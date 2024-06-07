Круизы на теплоходе из Москвы в 2024 году: 15 популярных направлений, от которых захватывает дух

Экспресс-путешествия на теплоходах — то, чем зачастую пренебрегают жители столицы, а зря! Им кажется, будто многие близлежащие достопримечательности вокруг Москвы уже исследованы, но те, кто оказывается на теплоходе, готовы опровергнуть этот факт. Во-первых, вид: взглянуть на родные места с воды — это абсолютно другие ощущения, особенно если повезет с погодой. Во-вторых, обстановка: на теплоходе никто не спешит, а это не может не радовать жителей мегаполиса. В-третьих, вернуться в излюбленные места с близкими людьми всегда приятно. Мы собрали пять маршрутов, которые полюбились гостям и жителям столицы.