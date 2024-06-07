Круизы на теплоходе из Москвы в 2024 году: 15 популярных направлений, от которых захватывает дух

Путешествия на теплоходах рекомендуют тем, для кого процесс важнее результата. Наслаждаться отпуском можно начать с первых минут своего отдыха, не тратя драгоценное время на ожидание в аэропорту или пробки при выезде из города. Собрали самые интересные круизы из Москвы в 2024 году — для эстетов и для тех, кто давно мечтает сбежать из шумного города.
Лучшие круизные направления и маршруты из Москвы
Сегодня москвичам сменить обстановку на один день или вместе с саквояжем зайти на теплоход на неделю не составит труда — главное, определиться с направлением, длительностью трипа и его бюджетом.
Однодневные маршруты выходного дня
Экспресс-путешествия на теплоходах — то, чем зачастую пренебрегают жители столицы, а зря! Им кажется, будто многие близлежащие достопримечательности вокруг Москвы уже исследованы, но те, кто оказывается на теплоходе, готовы опровергнуть этот факт. Во-первых, вид: взглянуть на родные места с воды — это абсолютно другие ощущения, особенно если повезет с погодой. Во-вторых, обстановка: на теплоходе никто не спешит, а это не может не радовать жителей мегаполиса. В-третьих, вернуться в излюбленные места с близкими людьми всегда приятно. Мы собрали пять маршрутов, которые полюбились гостям и жителям столицы.
Москва — Жостово — Москва
Водная прогулка, которая объединяет и прекрасное природное, и красивое художественное. Туристическое судно пройдет через самый живописный канал на севере Москвы, немного задержится на Клязьминском водохранилище и высадит своих гостей на причале «Бухта радости», откуда будет организован автобусный трансфер до Жостовской фабрики — той самой, где изготавливают знаменитые цветочные подносы. О них вам расскажет местный гид, а после экскурсии осмотреть окрестности и прогуляться по набережной можно будет самостоятельно.
|Откуда отправляется
|Причал на Северном речном вокзале
|Стоимость
|Взрослый билет: 3500 руб., Детский билет до 5 лет: 800 руб., Детский билет до 12 лет
|Расписание
|Сезон с 29 апреля по 3 ноября 2024 года. Теплоход стартует каждую субботу и воскресенье в 13:00
|Дополнительный досуг
|Экскурсия по музею Жостовской фабрики предусмотрена в расписании, но не включена в стоимость. Ее можно оплатить при посадке на теплоход (500 руб. — за взрослого, 300 руб. — за детей с 6 до 12 лет)
|Питание
|На борту продаются горячие блюда — пицца, супы и сэндвичи, напитки и снеки. Опытные путешественники советуют взять обед с собой, хотя правилами судоходных компаний это, как правило, запрещено
Москва — Заозерье — Москва
Сначала может показаться, что все билеты на этот маршрут раскуплены: система предлагает единственный слот в расписании в середине сентября. Но операторы судоходных компаний утверждают, что ажиотажа нет — просто ценность этой экскурсии в ее редкости. За 10 часов теплоход пройдет немаленький путь по Москве-реке, который оценят те, кто избегает пеших прогулок — их, как и остановок во время экскурсии, не будет. А вот видов на зеленую Москву и ее окрестности увидите предостаточно — от живописных парков до красивых храмов.
|Откуда отправляется
|Причал «Кленовый бульвар»
|Стоимость
|Билет с обедом: 2490 руб., Билет без обеда: 1990 руб.
|Расписание
|Теплоход стартует 15 сентября 2024 года в 10:00
|Дополнительный досуг
|Расписание на маршруте максимально свободное: экскурсии нет, а рассадка свободная. Часть времени можно провести на открытой палубе, часть на закрытой
|Питание
|При покупке билета с питанием вы получите полноценный обед. Как правило, это шашлык с гарниром, салат и чай с десертом
Москва — Усадьба Абрамцево — Москва
Место, полюбившееся многим русским писателям и художникам, сегодня можем посетить и мы, объединив знакомство с усадьбой Абрамцево и теплоходную прогулку по Москве-реке. Преодолев два водохранилища — Клязьминское и Пестовское — судно причалит к селу Тишково, откуда туристов отвезут в усадьбу на автобусе. В самом музее гости проводят два часа (как правило, с 15:00 до 17:00) и отправляются обратно в Москву.
