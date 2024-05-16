Турпоток в популярные зарубежные страны вырос на 16,2%: куда летают россияне

В этом году лидером рейтинга доступных локаций для отдыха стала Абхазия, куда поездка на двоих обойдется в 146 тысяч рублей. Второе место занимает Турция с ценой в 150 тысяч, третье — Египет, где стоимость отдыха составляет примерно 210 тысяч рублей, четвертое — Объединенные Арабские Эмираты (примерно 229 тысяч рублей). Список бюджетного рейтинга стран завершают Таиланд и Шри-Ланка с чеками от 235—252 тысяч рублей.