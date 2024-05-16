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Турпоток в популярные зарубежные страны вырос на 16,2%: куда летают россияне

Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха.

Источник: Freepik

В этом году лидером рейтинга доступных локаций для отдыха стала Абхазия, куда поездка на двоих обойдется в 146 тысяч рублей. Второе место занимает Турция с ценой в 150 тысяч, третье — Египет, где стоимость отдыха составляет примерно 210 тысяч рублей, четвертое — Объединенные Арабские Эмираты (примерно 229 тысяч рублей). Список бюджетного рейтинга стран завершают Таиланд и Шри-Ланка с чеками от 235—252 тысяч рублей.

Источник: Freepik

В список дорогих стран, отдых в которых встанет в копеечку, Российский союз туриндустрии включил Индонезию, Мальдивы, Кубу и другие, куда лететь не менее шести часов (1).

Низкая стоимость поездки в Абхазию обусловлена удобным прямым перелетом до Сочи и доступными ценами на отдых. Дополнительное преимущество для россиян — возможность попасть туда без загранпаспорта и визы, а также платить за все услуги в рублях и российскими картами.

Далее в рейтинге расположилась Турция. Здесь большой выбор отелей, что делает поездку в эту страну более выгодной. Например, в Анталье представлено множество вариантов размещения, превосходящих по цене и количеству отелей Черноморское побережье.

Источник: Freepik
Новость

В Египте средняя цена отдыха выше, чем в Турции, так как россияне предпочитают отели не менее четырех звезд, в то время как в турецких курортах основу составляют варианты размещения с тремя.

В этом году конкуренцию турецким курортам составляют ОАЭ. Во время летнего сезона здесь низкие цены, отели радуют скидками и бонусами, делая это направление одним из наиболее выгодных.

Автор: Елизавета Чеботарева.

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