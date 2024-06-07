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Круизы на теплоходе из Москвы в 2024 году: 15 популярных направлений, от которых захватывает дух

Лучшие направления для круизов по России из Москвы на теплоходе или лайнере, расписание и цены на туры в 2024 году. Рассказываем о речных маршрутах по Волге, куда можно недорого отправиться из Москвы по России.

Источник: Freepik

Путешествия на теплоходах рекомендуют тем, для кого процесс важнее результата. Наслаждаться отпуском можно начать с первых минут своего отдыха, не тратя драгоценное время на ожидание в аэропорту или пробки при выезде из города. Собрали самые интересные круизы из Москвы в 2024 году — для эстетов и для тех, кто давно мечтает сбежать из шумного города.

Лучшие круизные направления и маршруты из Москвы

Сегодня москвичам сменить обстановку на один день или вместе с саквояжем зайти на теплоход на неделю не составит труда — главное, определиться с направлением, длительностью трипа и его бюджетом.

Однодневные маршруты выходного дня

Источник: Freepik
Новость

Экспресс-путешествия на теплоходах — то, чем зачастую пренебрегают жители столицы, а зря! Им кажется, будто многие близлежащие достопримечательности вокруг Москвы уже исследованы, но те, кто оказывается на теплоходе, готовы опровергнуть этот факт. Во-первых, вид: взглянуть на родные места с воды — это абсолютно другие ощущения, особенно если повезет с погодой. Во-вторых, обстановка: на теплоходе никто не спешит, а это не может не радовать жителей мегаполиса. В-третьих, вернуться в излюбленные места с близкими людьми всегда приятно. Мы собрали пять маршрутов, которые полюбились гостям и жителям столицы.

Москва — Жостово — Москва

Водная прогулка, которая объединяет и прекрасное природное, и красивое художественное. Туристическое судно пройдет через самый живописный канал на севере Москвы, немного задержится на Клязьминском водохранилище и высадит своих гостей на причале «Бухта радости», откуда будет организован автобусный трансфер до Жостовской фабрики — той самой, где изготавливают знаменитые цветочные подносы. О них вам расскажет местный гид, а после экскурсии осмотреть окрестности и прогуляться по набережной можно будет самостоятельно.

Откуда отправляетсяПричал на Северном речном вокзале
Стоимость Взрослый билет: 3500 руб., Детский билет до 5 лет: 800 руб., Детский билет до 12 лет
РасписаниеСезон с 29 апреля по 3 ноября 2024 года. Теплоход стартует каждую субботу и воскресенье в 13:00 
Дополнительный досуг Экскурсия по музею Жостовской фабрики предусмотрена в расписании, но не включена в стоимость. Ее можно оплатить при посадке на теплоход (500 руб. — за взрослого, 300 руб. — за детей с 6 до 12 лет)
Питание
На борту продаются горячие блюда — пицца, супы и сэндвичи, напитки и снеки. Опытные путешественники советуют взять обед с собой, хотя правилами судоходных компаний это, как правило, запрещено

Москва — Заозерье — Москва

Сначала может показаться, что все билеты на этот маршрут раскуплены: система предлагает единственный слот в расписании в середине сентября. Но операторы судоходных компаний утверждают, что ажиотажа нет — просто ценность этой экскурсии в ее редкости. За 10 часов теплоход пройдет немаленький путь по Москве-реке, который оценят те, кто избегает пеших прогулок — их, как и остановок во время экскурсии, не будет. А вот видов на зеленую Москву и ее окрестности увидите предостаточно — от живописных парков до красивых храмов.

Откуда отправляетсяПричал «Кленовый бульвар»
Стоимость Билет с обедом: 2490 руб., Билет без обеда: 1990 руб.
РасписаниеТеплоход стартует 15 сентября 2024 года в 10:00
Дополнительный досуг Расписание на маршруте максимально свободное: экскурсии нет, а рассадка свободная. Часть времени можно провести на открытой палубе, часть на закрытой
Питание
При покупке билета с питанием вы получите полноценный обед. Как правило, это шашлык с гарниром, салат и чай с десертом

Москва — Усадьба Абрамцево — Москва

Место, полюбившееся многим русским писателям и художникам, сегодня можем посетить и мы, объединив знакомство с усадьбой ‎Абрамцево‎ и теплоходную прогулку по Москве-реке. Преодолев два водохранилища — Клязьминское и Пестовское — судно причалит к селу Тишково, откуда туристов отвезут в усадьбу на автобусе. В самом музее гости проводят два часа (как правило, с 15:00 до 17:00) и отправляются обратно в Москву.

