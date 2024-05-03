Можно пересмотреть на праздниках: 6 самых смешных комедий про путешествия

Длинные выходные — отличный повод расслабиться, разгрузить голову и посмеяться над приятным кино без сложного анализа и рефлексии. Предлагаем подборку фильмов, после которых захочется спланировать следующую поездку.
1. «Евротур», 2004
Фильм для тех, кто скучает по Европе: погружайтесь в атмосферу путешествия по маленьким городкам и крупным столицам — скучно не будет. Американец Скотт закончил школу, его бросила девушка. Он решает перезагрузиться и отправиться в Европу с лучшим другом. Есть и весомый повод — он несправедливо обидел подругу по переписке. Курьерская работа в Лондоне, поездка с футбольными фанатами в Париж, Берлин, Амстердам — бесконечные приключения, веселые истории, курьезы и ситуации, в которых героям будет совсем не до смеха.
2. «Вики, Кристина, Барселона», 2008
Приятно проведите время и погрузитесь в уютную атмосферу фильмов Вуди Аллена. Еще один повод посмотреть картину — актриса Пенелопа Крус, которой дали «Оскар» за роль второго плана. Сюжет кажется банальным — две американки едут в Испанию, чтобы прочувствовать настроение страстной, жаркой и зажигательной страны. Мотивы у девушек разные — одна хочет найти приключения, другая помолвлена и настраивается на спокойный отдых. В их планы вмешивается горячий художник, которому нравятся обе подруги. Концовка удивляет, а фильм оставляет приятное послевкусие — сразу вспоминаешь, что лучшее происходит, когда этого не ждешь.
3. «Дорожное приключение», 2000
Главный герой фильма Джош изменил своей девушке, а потом по ошибке отправил ей прямое доказательство своего поступка на кассете. Зачем — непонятно, но ситуацию надо срочно исправлять. Мужчина не теряется — зовет с собой в путешествие трех близких друзей, и они отправляются через все США, чтобы перехватить пленку. Кадры вызывают ностальгию по 2000-м годам, а еще — желание спланировать дорожное путешествие.
4. «О чем говорят мужчины», 2010
Герои фильма отправляются в путешествие, главная цель которого — концерт. Долгие и сложные сборы, приключения во время остановок в придорожных отелях, искрометные диалоги: посмотрев фильм, вы узнаете многое про мужской взгляд на отношения. Отличная идея спланировать короткую поездку с друзьями на выходные — главное, чтобы повод был позитивный. Место для спонтанных приключений и задушевных разговоров всегда найдется.
5. «Невероятная жизнь Уолтера Митти», 2013
Осторожно — этот фильм может мотивировать вас поменять свою жизнь или начать все с нуля. Так было с главным героем Уолтером Митти — он работает журналистом и 16 лет пишет про самые загадочные места планеты, но не был ни в одном из них. Герой достаточно застенчив, ему сложно отстаивать свои интересы, говорить о желаниях и общаться с девушками. Но он мечтает совсем о другой жизни. Вселенная дает ему этот шанс — Уолтеру предстоит отправиться в большое путешествие. Он попадает в незнакомую атмосферу, сложные и смешные ситуации. Отношение к жизни меняется на 180 градусов — Уолтер уже никогда не будет прежним человеком. Вдохновляйтесь его примером и планируйте летний сезон с размахом — к глобальным переменам всегда ведут маленькие действия.
6. «Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного», 2004
Обычно главные женские комедии с Риз Уизерспун пересматривают в канун новогодних праздников, но во второй части она едет в жаркий Таиланд — ее приключения помогут настроиться на летний отпуск, а он не за горами. Вместе с бывшим бойфрендом Дэниелом они отправляются в сердце Азии, чтобы снимать шоу — некий аналог нашего «Орла и Решки». Он показывает прелести ночной жизни, она — культурные достопримечательности. В процессе, как и всегда у Бриджит, происходит любовная драма, которая закончится хэппи-эндом. После этого фильма хочется много смеяться и путешествовать.
Автор: Дарья Сизова