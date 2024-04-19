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Турция в мае в 2024 году: как опередить лето и получить максимум впечатлений

Все, что нужно знать об отдыхе в Турции в мае 2024 года: погода, температура воды в море, цены на туры, отзывы туристов. Рассказываем, будет ли тепло в начале и конце мая в Турции и стоит ли ехать на курорт в это время года.

Источник: Российская газета

В последний месяц весны особенно хочется настоящего летнего тепла, отдыха и беззаботных развлечений, поэтому отличным решением станет поездка в теплые края. Расскажем, как грамотно продумать отдых в Турции в мае 2024 года, где в это время лучшая погода, какие развлечения уже доступны и о чем стоит помнить, чтобы не разочароваться.

Погода в Турции в мае: температура воздуха и воды

В популярных среди россиян локациях в мае уже достаточно тепло, практически нет дождей, но могут быть ветра, особенно в начале месяца, а также волны на море. Температура воды не везде еще располагает к купанию. Делимся наглядной таблицей с самыми популярными городами и курортами.

ГородТемпература воздухаТемпература воды 
Аланья+25 °C+20 °C
Сиде+23 °C+20 °C
Кемер+23 °C+19 °C
Анталья+24 °C+19 °C
Белек+23 °C
+19 °C
Стамбул
+16 °C
+15 °C
Бодрум
+21 °C
+18 °C
Фетхие
+20 °C
+18 °C
Мармарис 
+20 °C
+18 °C

Можно ли купаться в Турции в мае

Многие стараются устроить полноценный морской отпуск в майские каникулы, но море в это время, как правило, недостаточно теплое: купаться сможет далеко не каждый. Альтернатива — бассейны, которые порадуют и взрослых и детей. К концу месяца вода прогреется уже и на побережье. Теплее всего будет в Аланье и Сиде.

В Турции в мае солнечные лучи становятся очень активными, поэтому с собой важно взять качественные защитные средства с SPF и регулярно обновлять их, чтобы не обгореть.

Источник: Российская газета

Плюсы отдыха в Турции в мае

Майский отпуск в Турции имеет немало преимуществ, расскажем о самых главных.

1. Обновленное состояние и чистота отелей. За зимний период в большинстве из них осуществляют косметический ремонт или полноценную реновацию. К началу сезона здесь наводят лоск и красоту, меняют все, что давно требовалось. Поэтому вас ждут новейшие простыни и полотенца, исправные лежаки и непорванные тенты, сияющая без сколов посуда и идеальные номера.

2. Обслуживающий персонал, где каждый полон сил. Сотрудники также были в долгом отпуске, поэтому еще бодры, веселы, готовы вас выслушать, решить каждую проблему и удовлетворить любую прихоть. Повара на кухне и бармены еще полны энтузиазма и находят силы на эксперименты.

3. Самые низкие цены по сравнению с другими ближайшими месяцами. Не стоит ждать, что они будут ниже прошлогодних. Дешевле, чем в мае 2024 года, может быть только поздней осенью, но качество отдыха в последний месяц весны гораздо выше.

4. Долгий световой день. Для курорта — огромное преимущество: за 15 часов от рассвета до заката можно успеть поплавать в бассейне или рискнуть окунуться в море, съездить в аквапарк, побывать на различных экскурсиях.

5. Мягкая погода без невыносимой жары. В мае на большинстве турецких курортов комфортно и днем и ночью: в течение дня можно обойтись без кондиционеров и дышать целебным морским или сосновым воздухом.

6. Доступный шопинг. Новые коллекции и товары в магазинах уже есть, а покупателей пока совсем мало. Поэтому вас приятно удивят акции, скидки, уместность торга и приятные бонусы вроде чашки национального кофе. Можно существенно сэкономить, это частично окупит стоимость путешествия.

7. Свежие фрукты и овощи. Вы сможете насладиться местными огурцами, помидорами, клубникой, черешней, абрикосами, ягодами, дынями и арбузами высокого качества. Эти растительные продукты будут насыщать полезными витаминами уставший за зиму организм.

8. Цветущая природа. В мае — пик цветения роз: роскошные цветы можно увидеть повсюду, они украшают центральные площади и крошечные улочки. Белая акация наполняет воздух незабываемым медовым ароматом. В горах расцветают дикие маки, на территориях отелей вас порадуют огромные шапки гортензий и яркий олеандр. Активно цветет глициния, в крупных городах можно насладиться нежно-розовыми махровыми лепестками сакуры. Май — месяц мечты для тех, кто любит пышную природу.

