«Все включено» в Турции в 2024 году: что предлагает популярная система отдыха на самом деле

Жизнь в мегаполисе — круглосуточная работа: шум, суета и бесконечный поток дел, которые требуют немедленного решения. В моменты высокого напряжения у многих возникает потребность уехать в отпуск к морю, но при этом не тратить время на его планирование. Для исполнения таких желаний существует отдых по системе all inclusive. Особенно он популярен в Турции. Жаркое солнце, пляж и различные удобства — все, что нужно для полноценной перезагрузки. Разбираемся, как спланировать путешествие в Турцию в отель с системой «все включено» в 2024 году и какие нюансы нужно учесть.
Что такое all inclusive
Многие наслышаны про all inclusive. Фильмы и сериалы ярко описывают отдых с системой «все включено», где герои много едят в отельных ресторанах, практически не выходят из спа, пьют бесплатные коктейли у бассейна, от заката до рассвета участвуют в различных развлекательных программах. Но не все стереотипы правдивы.
«Все включено», или all inclusive, — это система сервисных преимуществ, которыми могут пользоваться гости отеля. Каждый предлагает свой пакет опций, однако существуют общие черты.
Что входит в пакет «все включено» в отелях Турции
После покупки тура у вас могут появиться сомнения: нужно ли брать с собой дополнительные деньги на ужины и развлечения? Разбираемся, что всегда включает турецкий пакет all inclusive.
Питание
В отеле с системой «все включено» предлагают трехразовый шведский стол в основном ресторане: завтраки, обеды и ужины, оплаченные в рамках путевки, подают в фиксированные часы. Любители перекусить между приемами пищи могут заглянуть в снек-бар или местную кондитерскую. А если душа требует чего-то более изысканного, то на территории отеля, как правило, находится ресторан а-ля карт: за дополнительную плату можно попробовать блюда из меню кухни определенной страны.
Развлечения
Одним отдыхом на пляже сыт не будешь, поэтому отели с системой all inclusive предлагают гостям различные виды развлечений. В стоимость тура обычно входит посещение бассейна, водных горок, сауны и турецкого хаммама. Дети тоже вряд ли будут скучать: на территории отеля, как правило, ежедневно работает команда аниматоров.
Обслуживание
Бытовые вопросы в туре по системе «все включено» тоже продуманы. Отели предоставляют своим гостям трансфер от аэропорта, полотенца для отдыха на пляже, халаты и все необходимые косметические принадлежности как приятный бонус. Уборка в номерах осуществляется ежедневно.
Напитки
В солнечной Турции жажда не страшна: на территории отелей с all inclusive работает безлимитный бар для гостей. Там можно найти как безалкогольные напитки, так и коктейли из местного алкоголя.
Цены на «все включено» и «ультра все включено» в Турции
От количества звезд зависит цена путевки: питание в 4-звездочном отеле будет менее разнообразным, чем в 5-звездочном, а в пакет «ультра все включено», как правило, добавлено еще несколько приятных сервисных преимуществ в виде спа и индивидуального трансфера из аэропорта. Ниже в таблице вы найдете среднюю стоимость тура на двоих в 2024 году за 5 суток (1): точную сумму необходимо узнавать непосредственно у продавца на момент покупки. Цены указаны без учета билетов.
|«Все включено» в 4-звездочном отеле
|«Все включено» в 5-звездочном отеле
|«Ультра все включено» в 5-звездочном отеле
|От 65 000 руб. в пляжный сезон
|От 87 000 руб. в пляжный сезон
|От 123 000 руб. в пляжный сезон
|От 37 000 руб. не в пляжный сезон
|От 45 000 руб. не в пляжный сезон
|От 52 000 руб. не в пляжный сезон
Возможные ограничения пакета «все включено»
Хоть «все включено» и звучит так, будто бы ограничения в пакет не входят, они все же есть. Важно ознакомиться с ними, чтобы во время отдыха избежать неловких ситуаций:
1. На завтрак, обед и ужин можно приходить только в фиксированное время: об этом, как правило, объявляют во время заезда и регистрации на ресепшене.
