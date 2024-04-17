Вы не захотите отсюда улетать: 5 самых красивых аэропортов мира

Один из самых современных и красивых аэропортов в мире. Его архитектурное оформление отличается оригинальным дизайном, вдохновленным современными технологиями и традициями корейской культуры. Здания аэропорта сочетают в себе стекло, металл и белый камень, создавая элегантный и современный облик здания. Благодаря умелой работе дизайнеров и архитекторов, аэропорт Инчхон стал одним из лучших образцов современной корейской архитектуры и является ярким примером того, как современные технологии могут сочетаться с культурным наследием.