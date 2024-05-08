Личный опыт: отправляемся в Узбекистан, чтобы попасть в настоящую восточную сказку

Узбекистан — одна из самых доступных стран для посещения. Она манит вкусной едой, уникальными памятниками культуры, гостеприимными людьми и потрясающими видами на Тянь-Шань. Чтобы отдых принес как можно больше позитивных впечатлений, мы попросили нашего автора Екатерину Сухову, путешественницу с десятилетним опытом самостоятельных поездок, поделиться рекомендациями и рассказать, что стоит учесть.
Выбор страны: почему именно Узбекистан
Планируя отпуск в середине апреля, мы обращали внимание на несколько ключевых моментов: стоимость поездки, погода, наличие транспортного сообщения между городами, историческое наследие и, конечно, еда. А еще хотелось посетить ранее неизведанную страну. По сумме факторов наш выбор быстро пал именно на Узбекистан, куда мы отправились на девять дней втроем: я, сестра и мама. На вопрос, стоит ли ехать в Узбекистан, однозначно отвечу да! Лично я теперь планирую поехать туда осенью, чтобы попробовать все 40 сортов дыни, культивируемых в Узбекистане.
Как добираться и стоимость билетов
Из Москвы в разные города Узбекистана выполняют рейсы несколько авиакомпаний: Uzbekistan Airways, S7, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и Utair. У нас был составной маршрут, поэтому мы прилетели в один город, а улетели из другого. Билеты Москва — Ургенч с вылетом 14 апреля и Ташкент — Москва с вылетом 23 апреля суммарно обошлись в 24 198 рублей на человека. Выгоднее всего брать их через банковское приложение — тогда можно получить кешбэк, и итоговая стоимость будет ниже. В среднем цена за перелет туда-обратно будет варьироваться от 20 000 до 25 000 рублей на человека.
Маршрут путешествия
Для первого знакомства со страной мы выбрали следующий маршрут: Хива — Бухара — Самарканд — Ташкент. В каждом городе, за исключением Бухары, мы останавливались на две ночи, а вот в Бухаре провели три. Для такого формата путешествия этого достаточно, разве что в Ташкенте хотелось бы задержаться еще на день, чтобы была возможность посетить музеи.
В конце путешествия мы дали следующие характеристики городам, которые посетили:
- Хива — настоящая аутентичная восточная сказка;
- Бухара — город для души, неспешных прогулок и созерцания;
- Самарканд — истинно туристический город с монументальными сооружениями и размахом;
- Ташкент — столица с подобающим ей удобством и ритмом жизни.
Цены на жилье
Его мы бронировали заранее с помощью агрегатора и выбрали опцию с оплатой на месте: жилье можно найти через сервис Ostrovok.ru, а также в приложениях «Тинькофф» и «Альфа». Отели в Узбекистане принимают местную валюту и доллары, а вот с евро могут быть сложности. Вариантов жилья много. Мы рассматривали средний сегмент, поэтому выбирали формат гостевого дома. Также обращали внимание на удаленность от центра, чтобы можно было везде ходить пешком. В среднем цена за ночь на троих в каждом городе у нас выходила от 4500 до 7000 рублей, включая завтрак.
Обратите внимание, что цена может рассчитываться на сайте агрегатора приблизительно, по факту отели взимают дополнительный туристический сбор — от 3 до 5 $ на человека за ночь.
Также отели обязаны осуществлять регистрацию гостей и при выезде выдавать квиток с указанием названия и адреса отеля, датами заезда и выезда. У нас регистрацию спросили только во время экскурсии в горы при пересечении пограничной зоны, но при выезде из страны лучше иметь ее при себе.
Локальный транспорт
Поскольку у нас был составной маршрут, мы заранее продумывали, как перемещаться между городами. Есть несколько вариантов: самолет, такси, автобус, поезд. Стоимость поездки на первых двух получается довольно высокой, поэтому мы их не рассматривали, а между автобусом и поездом выбор пал на последний.
