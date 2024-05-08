Как сделать долгий перелет комфортным: 5 советов для приятного путешествия

Долгий перелет — настоящее испытание для любого путешественника. Часы, проведенные в тесном салоне самолета, могут привести к усталости, стрессу и дискомфорту. Однако с помощью правильной подготовки и соблюдения несложных правил можно сделать даже самый длительный перелет комфортным и приятным. Рассказываем о проверенных способах, которые помогут вам облегчить путешествие на дальние расстояния.