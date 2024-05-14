Топ-8 лучших мест на Пхукете для фотосъемок

Пхукет, пожалуй, — наиболее востребованный курорт Таиланда. На сравнительно небольшом острове инфраструктура присутствует на любой вкус. Дорогие отели и скромные апартаменты, прекрасные рестораны и маленькие придорожные кафе, развлечения для взрослых и детей. А как красива природа острова и какие изумительные виды открываются с разных локаций! Прогуляемся по самым интересным местам, где можно сделать красивые фотографии.
Сияющий Будда
Большой Будда (Big Buddha) — один из самых величественных символов культуры Таиланда. Статуя высотой 34 метра расположена на горе Накакед на высоте 400 м над уровнем моря. Здесь же расположен храм, который начали строить в 2002 году, но так и не закончили до сих пор из-за отсутствия финансирования. Работы осуществляются исключительно на частные пожертвования.
Монумент изготовлен из белоснежного мрамора. В солнечные дни он сияет, как будто оживает легенда, гласящая, что во время медитации на горе в ночное время проливался дневной свет. Со смотровой площадки открывается завораживающий вид на Пхукет.
Добраться сюда можно вместе с экскурсией, либо самостоятельно на такси или арендованном транспорте. Но имейте в виду, что дорога на гору довольно крутая и извилистая.
Визитная карточка Пхукета: Karon View Point
Смотровая площадка Карон расположена на юго-западе острова недалеко от пляжа Ката Ной. Это небольшой парк с дорожками на разных уровнях и большой беседкой. Отсюда открывается изумительный вид на пляжи Карон, Ката, Ката Ной и сверкающее под солнцем Андаманское море. Это место уже стало визитной карточкой Пхукета, его можно увидеть практически во всех путеводителях.
Добраться сюда можно с экскурсией, на такси или арендованном транспорте. Площадка находится в получасе езды от знаменитого пляжа Патонг.
Рай для романтиков и не только: мыс Промтеп
Самая южная точка острова: отсюда открываются невероятные виды на море и окрестности. А красота рассветов и закатов способна покорить любого, даже не обладающего тягой к романтике. Можно прогуляться по набережной, где присутствует вполне развитая инфраструктура в виде магазинчиков и ресторанов. А можно пройти дальше, куда большая часть туристов не доходит из-за лени или по незнанию. Если возникнет желание, спуститесь к морю — там вы обнаружите немноголюдный пляж. Но будьте осторожны: пути вдали от набережной каменисты и довольно круты.
Пляж, где получаются знаковые фото с самолетами
Май Кхао (Mai Khao Beach) — необорудованный пляж, знаменитый тем, что здесь можно увидеть и запечатлеть низколетящие самолеты. Не самое живописное место, и развлечений здесь нет. Но какие колоритные фото вы получите на фоне морских просторов и огромной машины, заходящей на посадку. Самолеты летят настолько низко, что, кажется, до них можно дотянуться рукой.
Таинственный пейзаж вечернего города с горы Кхао Ранг
Смотровая площадка на горе Кхао Ранг (Rang Hill Viewpoint) расположена недалеко от Пхукеттауна. С нее открывается потрясающий вид на город и юг Пхукета, а также на ближайшие острова. А когда темнеет и город зажигает огни, зрелище становится, и вовсе, таинственным и завораживающим. Общественный транспорт сюда не ходит, поэтому добраться можно на такси или собственном транспорте.
Колорит старого города
Посещение старого города (Old Phuket Town) — отличная возможность полюбоваться китайско-португальской архитектурой. Тут и разноцветные симпатичные дома с богатой историей, и музеи, арт-галереи, храмы. А также огромное количество магазинов, небольших отелей, баров, модных кафе. Есть рынки, скромные жилища и раскрученные хостелы, бронировать проживание в которых надо за месяцы вперед.
Мангровые заросли и морские черепахи
Нагулялись по городским улочкам? Отправляйтесь в мангровый заповедник в национальном парке Сиринат. Длина тропы всего 600 метров, но впечатления и фото бесценны. Ваш путь пройдет через таинственные мангровые заросли, в которых обитают черепахи, вараны и мангровые змеи. А шустрые крабы, зарывшиеся в песок, издают любопытные звуки.
Кроме того, территория национального парка Сиринат включает в себя четыре пляжа: Най Янг, Май Кхао, Банг Тао, Най Тон.
С ноября по апрель здесь даже можно стать свидетелем того, как морская черепаха откладывает яйца в песок.
Вкусный обед с потрясающим видом
Устали путешествовать? Пора пообедать с великолепным видом с холма на море и зелень. Ресторан «Green Heart Garden» расположен между пляжами Ката и Ката Ной на уединенной узкой дороге.
Добраться общественным транспортом сюда не получится. Это тихое место, скрытое от туристических толп. Придется воспользоваться такси или собственным транспортом. Но путь сюда определенно стоит того, чтобы его проделать. Уединенный ресторанчик с деревянными террасами и бамбуковой мебелью, окруженный зеленью, с завораживающим панорамным видом на Андаманское море покорит ваше сердце.
Автор: Ирина Бокова