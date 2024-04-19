Турция в мае в 2024 году: как опередить лето и получить максимум впечатлений

В последний месяц весны особенно хочется настоящего летнего тепла, отдыха и беззаботных развлечений, поэтому отличным решением станет поездка в теплые края. Расскажем, как грамотно продумать отдых в Турции в мае 2024 года, где в это время лучшая погода, какие развлечения уже доступны и о чем стоит помнить, чтобы не разочароваться.
Погода в Турции в мае: температура воздуха и воды
В популярных среди россиян локациях в мае уже достаточно тепло, практически нет дождей, но могут быть ветра, особенно в начале месяца, а также волны на море. Температура воды не везде еще располагает к купанию. Делимся наглядной таблицей с самыми популярными городами и курортами.
|Город
|Температура воздуха
|Температура воды
|Аланья
|+25 °C
|+20 °C
|Сиде
|+23 °C
|+20 °C
|Кемер
|+23 °C
|+19 °C
|Анталья
|+24 °C
|+19 °C
|Белек
|+23 °C
|+19 °C
|Стамбул
|+16 °C
|+15 °C
|Бодрум
|+21 °C
|+18 °C
|Фетхие
|+20 °C
|+18 °C
|Мармарис
|+20 °C
|+18 °C
Можно ли купаться в Турции в мае
Многие стараются устроить полноценный морской отпуск в майские каникулы, но море в это время, как правило, недостаточно теплое: купаться сможет далеко не каждый. Альтернатива — бассейны, которые порадуют и взрослых и детей. К концу месяца вода прогреется уже и на побережье. Теплее всего будет в Аланье и Сиде.
В Турции в мае солнечные лучи становятся очень активными, поэтому с собой важно взять качественные защитные средства с SPF и регулярно обновлять их, чтобы не обгореть.
Плюсы отдыха в Турции в мае
Майский отпуск в Турции имеет немало преимуществ, расскажем о самых главных.
1. Обновленное состояние и чистота отелей. За зимний период в большинстве из них осуществляют косметический ремонт или полноценную реновацию. К началу сезона здесь наводят лоск и красоту, меняют все, что давно требовалось. Поэтому вас ждут новейшие простыни и полотенца, исправные лежаки и непорванные тенты, сияющая без сколов посуда и идеальные номера.
2. Обслуживающий персонал, где каждый полон сил. Сотрудники также были в долгом отпуске, поэтому еще бодры, веселы, готовы вас выслушать, решить каждую проблему и удовлетворить любую прихоть. Повара на кухне и бармены еще полны энтузиазма и находят силы на эксперименты.
3. Самые низкие цены по сравнению с другими ближайшими месяцами. Не стоит ждать, что они будут ниже прошлогодних. Дешевле, чем в мае 2024 года, может быть только поздней осенью, но качество отдыха в последний месяц весны гораздо выше.
4. Долгий световой день. Для курорта — огромное преимущество: за 15 часов от рассвета до заката можно успеть поплавать в бассейне или рискнуть окунуться в море, съездить в аквапарк, побывать на различных экскурсиях.
5. Мягкая погода без невыносимой жары. В мае на большинстве турецких курортов комфортно и днем и ночью: в течение дня можно обойтись без кондиционеров и дышать целебным морским или сосновым воздухом.
6. Доступный шопинг. Новые коллекции и товары в магазинах уже есть, а покупателей пока совсем мало. Поэтому вас приятно удивят акции, скидки, уместность торга и приятные бонусы вроде чашки национального кофе. Можно существенно сэкономить, это частично окупит стоимость путешествия.
7. Свежие фрукты и овощи. Вы сможете насладиться местными огурцами, помидорами, клубникой, черешней, абрикосами, ягодами, дынями и арбузами высокого качества. Эти растительные продукты будут насыщать полезными витаминами уставший за зиму организм.
8. Цветущая природа. В мае — пик цветения роз: роскошные цветы можно увидеть повсюду, они украшают центральные площади и крошечные улочки. Белая акация наполняет воздух незабываемым медовым ароматом. В горах расцветают дикие маки, на территориях отелей вас порадуют огромные шапки гортензий и яркий олеандр. Активно цветет глициния, в крупных городах можно насладиться нежно-розовыми махровыми лепестками сакуры. Май — месяц мечты для тех, кто любит пышную природу.