Билеты на поезд удобнее всего оформлять через Яндекс Путешествия или tutu.ru — там можно посмотреть доступное расписание, без проблем оплатить российской картой и выбрать места. Покупать билеты лучше заранее, их быстро разбирают.
Из Хивы в Бухару мы добирались на обычном поезде в плацкартном вагоне. По внешнему виду они напоминают поезда РЖД десятилетней давности, но в вагоне было на удивление чисто. В стоимость билета входило постельное белье и чайный набор (пакетик чая и сахар), стоимость поездки на одного человека — 1328 рублей.
Из Бухары в Самарканд мы успели урвать билеты на поезд «Афросиаб» — аналог нашего «Сапсана». Этот поезд курсирует по маршруту Бухара — Самарканд — Ташкент с недолгими промежуточными остановками. Поезд оказался современным и чистым, с удобными сиденьями и большим пространством для ног. Внутри работал кондиционер, предлагали напитки, закуски и мороженое. Билет стоил 935 рублей на человека.
Купить билет на «Афросиаб» из Самарканда в Ташкент мы не успели, поэтому ехали на поезде «Шарк» — на нем время в пути увеличивается примерно на час. В этом поезде доступны два класса — 1С и 2 В. Мы взяли класс повыше и не прогадали — в вагоне всего 30 мест, кресла настолько мягкие и широкие, что в них можно залезть с ногами и поспать. В пути также предлагают напитки и закуски. Единственным минусом оказался неработающий кондиционер.
В целом поездами как видом транспорта в Узбекистане мы были очень довольны — в них чисто, комфортно, да и голодными вы точно не останетесь.
А вот внутри городов мы много перемещались на такси. В Узбекистане есть несколько локальных служб, но мы всегда пользовались сервисом Яндекса — приложение прекрасно работает, а стоимость поездки — в 2—3 раза ниже, чем предлагают местные таксисты на улицах. Также в крупных городах работает приложение inDrive. В Ургенче есть своя локальная служба — Taxi 1066. Один проезд выходил от 10 000 до 25 000 сумов — в переводе на наши деньги от 75 до 180 рублей. При этом не имело значения, ехали мы в аэропорт или просто по городу.
Настоятельно советую заказывать класс комфорт, иначе к вам может приехать полуживая машина с разбитым лобовым стеклом, как это было у нас. К счастью, водитель оказался добродушным и приветливым, рассказал нам много интересного про жизнь в стране.
Как одеваться туристу
Не стоит забывать, что в Узбекистане преобладающая часть населения исповедует ислам. К туристам здесь привыкли, поэтому никто не будет требовать от вас носить сильно закрытую одежду, но все же лучше воздержаться от излишне откровенных и коротких нарядов. Однако за шорты до колен, футболки и платья с открытыми руками на вас вряд ли посмотрят косо. А для посещения мечетей всегда можно взять платок на входе.
Сколько брать денег
Карты российских банков в Узбекистане не работают, поэтому все деньги на оплату жилья, экскурсий, еду, а также на личные расходы мы брали с собой наличными в долларах. В расчете на человека у нас вышло около 700 $ без учета ж/д и авиабилетов — это при том, что мы покупали много сувениров, не особо экономили на еде и развлечениях.
Национальная валюта в стране — узбекский сум. За отели, в такси и сувенирных лавках можно расплатиться долларами. Рубли здесь тоже принимают, но я не рекомендую их использовать: курс будет невыгодным. Чаще всего мы меняли доллары в банкомате — они есть в туристических зонах и предлагают довольно выгодный курс. В банках он чуть лучше, но время их работы ограничено. Вы также можете воспользоваться услугами частников. Мы обменивали всего несколько раз: связывались с ними через владельцев гостевых домов, в которых останавливались, — курс нас тоже порадовал. В целом на вокзале, на рынках, в аэропорту и около основных достопримечательностей можно без проблем найти менял, которые сами предлагают обмен. Насколько я знаю, это вполне безопасно.
