Самые фотогеничные места Бали: 5 локаций и секретная точка

Не забудьте взять воду: на треках ее не продают. Для более удачных кадров лучше идти длинным маршрутом (там есть указатели), а после выпить кокосовый сок в любом кафе рядом с террасами — кокосы будут недорогими и вкусными. Будьте аккуратны на самих дорожках: с них легко упасть. С полудня до 16:00 гулять по полям душно, а солнце — слишком активно: выбирайте другое время или возьмите головной убор, чтобы не получить солнечный удар.