Минусы отдыха в Турции в мае
Разумеется, недостатки тоже есть, и некоторые — весьма существенные. Ниже мы перечислили список нюансов, которые стоит учесть перед поездкой в Турцию в мае.
1. Вода в Средиземном море бодрящая — от +18 °C до +20 °C: это существенно теплее, чем в Черном море или Эгейском, но все же недостаточно для того, чтобы поплавать в удовольствие. Конечно, при благоприятной погоде она прогревается и до комфортных +25 °C, но рассчитывать на это не стоит. При этом большинство взрослых туристов все же купаются. К тому же, когда выходишь из воды, тело чувствует тепло от воздуха и человек быстро согревается.
2. Поездки на Эгейское море — в Бодрум, Кушадасы, Дидим — не лучшая идея: здесь в мае прохладнее и есть риск попасть в период пронзительных холодных ветров. Именно поэтому цены на популярные дорогие отели в этот период снижены.
3. Самый большой и неприятный риск во время поездки в Турцию в мае — попасть в отель, где еще не завершен ремонт. Как минимум — вас ждут неработающие рестораны, аквапарк и аниматоры, как максимум — отсутствующий пирс, запах свежей краски, звук перфораторов или бесконечный визг болгарки, которые могут сильно испортить настроение и впечатление от отдыха. Даже если ремонт не идет в вашем отеле, в мае он может проходить в соседнем, до которого пара десятков метров. Поэтому заранее уточняйте этот вопрос перед покупкой тура. Также можно попросить поделиться впечатлениями авторов свежих отзывов о месте, которое вы выбрали.
Где теплее всего в Турции в мае
Самым первым настоящее летнее тепло приходит в Аланью и Анталью, к концу месяца разница в погоде между курортами уже практически незаметна.
В Аланье невероятный микроклимат, который делает ее воздух и море теплым уже в первые майские дни. Поэтому и вся пляжная инфраструктура здесь готова к работе раньше, чем в других городах.
Анталья, утопающая в цвету, покорит не только красотой, но и огромным выбором развлечений, аутентичных ресторанчиков и лавочек с фруктами.
Если хочется красот как из глянцевых журналов о туризме, то первым на Эгейском побережье прогревается Фетхие. Лучшее время для поездок туда — последняя декада мая.
Развлечения для взрослых и детей в Турции в мае
Вы точно не заскучаете, тем более что майская погода гораздо комфортнее для большинства видов развлечений, чем в другие теплые месяца из-за жары.
1. Праздники и фестивали
- Фестиваль цыганской культуры в Кыркларели на северо-западе Турции. Аутентичное, яркое и незабываемое зрелище, а также способ поближе познакомиться с культурой этого народа.
- Международный фестиваль театрального искусства в Стамбуле. Десятки стран-участниц, лучшие современные прочтения, ощущение мультикультурного пространства — такое оценят поклонники и любители жанра.
- Хедерлез — встреча весны во всех турецких городах с 5 на 6 мая. Праздник отмечают ярко, весело, красочно, вкусно и позитивно.
- День солидарности трудящихся — праздник, который отмечают первого мая по всей стране в Турции, так что майским демонстрациям быть.
- День памяти Ататюрка, молодежи и спорта — национальный праздник: 19 мая организовывают крупные фестивали и авиашоу в честь первого президента Турецкой Республики.
2. Пляжный отдых
За ним многие и едут. Необходимая инфраструктура для пляжного отдыха уже подготовлена, но людей еще не так много. Спортивные площадки, водные аттракционы, аквапарки обычно открывают во второй половине месяца.
3. Дайвинг и снорклинг
Дайвинг — погружение на глубину с аквалангом — реально освоить прямо на месте отдыха в Турции и даже получить сертификат в дайв-центре. А в Кемере, Каше и Фетхие можно насладиться особенно красивыми подводными пейзажами и пещерами. Снорклинг — плавание с маской и трубкой — популярен в Сиде и Анталье: эта активность разрешена и детям и взрослым.
4. Экскурсии
Май — идеальное время для экскурсионного отдыха: в это время особенно комфортно посещать различные места, поскольку на улице нет изнуряющей жары. На выбор — исторические локации, древние постройки, живописные водопады, скальные города: поездки можно выбрать как заранее, так и на месте.
