Личный опыт: отправляемся в Узбекистан, чтобы попасть в настоящую восточную сказку

Национальная валюта в стране — узбекский сум. За отели, в такси и сувенирных лавках можно расплатиться долларами. Рубли здесь тоже принимают, но я не рекомендую их использовать: курс будет невыгодным. Чаще всего мы меняли доллары в банкомате — они есть в туристических зонах и предлагают довольно выгодный курс. В банках он чуть лучше, но время их работы ограничено. Вы также можете воспользоваться услугами частников. Мы обменивали всего несколько раз: связывались с ними через владельцев гостевых домов, в которых останавливались, — курс нас тоже порадовал. В целом на вокзале, на рынках, в аэропорту и около основных достопримечательностей можно без проблем найти менял, которые сами предлагают обмен. Насколько я знаю, это вполне безопасно.