Серфинг на Шри-Ланке в 2024 году: почему вам обязательно нужно попробовать

Если вы пересмотрели уже все фильмы о покорении волн, отрастили волосы, как у Патрика Суэйзи, и научились показывать шаку (приветственный жест всех серферов в виде оттопыренных большого пальца и мизинца и сложенных к ладони остальных) в ответ на все, что угодно, то пора переходить к более серьезным мероприятиям по превращению вас в серфера. И первое из них — запланировать отпуск не меньше двух недель и взять билеты на Шри-Ланку. Или Цейлон, чтобы звучать еще более героически, — это главное место серфинга для начинающих. Как, зачем и почему именно туда стоит отправиться в 2024 году — в нашей самой серферской статье.
Когда на Шри-Ланке сезон для серфинга
На самом деле Шри-Ланка — круглогодично работающий «курорт» для серферов: меняются только оптимальные локации. С октября по апрель «работает» юго-западное и южное побережье острова, а с мая по сентябрь — восточное. Но это если говорить о доступности серфинга в целом. Если вы решили только начать свой путь борьбы со стихией, то стоит выбирать южное побережье — именно там самые аккуратные споты (места, где есть подходящие для проездов волны) с небольшими мягкими волнами, образующимися на бич-брейках (пляжи с песчаным дном). Там же обычно располагается большое количество школ, в том числе русскоязычных.
На южном побережье есть места для продолжающих постигать науку серфинга или для тех, кто приехал надолго и стал быстро прогрессировать: это рифовые споты с глубоким заложением рифа, где в прилив достать до него риски минимальные.
Восточное побережье — менее обжитое инфраструктурно и в основном для тех, кто уже уверенно держится на доске и аккуратно завершает проезды, умеет читать океан, знает правила безопасности и этикета. Места для таких серферов есть и на южном побережье — там достаточно много интересных и красивых рифовых спотов.
Но, скорее всего, раз вы читаете эту статью, советуем выбирать зимний сезон — с октября по апрель.
Лучшие пляжи Шри-Ланки для начинающих серферов
Пляж — это про полежать, позагорать, понежиться под солнцем. Если на пляже катаются, он превращается в спот, а отдыхающих — для их же личной безопасности — в воде там быть не должно. Лежать, загорать и нежиться под солнцем можно продолжать.
Лучшими пляжами для начинающих в серфинге на Шри-Ланке традиционно считаются:
- на юго-западе: Бентота, Хиккадува;
- на юге: Велигама, Кабалана (Ахангама), Коггала (Хабарадува), Хирикетия (с оговоркой, что там точечно есть рифовые места).
На самом деле первые уроки на пене вам предложат на большинстве песчаных пляжей. Но если вы захотите заниматься дальше и совершать проезды уже на небольших волнах, тогда лучше выбирать места более прицельно. Самая популярная серф-деревня для начинающих — Велигама в Южной провинции с ее одноименным пляжем. Она расположена в бухте, волны в сезон мягкие и длинные, особенно рано утром. Комфортно проходить все этапы обучения в рамках одного спота. Из минусов: очень многолюдно в воде. Но так как все новички, то друг друга поддерживают и понимают, а не ругаются, если кто-то совершил ошибку и лишил проезда другого человека. Там же просто огромный выбор школ из-за востребованности локации. И быстрая интеграция новичка в серф-среду, что тоже немаловажно.
Русскоязычные школы серфинга на Шри-Ланке
Обучение серфингу можно разделить на два пути: в школе с теорией и практикой у постоянных тренеров или уроки и обучение базовым навыкам у местных бич-боев. Второй вариант обычно краткосрочен: эта опция для тех, кто хочет поставить галочку, сфотографироваться с доской и отправиться в бар. Потому что есть проблемы в виде языкового барьера (ваш идеальный английский вернется ждать вас в номере, услышав эту смесь местных диалектов, английского и русского «греба греба встава встава»). У вас появится ощущение, что это разовый сеанс, поэтому зачем напрягаться. И вот в этом месте, в зависимости от ваших целей, стоит выбирать и дорогу к серфингу.
На Шри-Ланке немало русскоязычных школ, массово они сосредоточены в Велигаме, но встречаются и в других локациях, а на уроки чаще всего привозят либо на ближайший безопасный спот, либо в ту же Велигаму.