|Откуда отправляется
|Причал на Северном речном вокзале
|Стоимость
|Взрослый билет: 3900 руб.,
Детский билет до 5 лет: 800 руб.,
Детский билет до 12 лет: 2000 руб.
|Расписание
|Сезон с 5 июня по сентябрь 2024 года.
Теплоход стартует по средам в 11:00
|Дополнительный досуг
|Входной билет на территорию музейного парка от 60 руб., экскурсии от 350 руб. за детский билет, от 450 руб. за взрослый
|Питание
|Не включено в стоимость. Гости могут заказать в ресторане горячие блюда, закуски, напитки и десерты
Москва — Свято-Троицкая Сергиева лавра — Москва
Путь до Троице-Сергиевой лавры по воде — один из самых живописных. Вы увидите длинный и узкий канал имени Москвы, пересечете реку Учу и Пестовское водохранилище, а затем преодолеете практически такой же по расстоянию путь на автобусе, чтобы посмотреть самый крупный в России мужской монастырь. На все отводится два часа, поэтому паломникам, которые хотели бы не спеша изучить лавру, стоит выбрать другую экскурсию.
|Откуда отправляется
|Причал на Северном речном вокзале
|Стоимость
|Взрослый билет: 3900 руб.,
Детский билет до 5 лет: 800 руб.,
Детский билет до 12 лет: 3900 руб.
|Расписание
|С начала июля 2024 теплоход стартует по вторникам в 11:00
|Дополнительный досуг
|Активностей на территории монастыря масса. Мы советуем заранее изучить сайт лавры, чтобы выбрать экскурсии, мастер-классы и храмы, которые хотелось бы посетить
|Питание
|Гости судна могут заказать и оплатить еду из меню местного ресторана
Москва — Мини-ферма «Страус» — Москва
Говорят, этот маршрут организован для взрослых с детьми, но порой даже взрослые хотят сплавать в контактный зоопарк, чтобы погладить кроликов и пони, пообщаться с гусями и павлинами, увидеть страусов и их потомство. Маршрут на теплоходе один из самых коротких среди подмосковных поездок и включает 15-минутную прогулку от причала Чиверево до страусиной фермы.
|Откуда отправляется
|Причал на Северном речном вокзале
|Стоимость
|Взрослый билет: 3000 руб.,
Детский билет до 5 лет: бесплатно.,
Детский билет до 12 лет: 1500 руб.
|Расписание
|Сезон с 29 апреля 2024 года.
Теплоход стартует по выходным и праздничным дням в 13:00
|Дополнительный досуг
|Гости могут присоединиться к экскурсии или самостоятельно погулять по ферме. Входные билеты оплачиваются на месте: дети до 3 лет — бесплатно, детский билет — 300 руб., взрослый — 700 руб.
|Питание
|Заказать еду можно из общего меню для детей и взрослых во время плавания на теплоходе
Круизы на 3 дня
Опция для тех, кто хочет сбежать из города на трое суток: иногда такие путешествия на теплоходах выглядят романтичнее, чем на поездах. Только представьте: вы будете встречать рассветы и провожать закаты с видом на леса и реки. А еще увидите города, до которых на электричке не добраться. Если это то, что нужно, выбирайте, с какого маршрута начнете!
Москва — Углич — Москва
Своя каюта, приглашение в ресторан, красивые платья в чемодане, а впереди — три дня на уютном теплоходе. Что касается программы, помимо встреч в местных ресторанах и неспешных разговоров на палубах, путешествующих на теплоходе ждет день в старинном городе Угличе, который расположен в Ярославской области. Причем на выбор сразу три пешеходных экскурсии: по кремлю и храмам, в музей ГЭС или под кодовым названием «Кое-что из истории волжского судоходства».