Основные достопримечательности
Осмотреть все достопримечательности Узбекистана за один приезд точно не получится. Расскажу об основных локациях каждого города, которые нам удалось посетить.
В Хиве самая знаменитая и заметная достопримечательность — крепость Ичан-Кала. Она представляет собой город в городе — на ее территории есть сувенирные лавки, магазины и даже отели. В одном из них мы и остановились. Времени на осмотр у нас было совсем мало, поэтому предпочли просто побродить по лабиринтам старинных улочек, чтобы почувствовать себя в сказке про Аладдина. А еще поднялись на крепостную стену и посмотрели на жизнь внутри крепости с высоты. Если время позволяет, то советую купить единый билет и познакомиться со всеми достопримечательностями поближе. Так вы сможете посетить дворец Таш-Хаули, Джума-мечеть, огромное количество медресе.
В Бухаре мы провели больше всего дней и смогли детально с ней познакомиться — этот город понравился нам больше остальных за свой неторопливый уклад жизни, приветливых местных жителей и невероятно гармоничное смешение современности с духом Древнего Востока. Обязательно посетите крепость Арк и Бухарский зиндан, архитектурный ансамбль Пои-Калян и медресе Улугбека, выпейте чашечку кофе на берегу пруда с видом на Ляби-Хауз, а также побродите по торговым куполам в поисках гостинцев для себя и близких. Рядом с крепостью Арк можно подняться на башню, спроектированную знаменитым советским инженером Владимиром Шуховым, чтобы посмотреть на город с высоты птичьего полета. Если попросите, вам поставят документальный фильм о строительстве башни — очень познавательно.
Нам особенно запомнилось медресе Чор-Минор — оно находится в отдалении от туристических потоков и манит своей обособленностью и некой отстраненностью. Внутри на первом этаже сейчас находится сувенирный магазин, а за небольшую плату вам разрешат подняться на крышу и осмотреть окрестности.
Если позволяет время, советую посетить дворец Ситораи Мохи-Хоса — резиденцию последнего эмира страны. Он находится за пределами города, но мы доехали до него на такси буквально за полчаса и ничуть не пожалели о потраченном времени. Дворец представляет собой настоящий оазис для измученного жарой и палящим солнцем туриста. Территория дворца достаточно большая: там вы найдете кафе и сувенирные лавки. А еще здесь вальяжно гуляют павлины, которые совершенно не боятся людей.
Самарканд — самый туристический из всех посещенных нами городов. Осмотр мы начали со знаменитой площади Регистан. На ней расположены три древних медресе, в каждое из которых можно зайти. Сейчас в бывших помещениях для учебы работают сувенирные магазины, но это совершенно не портит общей атмосферы места — мы провели там в общей сложности около трех часов. Советую прийти на площадь ближе к вечеру, чтобы попасть на вечернее световое шоу, которое начинается в 21:00. Оно рассказывает об истории страны с древнейших времен до настоящего времени. Озвучка идет на английском, но шоу производит впечатление, даже если вы не владеете языком.
Лично на меня наибольшее впечатление произвел комплекс Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев древних правителей и знати. Это поистине впечатляющее своим размахом и красотой сооружение.
Еще одно знаковое место Самарканда — мавзолей Гур-Эмир, место погребения Тамерлана и его потомков. Именно этот мавзолей считается прообразом Тадж-Махала в Агре.
Чтобы полноценно прочувствовать атмосферу города, советую заглянуть на Сиабский базар — здесь можно не только купить сувениры, но и ощутить весь колорит Узбекистана.
Ташкент, столица, для полноценного знакомства требует намного больше времени, чем было у нас. Для первого посещения рекомендую осмотреть комплекс Хазрати Имам, прогуляться по старинному махалля в окрестностях комплекса, отдохнуть в парках и заглянуть на базар Чорсу — именно здесь вы найдете самый богатый ассортимент изделий местных мастеров по привлекательным ценам. И, конечно, постарайтесь выделить отдельный день для экскурсии в Чимганские горы.