Приводим небольшой список мест обучения серфингу для начинающих, чтобы вы могли сориентироваться. На самом деле их гораздо больше.
|Школа
|Локация
|Язык
|Surf's Up
|Велигама
|Русский
|Soul Temple
|Велигама
|Русский
|GOOD STORY SURF
|Ахангама, Велигама
|Русский
|SURF DISCOVERY
|Велигама (с октября по май)
|Русский
|Ama Surf School
|Велигама
|Английский
|Surffamily
|Хабарадува
|Русский
Большинство школ имеют постоянную локацию и работают круглый год, поэтому вы можете приехать в любое удобное время. Но есть и формат кемпов (лагерей) — когда курс обучения собирается строго на определенные даты и состав группы участников постоянен. Анонсы запланированных кемпов можно увидеть на сайтах и страничках школ в соцсетях.
Цены
Приводим небольшую таблицу для понимания, во сколько вам обойдется попробовать серфинг на Шри-Ланке в 2024 году. Цены примерные на одного человека и могут немного отличаться в зависимости от сезона.
|Перелет Москва — Коломбо
|700—1000 $ в обе стороны
|Проживание в 4—5-звездочном отеле
|от 150 $ в сутки
|Проживание в серф-отеле
|40—60 $ в сутки
|Проживание в гостевом доме или комнате
|25—35 $ в сутки
|Занятие в группе
|45—50 $
|Индивидуальное занятие
|от 100 $
|Аренда доски
|от 4 $ в день
|Питание
|от 30—50 $ в день
|Прокат байка
|от 10 $ в день
|Прокат авто
|от 30 $ в день
Что взять с собой
В целом для отпуска, в котором вы решите попробовать серфинг, не понадобится ничего особенного — все предоставляют на месте. Основной комплект необходимого для катания включает в себя:
- доску;
- лиш (то, чем доска крепится к вашей ноге);
- лайкру (эластичная футболка с длинным рукавом, чтобы защитить кожу от солнечного ожога и одновременно не мешать движению в воде);
- цинк (специальный крем для защиты от УФ-лучей, наносится на лицо).
Это выдают во всех школах, поэтому с собой ничего везти не нужно.
Вот что стоит положить с собой в багаж из личных вещей:
- шорты и/или лосины — помогут уберечь непривыкшую кожу от раздражения из-за доски и соленой воды и заодно не дадут обгореть ногам;
- панама с креплением под подбородком (и желательно с широкими полями либо защитой шеи) — позволит не обгореть и не нагреть голову, пока будете ждать свою лучшую волну;
- несмывающийся крем от солнца — все открытые части тела, кроме лица (там цинк), — шея, кисти рук, ступни — будут благодарны;
- успокаивающий и регенерирующий кожу крем, если хотите проигнорировать предыдущий пункт.
Как подготовиться к первому серфингу
Сейчас скажем страшную вещь: серфинг — это не про отдых, как в кино. Особенно, первый. Это про физические нагрузки, баланс, выдержку, уверенность и желание не отступать. Потом он обязательно будет становиться все больше медитацией, но первые заплывы запомнятся борьбой и преодолением (и счастьем, конечно, но об этом чуть ниже). Поэтому, чтобы как можно больше взять на месте и не терять время на долгие восстановления, готовиться можно начинать еще дома, за пару недель до отъезда, — это позволит прийти в форму и быстрее прогрессировать. Основные занятия, которые помогут подготовиться:
- плавание — вам придется много грести, поэтому начать приучать тело к такой нагрузке лучше заранее;
- бег или берпи — выносливость и правильное дыхание принесут половину успеха;
- общие физические нагрузки — легко пробежать с доской по пляжу на первых занятиях не выйдет: учебные доски потребуют от вас немалой силы при их переноске;
- йога или пилатес — в серфинге важна гибкость, потому что телу будет непривычно первое время пребывать в нужных позах;
- медитация — да-да, отлично пригодится, чтобы научиться не спешить и дождаться ту самую волну.
Но главное, подготовьтесь к тому, что вас ждут эмоции как в день рождения в семь лет, когда вы с друзьями уже съели всю пиццу и выпили весь сок, и тут вам вносят большой именинный торт. Самый лучший и красивый, который вы только могли увидеть. Представили? Вот такой же детский восторг вы испытаете еще много раз: когда первый раз пройдете с доской на пляж, когда зайдете в воду и ляжете на нее, чтобы грести к лайн-апу, когда совершите свой первый проезд, когда будете кататься на рассвете, а потом на закате, когда с новыми друзьями будете сидеть на пляже и смотреть на океан. Ради этого стоит добраться до Шри-Ланки и попробовать взять свою волну.
Автор: Арина Романова