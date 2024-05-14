Топ-8 лучших мест на Пхукете для фотосъемок

Самая южная точка острова: отсюда открываются невероятные виды на море и окрестности. А красота рассветов и закатов способна покорить любого, даже не обладающего тягой к романтике. Можно прогуляться по набережной, где присутствует вполне развитая инфраструктура в виде магазинчиков и ресторанов. А можно пройти дальше, куда большая часть туристов не доходит из-за лени или по незнанию. Если возникнет желание, спуститесь к морю — там вы обнаружите немноголюдный пляж. Но будьте осторожны: пути вдали от набережной каменисты и довольно круты.