Откуда отправляется
Причал на Северном речном вокзале
Стоимость 
Взрослый билет: 3900 руб., 
Детский билет до 5 лет: 800 руб., 
Детский билет до 12 лет: 2000 руб.
Расписание
Сезон с 5 июня по сентябрь 2024 года. 
Теплоход стартует по средам в 11:00
Дополнительный досуг 
Входной билет на территорию музейного парка от 60 руб., экскурсии от 350 руб. за детский билет, от 450 руб. за взрослый
Питание
Не включено в стоимость. Гости могут заказать в ресторане горячие блюда, закуски, напитки и десерты 

Москва — Свято-Троицкая Сергиева лавра — Москва

Путь до Троице-Сергиевой лавры по воде — один из самых живописных. Вы увидите длинный и узкий канал имени Москвы, пересечете реку Учу и Пестовское водохранилище, а затем преодолеете практически такой же по расстоянию путь на автобусе, чтобы посмотреть самый крупный в России мужской монастырь. На все отводится два часа, поэтому паломникам, которые хотели бы не спеша изучить лавру, стоит выбрать другую экскурсию.

Откуда отправляется
Причал на Северном речном вокзале
Стоимость 
Взрослый билет: 3900 руб., 
Детский билет до 5 лет: 800 руб., 
Детский билет до 12 лет: 3900 руб.
Расписание
С начала июля 2024 теплоход стартует по вторникам в 11:00
Дополнительный досуг 
Активностей на территории монастыря масса. Мы советуем заранее изучить сайт лавры, чтобы выбрать экскурсии, мастер-классы и храмы, которые хотелось бы посетить
Питание
Гости судна могут заказать и оплатить еду из меню местного ресторана

Москва — Мини-ферма «Страус» — Москва

Говорят, этот маршрут организован для взрослых с детьми, но порой даже взрослые хотят сплавать в контактный зоопарк, чтобы погладить кроликов и пони, пообщаться с гусями и павлинами, увидеть страусов и их потомство. Маршрут на теплоходе один из самых коротких среди подмосковных поездок и включает 15-минутную прогулку от причала Чиверево до страусиной фермы.

Откуда отправляется
Причал на Северном речном вокзале
Стоимость 
Взрослый билет: 3000 руб., 
Детский билет до 5 лет: бесплатно., 
Детский билет до 12 лет: 1500 руб.
Расписание
Сезон с 29 апреля 2024 года. 
Теплоход стартует по выходным и праздничным дням в 13:00
Дополнительный досуг 
Гости могут присоединиться к экскурсии или самостоятельно погулять по ферме. Входные билеты оплачиваются на месте: дети до 3 лет — бесплатно, детский билет — 300 руб., взрослый — 700 руб. 
Питание
Заказать еду можно из общего меню для детей и взрослых во время плавания на теплоходе

Круизы на 3 дня

Источник: Freepik

Опция для тех, кто хочет сбежать из города на трое суток: иногда такие путешествия на теплоходах выглядят романтичнее, чем на поездах. Только представьте: вы будете встречать рассветы и провожать закаты с видом на леса и реки. А еще увидите города, до которых на электричке не добраться. Если это то, что нужно, выбирайте, с какого маршрута начнете!

Москва — Углич — Москва

Своя каюта, приглашение в ресторан, красивые платья в чемодане, а впереди — три дня на уютном теплоходе. Что касается программы, помимо встреч в местных ресторанах и неспешных разговоров на палубах, путешествующих на теплоходе ждет день в старинном городе Угличе, который расположен в Ярославской области. Причем на выбор сразу три пешеходных экскурсии: по кремлю и храмам, в музей ГЭС или под кодовым названием «Кое-что из истории волжского судоходства».

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 26 100 до 61 600 руб. 
Для детей, пенсионеров и льготных категорий граждан действуют специальные цены 
Даты
С 6 по 8 сентября 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
На базовом тарифе включено трехразовое питание, на расширенном — дополнительно две позиции в баре

Москва — Мышкин — Москва

Кукольный Мышкин — город, до которого не все любители путешествий по русским городам добираются на машине. А вот на теплоходе — другое дело! По дороге к этому колоритному городку туристы увидят с палубы такие города, как Дубна, Кимры, Калязин, Углич, а по самому Мышкину прогуляются вместе с экскурсионной программой — она включена в стоимость круиза.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 27 800 до 64 600 руб. 
Для детей и льготных категорий граждан действуют специальные цены
Даты
С 31 мая по 2 июня 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
На базовом тарифе включено трехразовое питание, на расширенном — дополнительно две позиции в баре