Минусы отдыха в Турции в мае

Источник: Российская газета

Разумеется, недостатки тоже есть, и некоторые — весьма существенные. Ниже мы перечислили список нюансов, которые стоит учесть перед поездкой в Турцию в мае.

1. Вода в Средиземном море бодрящая — от +18 °C до +20 °C: это существенно теплее, чем в Черном море или Эгейском, но все же недостаточно для того, чтобы поплавать в удовольствие. Конечно, при благоприятной погоде она прогревается и до комфортных +25 °C, но рассчитывать на это не стоит. При этом большинство взрослых туристов все же купаются. К тому же, когда выходишь из воды, тело чувствует тепло от воздуха и человек быстро согревается.

2. Поездки на Эгейское море — в Бодрум, Кушадасы, Дидим — не лучшая идея: здесь в мае прохладнее и есть риск попасть в период пронзительных холодных ветров. Именно поэтому цены на популярные дорогие отели в этот период снижены.

3. Самый большой и неприятный риск во время поездки в Турцию в мае — попасть в отель, где еще не завершен ремонт. Как минимум — вас ждут неработающие рестораны, аквапарк и аниматоры, как максимум — отсутствующий пирс, запах свежей краски, звук перфораторов или бесконечный визг болгарки, которые могут сильно испортить настроение и впечатление от отдыха. Даже если ремонт не идет в вашем отеле, в мае он может проходить в соседнем, до которого пара десятков метров. Поэтому заранее уточняйте этот вопрос перед покупкой тура. Также можно попросить поделиться впечатлениями авторов свежих отзывов о месте, которое вы выбрали.

Где теплее всего в Турции в мае

Самым первым настоящее летнее тепло приходит в Аланью и Анталью, к концу месяца разница в погоде между курортами уже практически незаметна.

В Аланье невероятный микроклимат, который делает ее воздух и море теплым уже в первые майские дни. Поэтому и вся пляжная инфраструктура здесь готова к работе раньше, чем в других городах.

Анталья, утопающая в цвету, покорит не только красотой, но и огромным выбором развлечений, аутентичных ресторанчиков и лавочек с фруктами.

Если хочется красот как из глянцевых журналов о туризме, то первым на Эгейском побережье прогревается Фетхие. Лучшее время для поездок туда — последняя декада мая.

Развлечения для взрослых и детей в Турции в мае

Вы точно не заскучаете, тем более что майская погода гораздо комфортнее для большинства видов развлечений, чем в другие теплые месяца из-за жары.

Источник: Freepik

1. Праздники и фестивали

  • Фестиваль цыганской культуры в Кыркларели на северо-западе Турции. Аутентичное, яркое и незабываемое зрелище, а также способ поближе познакомиться с культурой этого народа.
  • Международный фестиваль театрального искусства в Стамбуле. Десятки стран-участниц, лучшие современные прочтения, ощущение мультикультурного пространства — такое оценят поклонники и любители жанра.
  • Хедерлез — встреча весны во всех турецких городах с 5 на 6 мая. Праздник отмечают ярко, весело, красочно, вкусно и позитивно.
  • День солидарности трудящихся — праздник, который отмечают первого мая по всей стране в Турции, так что майским демонстрациям быть.
  • День памяти Ататюрка, молодежи и спорта — национальный праздник: 19 мая организовывают крупные фестивали и авиашоу в честь первого президента Турецкой Республики.

2. Пляжный отдых

За ним многие и едут. Необходимая инфраструктура для пляжного отдыха уже подготовлена, но людей еще не так много. Спортивные площадки, водные аттракционы, аквапарки обычно открывают во второй половине месяца.

3. Дайвинг и снорклинг

Источник: Секрет Фирмы

Дайвинг — погружение на глубину с аквалангом — реально освоить прямо на месте отдыха в Турции и даже получить сертификат в дайв-центре. А в Кемере, Каше и Фетхие можно насладиться особенно красивыми подводными пейзажами и пещерами. Снорклинг — плавание с маской и трубкой — популярен в Сиде и Анталье: эта активность разрешена и детям и взрослым.

4. Экскурсии

Май — идеальное время для экскурсионного отдыха: в это время особенно комфортно посещать различные места, поскольку на улице нет изнуряющей жары. На выбор — исторические локации, древние постройки, живописные водопады, скальные города: поездки можно выбрать как заранее, так и на месте.

