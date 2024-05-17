Серфинг на Шри-Ланке в 2024 году: почему вам обязательно нужно попробовать

Но главное, подготовьтесь к тому, что вас ждут эмоции как в день рождения в семь лет, когда вы с друзьями уже съели всю пиццу и выпили весь сок, и тут вам вносят большой именинный торт. Самый лучший и красивый, который вы только могли увидеть. Представили? Вот такой же детский восторг вы испытаете еще много раз: когда первый раз пройдете с доской на пляж, когда зайдете в воду и ляжете на нее, чтобы грести к лайн-апу, когда совершите свой первый проезд, когда будете кататься на рассвете, а потом на закате, когда с новыми друзьями будете сидеть на пляже и смотреть на океан. Ради этого стоит добраться до Шри-Ланки и попробовать взять свою волну.