Экскурсии
Города мы осматривали самостоятельно, предварительно изучив информацию в интернете. Если вам нужен полноценный маршрут, воспользуйтесь приложением izi.travel, где вы найдете бесплатные экскурсии по городам с кратким описанием основных достопримечательностей.
Если хочется поездить по окрестностям, то лучше взять экскурсию на машине. Мы заранее бронировали две поездки на Tripster — в древние крепости из Хивы и в Чимганские горы с посещением Чарвакского водохранилища из Ташкента. Экскурсии получились насыщенные и интересные, но не совсем бюджетные — за каждую мы заплатили 120 долларов: они индивидуальные и рассчитаны на группу из 1—4 человек. Подобную экскурсию можно забронировать на месте через администратора отеля или у местных зазывал — так она обойдется раза в два дешевле.
Что привезти
Советую ехать в Узбекистан с большим чемоданом и запасом денег на покупки, ведь оттуда действительно есть что привезти.
- Шелк и изделия из него. Их продают практически во всех сувенирных лавках и в специализированных магазинах. Вы сможете найти халаты, платья, костюмы, а также текстиль для дома. На рынке получится приобрести товар по более выгодной цене. Если хочется получить действительно качественное изделие, лучше пойти в специализированный магазин, но в нем за костюм из шелка придется отдать кругленькую сумму. Например, женский комплект из брюк и жакета обойдется примерно в 50 000 рублей. Стоит отметить, что изделие стоит каждого рубля.
- Керамика. Считается, что ее нужно везти из Самарканда, но по факту керамические изделия можно найти в любом городе Узбекистана. Ассортимент поистине огромен: чашки, пиалы, тарелки всех размеров, кувшины, вазы — глаза разбегаются. Покупать изделия лучше на рынках — там можно торговаться.
- Деревянные изделия. Еще одной визитной карточкой страны являются изделия с уникальной резьбой по дереву. В магазинах можно найти шкатулки, шахматы, пеналы с секретным замком и подставки для книг. Цена на такие изделия будет не низкой, но вот полюбоваться на то, как ученики вырезают узоры по дереву, можно совершенно бесплатно.
- Сюзане. Так в Узбекистане называют вышивку, сделанную вручную шелковыми нитками. Выглядит она очень красиво, а на создание одного изделия может уходить до полугода. В этой технике вышивают ковры, скатерти, наволочки, салфетки. Мы, например, приобрели наволочку размером 50×50 см чуть больше чем за 2000 рублей.
- Нож. Настоящий символ востока — нож из дамасской стали. Его родиной считается Бухара, но приобрести изделие можно в любом городе страны. На прилавках вы найдете как и самые простые кухонные ножи, так и изделия, подходящие ценителям и охотникам. Цены начинаются от 1000 рублей, торг приветствуется.
- Специи и сухофрукты. Без чего не обходится ни один восточный базар, так это без многообразия запахов. На рынке вы увидите нескончаемые прилавки со всеми возможными специями, орехами и сухофруктами. Если любите такое, то обязательно прихватите из Узбекистана что-то для себя и друзей. Но на развес покупать не советую — мы лично видели, как продавец на рынке продавал товар, по которому за пару секунд до этого расхаживал уличный голубь. Лучше остановите свой выбор на упакованных продуктах.
Что еще можно привезти из Узбекистана:
- узбекские лимоны;
- тюбетейку;
- ковер;
- ножницы для шитья;
- украшения;
- чапан;
- куклу;
- изделия из каракуля;
- елочные игрушки из керамики;
- открытки ручной работы;
- изделия из папье-маше.
