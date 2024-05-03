Вредные советы: 10 способов привлечь внимание карманников и мошенников в путешествии

В туристических местах часто можно увидеть предупреждающие знаки о действующих в районе карманниках. Однако если вы хотите стать их жертвой, смело игнорируйте эти предостережения. Ведите себя беспечно, не оглядывайтесь по сторонам и не прикрывайте свои карманы и сумки руками. Так вы дадите понять злоумышленникам, что готовы к любым неожиданностям и не против лишиться денег и ценностей.