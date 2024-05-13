8 действенных способов испортить отношения с попутчиками

Следуя советам из списка ниже, вы точно получите премию «Самый отвратительный сосед года» и нарветесь на море заслуженного негатива. Спойлер — не все пункты так очевидны.
1. Пользуйтесь духами и парфюмированными средствами
Вас это успокаивает, дает эффект ароматерапии и помогает скрасить долгую дорогу. Но для людей вокруг может стать пыткой — не все разделяют ваши вкусы. Кроме того, человек может оказаться аллергиком или астматиком — тогда начнутся реальные проблемы.
Как это исправить: выбирайте средства без отдушек или наносите любимый уход в туалете.
2. Настаивайте на разговоре
В дороге бывает очень скучно — эффект попутчика никто не отменял. Но человек рядом может хотеть спать, быть уставшим или не гореть желанием общаться по любым другим причинам.
Как это исправить: обменяйтесь несколькими нейтральными фразами. Если человек не расположен к беседе, оставьте его в покое. Это работает и в обратную сторону: всегда можно вежливо сказать, что вы устали, — в этом нет ничего страшного или грубого.
3. Громко говорите по телефону
Впереди несколько свободных часов — самое время рассказать друзьям и семье о поездке, решить срочные рабочие вопросы, разобрать накопившиеся сообщения в чатах, отвечая на них голосовыми сообщения. Но соседу точно не интересно, что происходит у вас в жизни, — поверьте на слово.
Как это исправить: писать текстовые сообщения. Если вопрос срочный, извинитесь и объясните, что вам нужно поговорить.
4. Не пользуйтесь наушниками
Смотрите фильмы, слушайте любимые песни или голосовые сообщения — ставьте звук на максимум. Но в этом случае не удивляйтесь, почему ваши попутчики недовольны. Помните, что ваш контент нравится только вам. Если человек рядом устал и хочет выспаться, любые звуки будут максимально раздражать.
Как это исправить: пользуйтесь большими наушниками, от которых не устают уши, и заряжайте технику перед поездкой. Альтернатива — предложите попутчику посмотреть фильм вместе, но будьте готовы, что человек не согласится.
5. Не следите за ребенком
Дорога — огромный стресс для юных путешественников. Слезы и капризы — вполне естественная реакция. Но маленький возраст — это не повод нарушать границы другого человека: мешать отдыхать, пинать сиденье, громко комментировать мультик. Более того, никто не обязан уступать вашему ребенку самое комфортное место и создавать наилучшие условия в поездке. Человек может сделать это только по доброй воле.
Как это исправить: самостоятельно позаботьтесь о том, чтобы вашему ребенку было удобно. Например, купите дополнительное пространство для ног, места у окна, на нижней полке, на переднем сиденье. Если малыш слишком разбушевался, спокойно объясните, что человек рядом хочет покоя и сейчас вы делите пространство с ним, поэтому его интересы нужно учитывать.
6. Не предупреждайте, что вы храпите
С одной стороны, это естественный процесс — что вы можете с ним сделать? С другой — человек рядом вряд ли выспится и будет справедливо злиться.
Как это исправить: купите беруши и дайте их соседу, заранее извинившись и объяснив ситуацию.
7. Не уважайте чужое пространство
Даже в начале дороги очень хочется вытянуть ноги, раздеться, повернуться и громко зевнуть — понимаем. Вы можете делать все, что угодно, но в пределах своего места — у человека рядом есть такое же право на личное пространство.
Как это исправить: ищите компромисс — спрашивайте, уточняйте, договаривайтесь. На ближайшие несколько часов вы в одной лодке — пусть это время будет максимально комфортным для всех.
8. Проявляйте агрессию
Усталость и стресс в дороге всегда дают о себе знать. Часто попутчики делают то, что очень раздражает. Происходит это, как правило, не специально. Слишком частые подъемы в самолете, неприятный запах, дерганья и любой пункт из этой статьи могут вызвать у вас вспышки немотивированного гнева. Постарайтесь не доводить ситуацию до скандала, иначе навредите только себе.
Как это исправить: спокойно сказать, что вас не устраивает и вежливо попросить прекратить это делать. Важно не повышать голос и не быть слишком резким. В отдельных случаях отнеситесь с пониманием — например, если у человека проблемы с желудком, и ему приходится выходить часто в туалет. Включите в наушниках медитацию и делайте глубокие вдохи: это правда помогает — мозг насыщается кислородом, злость отступает. Помните: даже самая неприятная дорога скоро закончится.
Автор: Дарья Сизова