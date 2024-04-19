Турция в мае в 2024 году: как опередить лето и получить максимум впечатлений

1. Вода в Средиземном море бодрящая — от +18 °C до +20 °C: это существенно теплее, чем в Черном море или Эгейском, но все же недостаточно для того, чтобы поплавать в удовольствие. Конечно, при благоприятной погоде она прогревается и до комфортных +25 °C, но рассчитывать на это не стоит. При этом большинство взрослых туристов все же купаются. К тому же, когда выходишь из воды, тело чувствует тепло от воздуха и человек быстро согревается.