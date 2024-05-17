Путешествуйте без усталости: 12 советов по борьбе с джетлагом

Джетлаг (или десинхроноз) — это нарушение циркадных ритмов, вызванное быстрой сменой часовых поясов. Наше тело привыкло к определенному режиму сна и бодрствования, который регулируется внутренними биологическими часами. Когда мы пересекаем несколько часовых поясов за короткий период времени, эти часы сбиваются, что приводит к таким симптомам, как усталость, бессонница, головная боль и раздражительность.