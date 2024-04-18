Предупрежден — значит вооружен: 10 причин, по которым вы можете не улететь

Путешествия на самолете — это быстрый и удобный способ добраться до желаемого места назначения, будь то перелеты внутри России или за границей. Однако иногда непредвиденные обстоятельства могут помешать вашим планам. Перечислим основные причины, по которым ваш полет может быть отложен или отменен, и дадим практические рекомендации, как их можно предотвратить.