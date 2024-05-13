Как гарантированно опоздать на свой рейс: 10 вредных советов для путешественников

Не хотите испортить долгожданную поездку еще до ее начала? Не пользуйтесь нашими советами, а сделайте все наоборот (схема рабочая — автор убедился в этом на собственном опыте).
1. Не учесть разницу во времени
Распространенная неприятность, когда путешественники пытаются самостоятельно состыковать перелеты из разных стран. Запутаться в часовых поясах — проблема, которая может дорого обойтись.
Что поможет: следите за временем по смартфону — обычно гаджеты автоматически переходят на местное время. Для перестраховки можно добавить в настройки сразу несколько городов и проверять местное время. Либо возьмите за правило самостоятельно переводить часы на телефоне, как только самолет приземлился в новом городе или вылетел в него.
2. Не посмотреть карту пробок
Есть стандартное время прайм-тайм для всех стран и городов — это интервалы с 8 до 9 утра, с 18 до 20 вечера. Но есть и местные особенности — национальные праздники, сиеста, выборы, коровы на дороге (да, мы не шутим). Они могут увеличить время до аэропорта на несколько часов. И дело не только в пробках — нередко возникают сложности с заказом такси.
Что поможет: если вы проводите в городе вылета больше двух дней, посмотрите по картам время до аэропорта накануне (с расчетами хорошо справляется Google Maps). Еще один вариант — уточнить в чатах русскоязычных релокантов в Telegram.
3. Не проверить по картам время до аэропорта
Еще одна распространенная ошибка — обратить внимание только на расстояние и решить, что, например, 20 км вы точно проедете за 40 минут. Но на практике может быть иначе, особенно если дорога узкая или в этой зоне идет ремонт. Еще один нюанс — платные трассы, по которым таксист не захочет ехать или ощутимо увеличит вам стоимость поездки.
Что поможет: снова местные чаты и Google Maps — лучше потратить пять минут на проверку заранее, чем два часа на смену билетов потом.
4. Не уточнить информацию про аэропорт и терминал вылета
Так часто бывает в больших мегаполисах — мы просто забываем, что аэропорт может быть не один, и выезжаем в самый известный. В России мы привыкли, что терминалы расположены рядом, но в других странах расстояние между ними может быть до 15—20 км.
Что поможет: перед выездом еще раз проверьте свой билет — быстро, просто и работает.
5. Забыть про очереди на вход в аэропорт
Особенно если вы летите через большие хабы, например в ОАЭ, Лондоне, Америке, Франции или Турции. Зайти в аэропорт за пять минут не получится — всем нужно улететь и пройти досмотр.
Что поможет: закладывайте дополнительно 30—40 минут на прохождение очередей. Если все равно не успеваете, извиняйтесь и просите пустить вас без очереди — окружающие, как правило, относятся с пониманием, ведь каждый может оказаться в такой ситуации.
6. Не учесть, что вам нужно сдавать багаж
Регистрация обычно заканчивается за 40 минут до вылета, но багаж могут и не принять, особенно если вы подходите к стойке в последний момент. Если вы редко летаете налегке, стоит учитывать и потенциальный перевес: на то, чтобы переложить вещи, тоже требуется время. Есть риск оказаться в незавидном положении: пропустить самолет нельзя, оставить чемодан в другой стране — тоже.
Что поможет: приезжайте минимум за час до конца регистрации. Лучше — за полтора.
7. Задерживаться в зоне до регистрации
Хочется купить воду и журналы, нормально пообедать, размяться перед долгим полетом и поговорить по телефону в тихой зоне. Раз-два — и прошел час.
Что поможет: сначала проходите все досмотры, а потом выдыхайте — выпить кофе, зайти в туалет, переодеться и далее по списку можно и в зоне вылета.
8. Медленно проходить очереди на паспортный и таможенный контроль
Не подготовить документы и долго искать их перед пограничником, не снять часы и украшения, забыть вынуть наушники из ушей и попасть на дополнительный досмотр после таможенного контроля — все это увеличивает время пребывания в аэропорту и повышает риски опоздать на рейс.
Что поможет: сфокусируйтесь. Снимите металлические предметы, положите технику в отдельный лоток, всегда держите под рукой паспорт и посадочные: расслабитесь уже в самолете.
9. Долго ходить по магазинам в зоне вылета
Покупать сувениры, косметику, алкоголь, шоколад и очень нужную подушку можно, главное — не увлекаться. Самолет будет ждать, но недолго: есть риск пропустить посадку.
Что поможет: после паспортного и таможенного контроля рассчитать, сколько осталось времени. Вы можете поставить таймер на смартфоне — так будет проще ориентироваться. Снимите наушники, чтобы не пропустить объявление о начале посадки и свою фамилию (на случай если все-таки увлечетесь).
10. Заснуть перед гейтом
Так тоже бывает, особенно если перелеты долгие и/или ночные, у вас джетлаг или в последнюю ночь вы гуляли до утра. Мозг считает, что вы добрались до выхода на посадку и дело сделано, а вы на стрессе засыпаете.
Что поможет: ставьте будильник на время начала посадки, выпейте еще один кофе и позвоните кому-нибудь — за рассказом про ваши приключения вы точно не уснете.
Автор: Дарья Сизова