Круизы в июле в 2024 году: 10 лучших направлений по России и за рубежом

Один из популярных видов отдыха летом — путешествие на корабле, программы круизов в июле 2024 года позволяют туристам посетить разные города России. Наибольшей популярностью пользуются речные поездки по Волге, Енисею, Оке, Каме. Хотя путешествие на корабле больше подходит под понятие расслабленного отдыха, туристы уверяют, что успевают посмотреть многие города и получить положительные впечатления.
Особенности круизного отдыха в июле
Второй месяц лета считается лучшим для круизного отдыха в России. В этот период устанавливается сухая погода, продолжается длинный световой день, становится достаточно тепло для долгих прогулок в любое время дня. Поэтому туристы могут комфортно высаживаться в любом городе, не боясь капризов погоды. Кроме того, в середине лета вода в реках становится комфортной для купания, и в круизы включают пляжный отдых.
Один из минусов круизов в июле — цена. Так как середина лета традиционно популярна у путешественников, спрос на подобные туры растет. Вместе с ним повышается и цена. Если вы готовы сдвинуть даты отдыха, то лучше выбирайте вторую половину мая или середину июня. Как правило, в это время круизы стоят на 15—18% дешевле.
Популярные направления круизов в России
Существует несколько вариантов круизов по России, выбирать их стоит в зависимости от собственных предпочтений. Тем, кто хочет пляжный отдых, лучше ехать в южные регионы. Для осмотра природных достопримечательностей подойдут северные и восточные направления. Больше всего исторически значимых мест сохранилось в Центральной России.
Круизы по Волге
Одно из самых популярных направлений, вы сможете выбрать несколько городов и регулировать длительность круиза. Как правило, такие путешествия длятся от 3 до 20 дней в зависимости от стартового города и программы тура. Например, из Москвы по Волге можно добраться до Казани, Саратова, Самары, Костромы, Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля и других крупных городов России.
Во время круиза туристы могут не только любоваться портами, но и выходить в город, осматривать достопримечательности и посещать знаковые места каждой точки. Так, по пути в Казань можно посмотреть Нижний Новгород и его знаменитый кремль, Чкаловскую лестницу, еще одна остановка — в Костроме с памятниками архитектуры и Свято-Троицким Ипатьевским монастырем.
Круиз в Самару включает в себя высадку в Твери, где можно увидеть Императорский путевой дворец, всевозможные музеи — от Музея Козла до Музея Плюшкина, а также знаменитую набережную. На маршруте встречаются другие интересные города: Ярославль с уникальной природой и смотровыми площадками, Плес с красивыми зданиями XVII века и видами с картин Левитана, а также Чебоксары со знаменитыми площадями и заливом.
Круизы по Енисею
Большинство круизов по этой реке начинаются из Красноярска — столицы Сибири. Средняя длина поездки составляет от четырех до шести дней. Из Красноярска можно попасть в Норильск, Дудинку, Енисейск и Бахту. Маршруты на этом направлении действительно завораживающие.
Можно увидеть город Игарку, построенный в вечной мерзлоте, посмотреть на глухие деревни Сибири, погулять по подземным пещерам, познакомиться с историей бараков ГУЛАГа и известных политзаключенных того времени.
В каждом круизе предлагают экскурсию на плато Путорана — это уникальный горный массив вдалеке от цивилизации. Здесь туристы увидят каньоны, гигантские тектонические озера и водопады, в том числе самый высокий в России — Тальниковый.
Круизы по Оке
Ока — редкое место для круизов. Чаще всего поездки проводятся в период весеннего паводка, который выпадает на май и начало июня. Такие круизы примечательны погружением в ту самую русскую глубинку — здесь и есенинские места, и старинные русские города, сохранившие архитектуру. Чаще всего по Оке плавают в Муром, Коломну, Рязань и Калугу. Длительность круизов не превышает четырех дней, поэтому можно отправиться в путешествие на выходные.
В Коломне туристы смотрят на местный кремль и музей пастилы, в Муроме — старинные монастыри, в Калуге — церкви и соборы, а в Рязани — музей Есенина и дом родителей поэта.
Круизы по Дону
Их можно совместить с путешествием по Волге — такие круизы длятся до 20 дней и позволяют посетить множество городов России. Как правило, в такие поездки включают посещение Ростова-на-Дону, Таганрога, Астрахани. По этим городам приятно гулять, проникаться атмосферой, смотреть на набережные и посещать музеи. В Таганроге стоит заглянуть в литературный музей А. П. Чехова, в Астрахани посмотреть кремль и картинную галерею.