Москва — Тверь — Москва

Когда речь заходит о Твери, в первую очередь в голове всплывает знаменитый вид на Волгу и Староволжский мост. Но список, на что можно посмотреть в этом городе с практически тысячелетней историей, намного шире. И трехдневное путешествие на теплоходе, включающее на выбор одну из трех экскурсий по Твери, — отличная возможность познакомиться с новым городом.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 30 030 до 66 222 руб. 
Для детей действуют специальные цены 
Даты
С 5 по 7 июня 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая включает квесты, настольные игры, дискотеки и шоу-программы
Питание
В стоимость включено трехразовое питание. А за дополнительную плату работают кондитерская и бар с закусками 

Москва — Мышкин — Ярославль

Почувствовать, как упоительны в России вечера, можно на маршруте по Волге до Ярославля. Это путешествие — тот случай, когда сложно решить, что прекраснее: точка назначения или путь до нее. Одних не оставляют равнодушными сочные зеленые набережные, других — красочный город Мышкин, в котором теплоход делает остановку на второй день. Еще одна группа людей влюбляется в Ярославль и возвращается туда вновь: иногда на машине, а иногда и второй раз на теплоходе.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 23 900 до 51 624 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены 
Даты
С 14 по 16 июля 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)

Москва — Мышкин — Череповец

Тем, кто уже был в городе Мышкине, но хочет вернуться туда вновь, можно порекомендовать расширенный маршрут с захватом еще одного города — Череповца. Доплыть до него можно за три дня с остановками: сначала в кукольном Мышкине, а затем уже в более промышленном и современном, но усыпанном храмами и музеями Череповце.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 22 900 до 52 098 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
Даты
С 13 по 15 июня 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)

Длительные круизы

Источник: Freepik

Рассчитаны на полноценный отпуск: современные маршруты бывают даже продолжительностью в 16 дней и позволяют оптом познакомиться с целым рядом российских городов. Выбирайте, какие вас привлекают в первую очередь, и оформляйте билеты.

Москва — Петрозаводск — Санкт-Петербург

Загибайте пальцы: за это путешествие можно посмотреть такие города, как Мышкин, Череповец, Горицы, Петрозаводск, Старая Ладога и, конечно, Санкт-Петербург. Ходить на все экскурсии в городах не обязательно — они организуются за дополнительную плату.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 73 260 до 166 930 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
Даты
С 13 по 23 июня 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)

Москва — Пермь — Москва

Удивительно, но факт: количество городов, которые можно увидеть на этом маршруте, превышает количество дней самого путешествия! Программа более чем насыщенная, поэтому «приготовьте пленку» на своем смартфоне: вы сможете запечатлеть и города Золотого кольца России, и города-миллионники.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 209 300 до 523 200 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
Даты
С 7 по 22 июля 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)

Москва — Самара — Москва

Вероятно, вы зайдете на палубу теплохода одним человеком, а сойдете с нее через 15 дней другим: больше чем за две недели можно расширить свой кругозор и увидеть такие популярные и такие разные города. Тверь, Нижний Новгород, Тольятти, Самара и другие туристические места ежегодно приобретают новых влюбленных в себя туристов.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 124 700 до 289 800 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
Даты
С 15 по 29 июля 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
На базовом тарифе включено трехразовое питание, на расширенном — дополнительно две позиции в баре

Москва — Казань — Москва

Конечно, можно добраться до столицы Татарстана за ночь на поезде, но не стоит отказывать себе в удовольствии уплыть в 12-дневное путешествие через такие города, как Мышкин, Ярославль, Чебоксары и другие. К тому же в стоимость уже входят организованные экскурсии по городам, а вам останется только следовать программе и наслаждаться отпуском.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 131 700 до 329 100 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
Даты
С 23 июля по 3 августа 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
В стоимость входят завтраки, обеды и ужины

Москва — Астрахань

Возможно, для многих жителей Центральной России станет сюрпризом наличие кремля в Астрахани, и посмотреть его точно стоит. Также природа этого региона — ее растительность и пейзажи — значительно отличаются от Подмосковья и его ближайших городов: многих покоряют лотосовые поля на реке вблизи поселка Лиман и гора Большое Богдо, которая ежегодно растет из-за увеличения соляного купола. Маршрут круиза, который проложен через Казань, Самару, Саратов, Волгоград и другие города, очень разнообразен и увлекателен.