2. В стоимость тура включено питание исключительно в основном ресторане.
3. Алкоголь предоставляется только в определенное время.
4. Массаж и спа-процедуры не входят в пакет тура.
5. Если вы пользуетесь сейфом в номере и берете еду и напитки из мини-бара, за них нужно будет дополнительно заплатить.
Чем «все включено» отличается от «ультра все включено»
Если же пакет all inclusive не соответствует всем вашим ожиданиям, стоит обратить внимание на ultra all inclusive. Эта система похожа на «все включено», только бонусом предлагает дополнительные услуги и опции бесплатно.
|«Все включено»
|«Ультра все включено»
|Бесплатное питание только в основном ресторане
|Несколько бесплатных посещений ресторанов а-ля карт
|Бесплатное питание только в определенное время
|Бесплатное посещение круглосуточных ресторанов и снек-баров
|Алкоголь только местного происхождения
|Импортный и премиальный алкоголь
|Рум-сервис только в дневное время
|Круглосуточный рум-сервис
|Пляжная инфраструктура за дополнительную плату
|Лежаки, зонтики и водные развлечения входят в стоимость
|Только хаммам и сауна
|Спа, массажи и другие оздоровительные процедуры в определенном количестве
|Групповой трансфер от аэропорта и обратно
|Индивидуальный трансфер от аэропорта и обратно
Стоит ли брать тур с all inclusive
«Все включено» и «ультра все включено» в Турции — отличный вариант для тех, кому нужна полная перезагрузка. Особенно это хорошая возможность отдохнуть вместе с детьми, ведь для них всегда найдется занятие в отеле.
Если сама мысль о постоянном нахождении на пляже и на территории отеля вызывает у вас скуку, а душа просит приключений и экскурсий, то от all inclusive лучше отказаться. В такой ситуации стоит выбрать полупансион с завтраками, чтобы исследовать Турцию самостоятельно.
Вопросы и ответы
Чтобы у вас сложилась полноценная картина о системе all inclusive в отелях Турции, ответим на распространенные вопросы.
Есть ли разница между «все включено» в отеле 5 звезд и в отелях 4 или 3 звезды?
Есть. В отелях с меньшим количеством звезд выбор блюд и развлечений будет скромнее.
Сколько денег брать с собой в Турцию, если отдых со «все включено»?
Если вы не собираетесь выходить из отеля, то дополнительные деньги вам могут и не понадобиться: все уже оплачено. Если вы планируете ездить на экскурсии и посещать достопримечательности, то стоит взять с собой несколько сотен долларов — с точными ценами вы сможете ознакомиться на сайте туроператора. Также важно решить, планируете ли вы посещать местные рестораны за пределами отеля: на них тоже могут понадобиться дополнительные средства.
Также обязательно возьмите с собой деньги на экстренные случаи: не все туры включают в себя медицинскую страховку, всегда есть риск узнать о перевесе багажа прямо в аэропорту. У вас также может появиться желание привезти близким магнит, брелок или любой другой сувенир на память о турецких побережьях.
Чем отличается трехразовое питание от «все включено»?
«Все включено» всегда предполагает шведский стол. Обычное трехразовое питание состоит из определенного списка блюд, и поменять его бесплатно не получится.
Имеет ли смысл брать «все включено», если предстоит отдых с детьми?
Система «все включено» прекрасно подходит для отдыха с детьми. Пока аниматоры развлекают ребенка, родители могут отдохнуть на берегу моря.
Как меняются цены на путевки в отели с all inclusive в зависимости от сезона?
Самые дорогие туры — летом, когда начинается сезон. Осенью цены падают, однако незначительно: дешевле всего посетить Турцию в ноябре. Зимой цены снова растут, особенно в дни новогодних праздников. Весной стоимость туров падает и начинает расти уже к майским праздникам и к лету.
Автор: Дарья Погожева