Что попробовать из еды
Ни для кого не секрет, что Узбекистан — столица плова. Пробовать его лучше всего в специализированном центре плова, где блюдо начинают готовить с раннего утра. Мы посетили такое место в Самарканде — остались сыты и довольны. Оно находится в пяти километрах от площади.
Регистан в отдалении от основных достопримечательностей по адресу: г. Самарканд, ул. Ибн Сины, д. 12 и называется «Центр Плова № 1». Приехать сюда однозначно стоит. Заведение специализируется на приготовлении разных видов плова, приходить лучше в первой половине дня до обеда, так как в вечерние часы блюда может не остаться. На входе всегда есть табличка, где на русском и узбекском языках указано, есть ли плов в наличии или закончился.
В ресторане вам предложат плов, салаты и закуски, компот и узбекский чай с лимоном и сахаром. Мы взяли полторы порции плова на общей тарелке на троих и объелись — осилить целую порцию зачастую не могут даже мужчины. И даже если вы не любитель компота, то рекомендую не торопиться с отказом — он имеет насыщенный вкус сухофруктов, не такой сладкий, как наши из столовых, а еще этот напиток прекрасно утоляет жажду.
Помимо этого блюда, в Узбекистане рекомендую попробовать:
- люля-кебаб;
- салат «Ачик-чучук»;
- пахлаву;
- самсу со всевозможными начинками;
- блюда из сазана;
- долму;
- лагман (не только в виде супа, как мы привыкли, но и в качестве горячего блюда);
- сладкий узбекский чай с лимоном.
О чем важно знать, собираясь в Узбекистан
Есть несколько важных моментов, которые нужно учитывать, планируя поездку в Узбекистан.
- Платный вход в музеи. Вход и осмотр практически всех достопримечательностей платный. В переводе на российские рубли выходит не слишком дорого, в среднем до 300 рублей за человека, но учитывая, что платить нужно везде, сумма набирается солидная.
- Платный туалет. Почти везде, даже на территории музеев, на заправках и в парках. В среднем за вход нужно платить 2000—3000 сумов, поэтому рекомендую всегда иметь при себе мелкие наличные деньги. В некоторых кафе также нет своего туалета, поэтому лучше уточнять этот момент заранее.
- Местная сим-карта. Если вам важно всегда быть на связи, то советую купить сим-карту местного оператора — я брала «Билайн». Симка с пакетом интернета в 20 Гб обошлась в 50 000 сумов или чуть больше (350 рублей). Как только вы вставите сим-карту в телефон, вам придет СМС о необходимости регистрации IMEI. Если вы турист и не планируете пробыть в стране более 30 дней, то делать этого не нужно. При использовании симки без регистрации более указанного срока местный оператор заблокирует слот под симку. У вас может быть неограниченное количество посещений страны, считаются именно фактические дни пользования. Для разблокировки потребуется оплатить саму процедуру активации и регистрацию IMEI.
- Денежные переводы. Для нас было удивительно, что во многих туристических местах оплату можно произвести стандартным переводом на карту российского банка. Не стесняйтесь спрашивать об этом продавцов — так вам не придется лишний раз волноваться о том, хватит ли наличных денег на расходы.
- Торг. Советую всегда и везде торговаться, особенно это касается сувенирных магазинов и базаров. Но даже в отеле, например, вам могут сделать скидку, если вы отмените бронирование на сайте агрегатора и просто заселитесь напрямую, — у нас так было в Ташкенте во время заезда, и мы сэкономили 20 долларов.
Траты в Узбекистане на одного человека
|Авиабилеты
|24 198 руб.
|Ж/д билеты внутри страны
|4064 руб.
|Такси
|2200 руб.
|Отели
|19 710 руб.
|Экскурсии
|9495 руб.
|Входные билеты
|2885 руб.
|Еда
|17 300 руб.
|Покупки для себя и друзей
|15 000 руб.
|Мелкие расходы (вода, туалет, мороженое)
|2523 руб.
|Итого на 1 человека
|97 375 руб.
Автор: Екатерина Сухова