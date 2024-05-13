Как гарантированно опоздать на свой рейс: 10 вредных советов для путешественников

Есть стандартное время прайм-тайм для всех стран и городов — это интервалы с 8 до 9 утра, с 18 до 20 вечера. Но есть и местные особенности — национальные праздники, сиеста, выборы, коровы на дороге (да, мы не шутим). Они могут увеличить время до аэропорта на несколько часов. И дело не только в пробках — нередко возникают сложности с заказом такси.