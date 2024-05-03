Можно пересмотреть на праздниках: 6 самых смешных комедий про путешествия

Осторожно — этот фильм может мотивировать вас поменять свою жизнь или начать все с нуля. Так было с главным героем Уолтером Митти — он работает журналистом и 16 лет пишет про самые загадочные места планеты, но не был ни в одном из них. Герой достаточно застенчив, ему сложно отстаивать свои интересы, говорить о желаниях и общаться с девушками. Но он мечтает совсем о другой жизни. Вселенная дает ему этот шанс — Уолтеру предстоит отправиться в большое путешествие. Он попадает в незнакомую атмосферу, сложные и смешные ситуации. Отношение к жизни меняется на 180 градусов — Уолтер уже никогда не будет прежним человеком. Вдохновляйтесь его примером и планируйте летний сезон с размахом — к глобальным переменам всегда ведут маленькие действия.