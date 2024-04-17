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Вы не захотите отсюда улетать: 5 самых красивых аэропортов мира

Среди множества аэропортов мира есть те, которые выделяются своей уникальностью и красотой. Они поражают утонченным дизайном, инновационными архитектурными решениями и захватывающими видами. Рассказываем о самых удивительных аэропортах планеты: не просто пунктах отправления и прибытия, а настоящих шедеврах архитектуры.

1. Международный аэропорт Сингапур—Чанги, Сингапур

Представляет собой огромный комплекс из трех терминалов, каждый из которых имеет свою уникальную стилистику и архитектурные особенности. Многоуровневые здания аэропорта украшены современными стеклянными конструкциями, добавляющими воздуха внутреннему пространству. Визитная карточка Чанги — сады и водопад внутри здания, а также множество разнообразных развлечений для пассажиров.

Источник: George Tan from Singapore/CC BY 2.0
Источник: Photograph by Mike Peel/CC BY-SA 4.0
Источник: By LN9267 - Own work/CC BY-SA 4.0
Источник: By LN9267 - Own work/CC BY-SA 4.0
Источник: By cattan2011/CC BY 2.0
Источник: By LN9267 - Own work/CC BY-SA 4.0

2. Международный аэропорт Инчхон, Южная Корея

Один из самых современных и красивых аэропортов в мире. Его архитектурное оформление отличается оригинальным дизайном, вдохновленным современными технологиями и традициями корейской культуры. Здания аэропорта сочетают в себе стекло, металл и белый камень, создавая элегантный и современный облик здания. Благодаря умелой работе дизайнеров и архитекторов, аэропорт Инчхон стал одним из лучших образцов современной корейской архитектуры и является ярким примером того, как современные технологии могут сочетаться с культурным наследием.

Источник: Simply Aviation - Twitter - Simply Aviation/CC BY-SA 4.0
Источник: : Ken Eckert. Собственная работа/CC BY-SA 4.0
Источник: By ccfarmer/CC BY 3.0
Источник: Kanchi1979 - Own work/CC BY-SA 4.0

3. Международный аэропорт Дубай, ОАЭ

Аэропорт с высоким уровнем комфорта и роскоши, отделан мрамором, стеклом и золотом. Архитектурный дизайн аэровокзала отличается смелыми формами, высокими стеклянными стенами и оригинальным освещением, создающим неповторимую атмосферу. Весь комплекс аэропорта выполнен в современном стиле, сочетающем эстетику и функциональность с роскошью и изысканностью.

Источник: Ahmed - Own work/CC BY-SA 4.0
Источник: By EditQ - Own work/CC0
Источник: Ввласенко - Own work/CC BY-SA 3.0
Источник: By Ahmed - Own work/CC BY-SA 4.0
Источник: Konstantin von Wedelstaedt - Gallery page/GFDL 1.2

4. Международный аэропорт Хамад, Катар

Современный и стильный аэропорт с великолепным интерьером, включающим стеклянные купола, искусственные островки и оранжереи внутри здания. Его архитектура впечатляет своим футуристичным дизайном. Открытый в 2014 году, аэропорт стал символом современного Катара и сделал полеты через эту страну более комфортными и удобными для пассажиров.

Источник: Arne Müseler/CC BY-SA 3.0
Источник: Arne Müseler/CC BY-SA 3.0
Источник: Arne Müseler/CC BY-SA 3.0 de
Источник: Arne Müseler/CC BY-SA 3.0 de
Источник: DimiTalen - Own work/CC0
Источник: Andrew Milligan sumo/CC BY 2.0
Источник: Renek78 - Own work/CC BY-SA 4.0

5. Международный аэропорт Шереметьево, Россия

Шереметьево — один из самых крупных и современных аэропортов России. Его архитектура отличается смелыми формами, чистыми линиями и просторными площадями. Модернистский стиль зданий аэропорта сочетается с функциональностью и комфортом для пассажиров. Внутреннее убранство аэровокзала выполнено в современном стиле с отсылками к элементам русской культуры.

Источник: A.Savin/FAL
Источник: Artem Svetlov from Moscow, Russia/CC BY 2.0
Источник: A.Savin/CC BY-SA 3.0
Источник: RG72/CC BY-SA 4.0
Источник: Konstantin Tyurpeko/CC BY-SA 4.0

Мария Соколова