«Все включено» в Турции в 2024 году: что предлагает популярная система отдыха на самом деле

Жизнь в мегаполисе — круглосуточная работа: шум, суета и бесконечный поток дел, которые требуют немедленного решения. В моменты высокого напряжения у многих возникает потребность уехать в отпуск к морю, но при этом не тратить время на его планирование. Для исполнения таких желаний существует отдых по системе all inclusive. Особенно он популярен в Турции. Жаркое солнце, пляж и различные удобства — все, что нужно для полноценной перезагрузки. Разбираемся, как спланировать путешествие в Турцию в отель с системой «все включено» в 2024 году и какие нюансы нужно учесть.