Круизы по Каме
Стартуют из разных городов России: Москвы, Казани, Нижнего Новгорода. Туристы смогут посетить Пермь, Екатеринбург, Нижнекамск, Свияжск и другие города.
В Перми стоит прогуляться по живописной местности — набережной реки Камы, Соборной площади. В Екатеринбурге можно посетить исторические музеи — «Ельцин Центр» и музей ювелирного искусства.
Популярные направления круизов за рубеж
Зарубежные круизы также пользуются популярностью у россиян. За границу можно попасть из нескольких российских городов или из других стран. Для этого придется выбрать дополнительный вид транспорта, зато получите новый опыт.
Круизы по Средиземному морю
Российские компании продолжают организовывать круизы по Средиземному морю с сопровождением. Большинство программ начинаются на юге Франции, Италии, в Греции, Испании или в Турции. Длительность круизов варьируется от двух до 14 дней.
Так как городов на побережье Средиземного моря достаточно много и все они известны своими достопримечательностями, то можно выбрать тот маршрут, который вам больше по душе. Вот лишь малая часть возможных точек посещения: Генуя, Барселона, Марсель, Неаполь, Корфу, Канны, Ибица. Каждый город уникален и может удовлетворить потребности туристов разных возрастов.
Круизы по Персидскому заливу
Последние два года особой востребованностью пользуются круизы с маршрутами по Персидскому заливу. Среди популярных городов — Дубай, Абу-Даби, Доха и Бахрейн. Как правило, круиз длится не больше семи дней. Идеально подойдет для тех, кто хочет познакомиться с крупными городами Востока. Также здесь востребован пляжный отдых, но не рекомендуется приезжать летом — температура воздуха и воды располагает только к ночным купаниям или выходам на пляж в раннее утро. Среди достопримечательностей — самое большое здание в мире Бурдж-Халифа высотой 828 м, национальные музеи, мечети, рынки и парки развлечений.
Круизы в Турцию
Отправиться в круиз по городам Турции можно как из Сочи, так и из турецких городов — все зависит от выбранного маршрута. Длительность поездки — от трех до 14 дней и также зависит от маршрута и желаемых мест для посещения. Из Сочи можно попасть в Стамбул, Трабзон, Чешме, Синоп, Измир. В Стамбуле находится мечеть Святой Софии, Галатская башня, Цистерна Базилика и Гранд базар; в Трабзоне стоит смотреть памятники архитектуры, которые прекрасно сохранились до наших дней; Чешме известен замками и археологическими музеями, а Измир славится археологическими комплексами.
Круизы по Белоруссии
Еще одна популярная страна у российских путешественников, Белоруссия, предлагает познакомиться с разными уголками государства во время круиза. Продолжительность поездки составляет до восьми дней. За это время можно посетить Брест, Пинск, Стахово, Ляховичи, Кобрин и Новосады. Все эти города находятся в Белорусском Полесье — это уникальный природный комплекс с озерами, природными парками и заповедниками. Такой отдых подразумевает долгие пешеходные прогулки по старинным белорусским городам и уединение с природой.
Круизы по Нилу
Легендарные круизы по Нилу предлагают туристам почувствовать себя членами британской аристократии прошлого века, ведь именно тогда богатые путешественники ездили отдыхать в Египет. Маршруты включают в себя Каир, Луксор, Александрию и Асуан. Это не тот пляжный отдых в Египте, к которому привыкли многие туристы. Здесь предлагается полное погружение в древние достопримечательности этой страны. Туристы смогут увидеть пирамиды Гизы, Долину Царей в Луксоре, храмы и острова, где находятся остатки древнейших построек.
Цены на круизы в июле
В таблице указаны примерные цены на круизы в июле на одного человека. Стоимость может варьироваться в зависимости от дат, направлений и маршрутов. Точные цены необходимо уточнять у туристических операторов.
|Маршрут
|Продолжительность
|Цена
|Круиз по Волге
|От 4 до 20 дней
|25 000—100 000 руб.
|Круиз по Енисею
|От 4 до 9 дней
|100 000—480 000 руб.
|Круиз по Оке
|От 4 до 20 дней
|20 000—50 000 руб.
|Круиз по Дону
|От 4 до 9 дней
|40 000—100 000 руб.
|Круиз по Каме
|От 4 до 12 дней
|30 000—80 000 руб.
|Круиз по Средиземному морю
|От 2 до 14 дней
|100 000—200 000 руб.
|Круиз по Персидскому заливу
|От 2 до 7 дней
|40 000—90 000 руб.
|Круиз в Турцию
|От 4 до 14 дней
|30 000—100 000 руб.
|Круиз по Беларуси
|От 8 до 9 дней
|50 000—80 000 руб.
|Круиз по Нилу
|От 4 до 7 дней
|90 000—130 000 руб.
