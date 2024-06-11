Круизы в июле в 2024 году: 10 лучших направлений по России и за рубежом

Большинство круизов начинаются в понедельник и заканчиваются в пятницу, если речь идет о краткосрочных путешествиях. Поэтому если вы взяли отпуск на неделю, то у вас будет время для сборов на работу и восстановления. Стоит помнить, что такая поездка — это активный отдых, на который тоже нужны силы и энергия. Существуют круизы, которые отправляются вечером, — туристы могут отдохнуть в своих каютах перед насыщенными днями с экскурсионной программой.