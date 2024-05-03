Самые фотогеничные места Бали: 5 локаций и секретная точка

Белый песок, словно на Мальдивах, рисовые террасы и захватывающие дух закаты: сохраняйте названия локаций, где получаются самые красивые фотографии на знаменитом острове.
1. Пляж Нуса Дуа
Балийские Мальдивы — белый песок и достаточно спокойный океан, в котором можно поплавать и сделать фото в воде. Здесь также царит атмосфера роскоши: в этом районе расположены самые респектабельные отели острова.
Отходите от центра пляжа вправо или влево: там меньше отдыхающих. Самое активное солнце — с 12:00: учтите это, чтобы не сгореть в процессе съемки. Если захотите сделать фото на лежаке, его можно смело арендовать практически у каждой отельной зоны.
Что вбивать в Google Maps: Nusa Dua Beach.
2. Кинтамани
Это район около вулкана Батур. За красивыми кадрами не нужно подниматься на вершину, иначе вы можете сильно устать, и будет не до фото. Около вулкана здорово встречать рассвет — солнце красиво восходит над горами, получается очень теплый рассеивающий свет, который идеально подходит для естественных снимков.
Совам тоже можно не переживать — темнеет около 18:30, вы успеете сделать фотосессию во всех точках. Стоит спуститься прямо к застывшей лаве и прокатиться по деревне местных жителей. Или выбирайте одно из кафе с видом — в каждом есть красивая терраса.
Важно: если поедете на байке, рассчитывайте время возвращения. До центра острова вы будете ехать около двух часов, часть дороги идет по серпантину и плохо освещается.
Что вбивать в Google Maps: Montana Del Cafe (от него легко сориентироваться).
3. Рисовые террасы Убуда
Бесконечная зелень, яркие краски и те самые фотографии в развевающихся платьях на качелях. Покупайте входной билет с катанием — реквизит выдадут на месте. В самих полях тоже получаются красивые кадры — захватите рубашку или другую футболку, чтобы сделать снимки в разной одежде.
Не забудьте взять воду: на треках ее не продают. Для более удачных кадров лучше идти длинным маршрутом (там есть указатели), а после выпить кокосовый сок в любом кафе рядом с террасами — кокосы будут недорогими и вкусными. Будьте аккуратны на самих дорожках: с них легко упасть. С полудня до 16:00 гулять по полям душно, а солнце — слишком активно: выбирайте другое время или возьмите головной убор, чтобы не получить солнечный удар.
Что вбивать в Google Maps: Tegalalang Rice Terraces.
4. Водопад Канто Лампо
Это самый туристический и простой водопад Бали, поэтому народу здесь всегда очень много. Но для фотографий он самый удачный, потому что невысокий и безопасный. До него можно быстро добраться из центра Убуда — всего за 15−20 минут. На территории есть хорошая парковка. Сюда также легко заказать такси (байк или обычную машину).
Ракурсов много — под струями воды, в брызгах, на камнях рядом с самим водопадом: при входе вы сразу увидите самые удачные. Лучше всего приезжать до 10:00 — будет меньше людей, а еще вы увидите красивое преломление солнечных лучей.
Ходите в пляжных тапках — камни на дне достаточно острые. Внимательно осмотрите место, прежде чем сесть на него, — здесь иногда бывают змеи.
Что вбивать в Google Maps: Kanto Lampo Waterfall.
5. Sunset Point Uluwatu и Dimastos Sunset Point
Самые известные картинки острова — закаты, от которых захватывает дух. Все 50 оттенков неба и яркие краски без фильтров завораживают каждого. О том, что смотреть закаты — отдельная программа на Бали, существует много баек и мемов. Но зрелище и правда стоящее, а фотосессия на фоне даст много приятных эмоций и может существенно повысить охваты в ваших социальных сетях.
Увидеть красивое небо можно на пляжах в любых частях острова, но мы особенно рекомендуем район Улувату. Здесь — самые красивые скалы, высокие волны, много серферов и точек, откуда линия горизонта кажется бесконечной. Советуем Single Finn — легендарный серферский бар. Находится на отвесной скале, с которой открывается потрясающий вид. Он многоуровневый — можно сделать красивые кадры на ровной площадке, посидеть в ресторане или выпить что-то у бара. Рядом есть место с лежаками и бассейном — вечером оно не работает, но выйти туда и пофотографироваться точно получится. Закат начинается в 18:30 и длится 15−20 минут. Приезжайте минимум за полчаса, чтобы найти парковку и выбрать наилучшее место.
Поблизости есть секретный спот Dimastos Sunset Point, о котором знают даже не все экспаты. Место дикое — не пугайтесь. 50 м от парковки, и вам откроется живописный вид с бесконечным небом и океаном, которые сливаются воедино у горизонта. Захватите плед и закуски, чтобы устроить пикник. Или просто наслаждайтесь моментом — рядом есть точка с напитками.
Что вбивать в Google Maps: Single Fin.
Секретная локация: Dimastos Sunset Point.
Автор: Дарья Сизова