5. Шопинг
Самый выгодный и незабываемый шопинг в Турции — в Стамбуле. Туда до сих пор организуют специальные туры. Многим русским туристам хорошо знакомы улицы и кварталы Истикляль, Нишанташи, Абди Ипекчи, Багдадский проспект и другие.
Отличные моллы есть в большинстве курортных городов. Анталья, Кемер, Аланья и Анкара шопоголикам тоже понравятся.
6. Вечеринки и дискотеки
В мае ночная жизнь в Турции может показаться недостаточно активной: большинство клубов откроют только к началу июня. Но эта новость может порадовать тех, кого огорчает шумная музыка по ночам в туристических районах.
7. Отдых с детьми
Для начала убедитесь в наличии подогреваемого детского бассейна на территории выбранного отеля и узнайте, начали ли уже работать аниматоры. Для малышей есть своя развлекательная ниша — дельфинарии, парки динозавров, зоопарки, аквариумы и другие популярные места.
Цены на отдых в Турции в мае
Уследить за ценами сейчас довольно сложно: они постоянно меняются, и операторы завлекают туристов спецпредложениями.
Приведем средние цены на май 2024 года.
|Название курорта
|Стоимость с 1 по 10 мая
|Стоимость с 11 по 31 мая
|Аланья
|От 92 143 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 80 000 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
|Сиде
|От 103 105 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 90 476 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
|Кемер
|От 96 628 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 84 094 руб. на двоих в отеле 4*, 7 ночей
|Анталья
|От 119 104 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 97 475 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
|Белек
|От 85 562 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 78 639 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
|Стамбул
|От 96 456 руб. на двоих в отеле 4*, 7 ночей
|От 103 063 руб. на двоих в отеле 4*, 6 ночей
|Бодрум
|От 137 106 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 125 231 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|Фетхие
|От 124 189 руб. на двоих в отеле 4*, 5 ночей
|От 117 958 руб. на двоих в отеле 4*, 7 ночей
Майские праздники в Турции
В 2024 году у россиян майские каникулы поделены на три блока: первый — с 28 апреля по 1 мая, выходные —
Многие традиционно стараются отдохнуть в это время в Турции, поэтому в майские праздники там всегда многолюдно, а цены на проживание выше. Также стоит учитывать, что в начале месяца в Турции прохладнее, чем во второй половине.
Отзывы туристов об отдыхе в Турции в мае
Разумеется, это не классический вариант отпуска, который ассоциируется у нас с Турцией. И все же плюсов существенно больше, чем минусов, поэтому рассмотреть майский тур обязательно стоит.
Возможно, вам будут полезны отзывы тех, кто побывал там в мае 2023 года.
Вопросы и ответы
Ответим на самые распространенные вопросы, связанные с поездкой в Турцию, чтобы у вас сложилась полная картина об отдыхе в этой стране.
Когда лучше посетить Турцию: в начале или конце мая?
В начале мая погода еще нестабильная и море прохладное, большой наплыв россиян в связи с майскими праздниками, во второй половине месяца уже намного теплее, больше возможностей для развлечений и цены даже немного снижаются.
Как лучше всего поехать в Турцию: туром или самостоятельно?
Зависит от цели вашей поездки. Тур предпочтительнее для пляжного и недалекого экскурсионного отдыха, для тех, кто выбирает комфорт в организации и определенные гарантии качественного сервиса.
Самостоятельно путешествовать стоит опытным туристам, тем, кто намерен перемещаться из региона в регион, и тем, кто выбрал для поездки нетуристический район Турции.
В какое время года не стоит ездить в Турцию?
В целом Турция хороша в любой день года, и в этой стране всегда можно найти много интересных активностей в разные сезоны. Тем не менее зимой туристический поток снижается, поскольку и море, и воздух становятся прохладными. При этом в холодное время года туристы нередко отправляются в Стамбул — этот город действительно завораживает своей красотой. Весной, как правило, наступает сезон дождей, а пик жары — в середине лета: в эти периоды пребывание в Турции может стать не очень комфортным.
Работают ли в Турции в мае отели по системе «все включено»?
Да, такие отели есть. Но будьте готовы к тому, что ассортимент блюд и напитков, как правило, в этот период не настолько разнообразен, как в разгар сезона. Также могут работать не все рестораны в отеле.
Автор: Ольга Корнеева