5. Шопинг

Источник: alanya-home.com

Самый выгодный и незабываемый шопинг в Турции — в Стамбуле. Туда до сих пор организуют специальные туры. Многим русским туристам хорошо знакомы улицы и кварталы Истикляль, Нишанташи, Абди Ипекчи, Багдадский проспект и другие.

Отличные моллы есть в большинстве курортных городов. Анталья, Кемер, Аланья и Анкара шопоголикам тоже понравятся.

6. Вечеринки и дискотеки

В мае ночная жизнь в Турции может показаться недостаточно активной: большинство клубов откроют только к началу июня. Но эта новость может порадовать тех, кого огорчает шумная музыка по ночам в туристических районах.

7. Отдых с детьми

Для начала убедитесь в наличии подогреваемого детского бассейна на территории выбранного отеля и узнайте, начали ли уже работать аниматоры. Для малышей есть своя развлекательная ниша — дельфинарии, парки динозавров, зоопарки, аквариумы и другие популярные места.

Цены на отдых в Турции в мае

Уследить за ценами сейчас довольно сложно: они постоянно меняются, и операторы завлекают туристов спецпредложениями.

Приведем средние цены на май 2024 года.

Название курортаСтоимость с 1 по 10 маяСтоимость с 11 по 31 мая
АланьяОт 92 143 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночейОт 80 000 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
СидеОт 103 105 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночейОт 90 476 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
КемерОт 96 628 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночейОт 84 094 руб. на двоих в отеле 4*, 7 ночей
АнтальяОт 119 104 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночейОт 97 475 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
БелекОт 85 562 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночейОт 78 639 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
СтамбулОт 96 456 руб. на двоих в отеле 4*, 7 ночейОт 103 063 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
БодрумОт 137 106 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
От 125 231 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
Фетхие
От 124 189 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
От 117 958 руб. на двоих в отеле 4*, 7 ночей

Майские праздники в Турции

В 2024 году у россиян майские каникулы поделены на три блока: первый — с 28 апреля по 1 мая, выходные — 4—5 мая, затем дополнительные дни отдыха с 9 по 12 мая.

Многие традиционно стараются отдохнуть в это время в Турции, поэтому в майские праздники там всегда многолюдно, а цены на проживание выше. Также стоит учитывать, что в начале месяца в Турции прохладнее, чем во второй половине.

Отзывы туристов об отдыхе в Турции в мае

Разумеется, это не классический вариант отпуска, который ассоциируется у нас с Турцией. И все же плюсов существенно больше, чем минусов, поэтому рассмотреть майский тур обязательно стоит.

Возможно, вам будут полезны отзывы тех, кто побывал там в мае 2023 года.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: babyblog
Источник: recommend

Вопросы и ответы

Ответим на самые распространенные вопросы, связанные с поездкой в Турцию, чтобы у вас сложилась полная картина об отдыхе в этой стране.

Источник: © РИА Новости

Когда лучше посетить Турцию: в начале или конце мая?

В начале мая погода еще нестабильная и море прохладное, большой наплыв россиян в связи с майскими праздниками, во второй половине месяца уже намного теплее, больше возможностей для развлечений и цены даже немного снижаются.

Как лучше всего поехать в Турцию: туром или самостоятельно?

Зависит от цели вашей поездки. Тур предпочтительнее для пляжного и недалекого экскурсионного отдыха, для тех, кто выбирает комфорт в организации и определенные гарантии качественного сервиса.

Самостоятельно путешествовать стоит опытным туристам, тем, кто намерен перемещаться из региона в регион, и тем, кто выбрал для поездки нетуристический район Турции.

В какое время года не стоит ездить в Турцию?

В целом Турция хороша в любой день года, и в этой стране всегда можно найти много интересных активностей в разные сезоны. Тем не менее зимой туристический поток снижается, поскольку и море, и воздух становятся прохладными. При этом в холодное время года туристы нередко отправляются в Стамбул — этот город действительно завораживает своей красотой. Весной, как правило, наступает сезон дождей, а пик жары — в середине лета: в эти периоды пребывание в Турции может стать не очень комфортным.

Работают ли в Турции в мае отели по системе «все включено»?

Да, такие отели есть. Но будьте готовы к тому, что ассортимент блюд и напитков, как правило, в этот период не настолько разнообразен, как в разгар сезона. Также могут работать не все рестораны в отеле.
Автор: Ольга Корнеева