Как выбрать круизное направление в июле
При подборе круиза стоит учитывать не только погодные условия, но и индивидуальные предпочтения. Например, круизы по одному направлению могут заметно различаться в стоимости из-за типа теплохода или каюты.
Стоимость
Зависит от нескольких факторов, но прежде всего речь идет о направлении. Традиционно самые дорогие маршруты зарубежные. Среди российских самое бюджетное направление — круизы по Оке или Волге. Круизы по Енисею дорогие из-за природных особенностей региона, множества остановок и экскурсий.
Развлечения и удобства на борту
Каждая туристическая компания предлагает свою программу развлечений и удобств, опции зависят от судна, на котором проводится круиз. Некоторые агентства предлагают собственные системы питания, включая рестораны и шведский стол. Среди других опций — бассейн с подогревом, релакс-зоны и солярии, фитнес-центры и детские клубы. В качестве развлечений гостям, как правило, предлагают программы анимации, живую музыку и вечерние представления.
Время отправления и возвращения
Большинство круизов начинаются в понедельник и заканчиваются в пятницу, если речь идет о краткосрочных путешествиях. Поэтому если вы взяли отпуск на неделю, то у вас будет время для сборов на работу и восстановления. Стоит помнить, что такая поездка — это активный отдых, на который тоже нужны силы и энергия. Существуют круизы, которые отправляются вечером, — туристы могут отдохнуть в своих каютах перед насыщенными днями с экскурсионной программой.
Тип каюты
Как и в отелях, каюты бывают разных размеров и классов. Стандартная каюта на двоих похожа на классический номер в отеле и включает в себя кровать, стол, телевизор, ванную и туалет, а также остальные удобства. Существуют семейные двухкомнатные каюты. Также некоторые теплоходы имеют в комплектации каюты класса люкс и суперлюкс. Также большинство теплоходов имеют балконы, с которых можно наслаждаться видами в тишине.
Программа тура
Перед покупкой обязательно изучите программу тура. Часто туристические операторы уже включают определенные экскурсии в расписание, но иногда по приезде в новый город туристам выделяется свободное время. Будете ли вы ходить везде с другими туристами со своего корабля или будете исследовать город в одиночестве — зависит от программы.
Что взять с собой в круиз
На первый взгляд кажется, что круиз — такое же путешествие, как и на самолете или поезде. Однако и здесь есть свои нюансы. Составили список того, что обязательно нужно взять с собой:
1. Документы — российский паспорт (в случае круиза по России), заграничный паспорт (в случае пересечения границы), медицинская страховка, ваучер о бронировании.
2. Деньги и кредитные карты.
3. Лекарства — те, что вы принимаете регулярно, и те, что могут понадобиться в экстренной ситуации; стоит взять и препараты от морской болезни, даже если вы никогда с ней не сталкивались.
4. Одежда для разных погодных условий (особенно если вы планируете посетить несколько климатических зон).
5. Удобная обувь для исследования новых городов.
6. Солнцезащитный крем и головной убор.
7. Пляжная одежда, купальник или плавки.
8. Зарядные устройства для гаджетов, ноутбука, фотоаппарата и видеокамеры.
9. Книги и журналы для чтения.
10. Игрушки, книги и электронные устройства для детей.
Советы путешественникам: что нужно знать о круизе в июле
Если вы планируете отправиться в круиз во втором месяце лета, вам следует учесть несколько важных моментов, чтобы сделать ваше путешествие максимально приятным и запоминающимся.
1. Начните планировать свою поездку заранее. Июль — один из самых популярных месяцев для круизов, поэтому бронирование заранее поможет вам получить лучшие предложения и места.
2. Будьте готовы к жаре. Июль — это обычно самый жаркий месяц года, поэтому убедитесь, что вы положили в багаж достаточное количество комплектов легкой одежды и солнцезащитных средств.
3. Рассмотрите возможность отправиться в круиз с посещением тропических мест. Июль — отличное время для посещения тропических островов, таких как Карибы или Гавайи, где температура воздуха и воды идеальна для плавания и отдыха на пляже.
4. Запланируйте свои мероприятия заранее. Большинство круизных линий предлагают широкий спектр активностей на борту, таких как шоу, концерты и лекции. Выберите те, что наиболее интересны для вас, и забронируйте их заранее.
5. Помните о своем здоровье. Если у вас есть хронические заболевания или вы часто простужаетесь, обязательно возьмите с собой необходимые лекарства и сообщите об этом своему врачу перед отправлением в круиз.
6. Не забывайте делать фотографии и записывать свои впечатления, чтобы сохранить их на всю жизнь.
Автор: Мария Иванова