Откуда отправляется
Северный речной вокзал
Стоимость 
≈ от 140 000 до 319 086 руб. 
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
Даты
С 29 июля по 13 августа 2024 года
Дополнительный досуг 
Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
Питание
Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион 

Как выбрать хороший и недорогой круиз из Москвы

От количества маршрутов разбегаются глаза. С одной стороны, хорошая идея — остановиться на том, что предлагает наибольшее количество городов по пути, с другой — не хочется, чтобы от увиденного укачало в прямом и переносном смысле. К выбору советуем подходить, отталкиваясь от ряда критерий, которые мы указали ниже.

Направление и продолжительность

Для первого путешествия на теплоходе стоит выбрать однодневный тур — вы сможете проверить, нет ли у вас морской болезни, как вы себя чувствуете на палубе и не становится ли вам скучно через несколько часов такого путешествия. Если все пройдет отлично, отталкивайтесь от бюджета — все-таки цены на двухнедельные круизные маршруты практически эквивалентны полноценным отпускам в пятизвездочных отелях.

Маршрут туда и обратно или в одну сторону

В 2024 году судоходные компании предлагают маршруты из Москвы как с возвратом в столицу, так и с конечной точкой в других городах. При выборе мы рекомендуем подробно изучать маршруты — иногда теплоход возвращается в Москву другим путем, а значит, вы откроете для себя новые точки и на обратном пути.

Источник: Freepik

Теплоход и каюта

Как правило, существует три класса кают — стандарт, премиум и люкс, которые различаются размером и наличием дополнительных опций (кофемашины, шкафов, диванов и других предметов, которые можно встретить в номере отеля). Безусловно, стандартные каюты разбирают быстрее всего, хоть их размер обычно не превышает 10—12 кв. м.

Качество каюты зависит и от самого теплохода. Сегодня из Москвы ходят как простые судна без излишеств, так и современные теплоходы с ремонтом, как в пятизвездочном отеле.

Цена

Стоимость круиза складывается из целого ряда условий. Во многом она зависит от сезона. К примеру, летом цена на круиз будет в разы дороже, чем на то же путешествие в бархатный сезон. Второй критерий — уровень каюты. Если вы привыкли к условиям дорогих отелей, будьте готовы заплатить за тур на 30—40% больше. Кроме того, стоит обратить внимание и на спецпредложения. Часть компаний предлагает скидки при покупке билетов онлайн, когда речь идет об однодневных маршрутах.

Отзывы туристов о круизах из Москвы

Мы изучили несколько интересных отзывов путешественников, которые отправились из Москвы в Казань, Углич и Тверь. Делимся их впечатлениями.

Источник: tripadvisor.ru
Источник: tripadvisor.ru
Источник: tripadvisor.ru

Советы путешественникам: что нужно помнить, отправляясь в круиз из Москвы на теплоходе

Опытные туристы знают, что к каждому отпуску нужно тщательно готовиться, чтобы результат превзошел все ожидания. Мы собрали основные советы, которые стоит учесть перед круизом на теплоходе.

Новость

1. Если вам важна тишина в каюте, бронируйте места заранее, учитывая свои пожелания. Многие окна спальных мест выходят на общественные зоны на теплоходе, поэтому любителям уединиться советуют выбирать каюты с балконом.

2. Если цена на тур значительно ниже, чем обычно, стоит насторожиться. Как правило, скидки указывают на низкий спрос, плохую погоду или необкатанный рейс.

3. Перед бронированием изучите фото и отзывы о конкретном теплоходе, на котором планируется круиз. Например, довольно известны следующие суда: «Феликс Дзержинский», «Георгий Жуков», «Леонид Красин» и другие. Так вы сможете приблизительно понять, какого уровня теплоход вас ожидает.

4. Возьмите с собой одежду на разную погоду и случай. Например, если во время путешествия планируется капитанский ужин, подойдет вечерний наряд, а для ветреной прохладной погоды стоит запастись теплыми непродуваемыми вещами. Выбирайте удобную одежду для экскурсий (как правило, прогулки по городам бывают пешими).

5. Не забудьте про документы — как минимум билеты, паспорт и полис ОМС, лекарства. О последних лучше позаботиться самостоятельно, не рассчитывая на местную аптечку. А также захватите наличные, чтобы легко расплачиваться даже в маленьких городах.

6. Сделайте все, чтобы быть на связи: заранее пополните баланс телефона, возьмите с собой все зарядки и пауэрбанк.

Автор: Феодора Шестак