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 26 100 до 61 600 руб.
Для детей, пенсионеров и льготных категорий граждан действуют специальные цены
|Даты
|С 6 по 8 сентября 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|На базовом тарифе включено трехразовое питание, на расширенном — дополнительно две позиции в баре
Москва — Мышкин — Москва
Кукольный Мышкин — город, до которого не все любители путешествий по русским городам добираются на машине. А вот на теплоходе — другое дело! По дороге к этому колоритному городку туристы увидят с палубы такие города, как Дубна, Кимры, Калязин, Углич, а по самому Мышкину прогуляются вместе с экскурсионной программой — она включена в стоимость круиза.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 27 800 до 64 600 руб.
Для детей и льготных категорий граждан действуют специальные цены
|Даты
|С 31 мая по 2 июня 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|На базовом тарифе включено трехразовое питание, на расширенном — дополнительно две позиции в баре
Москва — Тверь — Москва
Когда речь заходит о Твери, в первую очередь в голове всплывает знаменитый вид на Волгу и Староволжский мост. Но список, на что можно посмотреть в этом городе с практически тысячелетней историей, намного шире. И трехдневное путешествие на теплоходе, включающее на выбор одну из трех экскурсий по Твери, — отличная возможность познакомиться с новым городом.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 30 030 до 66 222 руб.
Для детей действуют специальные цены
|Даты
|С 5 по 7 июня 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая включает квесты, настольные игры, дискотеки и шоу-программы
|Питание
|В стоимость включено трехразовое питание. А за дополнительную плату работают кондитерская и бар с закусками
Москва — Мышкин — Ярославль
Почувствовать, как упоительны в России вечера, можно на маршруте по Волге до Ярославля. Это путешествие — тот случай, когда сложно решить, что прекраснее: точка назначения или путь до нее. Одних не оставляют равнодушными сочные зеленые набережные, других — красочный город Мышкин, в котором теплоход делает остановку на второй день. Еще одна группа людей влюбляется в Ярославль и возвращается туда вновь: иногда на машине, а иногда и второй раз на теплоходе.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 23 900 до 51 624 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 14 по 16 июля 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)
Москва — Мышкин — Череповец
Тем, кто уже был в городе Мышкине, но хочет вернуться туда вновь, можно порекомендовать расширенный маршрут с захватом еще одного города — Череповца. Доплыть до него можно за три дня с остановками: сначала в кукольном Мышкине, а затем уже в более промышленном и современном, но усыпанном храмами и музеями Череповце.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 22 900 до 52 098 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 13 по 15 июня 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)
Длительные круизы
Рассчитаны на полноценный отпуск: современные маршруты бывают даже продолжительностью в 16 дней и позволяют оптом познакомиться с целым рядом российских городов. Выбирайте, какие вас привлекают в первую очередь, и оформляйте билеты.
Москва — Петрозаводск — Санкт-Петербург
Загибайте пальцы: за это путешествие можно посмотреть такие города, как Мышкин, Череповец, Горицы, Петрозаводск, Старая Ладога и, конечно, Санкт-Петербург. Ходить на все экскурсии в городах не обязательно — они организуются за дополнительную плату.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 73 260 до 166 930 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 13 по 23 июня 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)
Москва — Пермь — Москва
Удивительно, но факт: количество городов, которые можно увидеть на этом маршруте, превышает количество дней самого путешествия! Программа более чем насыщенная, поэтому «приготовьте пленку» на своем смартфоне: вы сможете запечатлеть и города Золотого кольца России, и города-миллионники.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 209 300 до 523 200 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 7 по 22 июля 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион (завтрак + обед + ужин)
Москва — Самара — Москва
Вероятно, вы зайдете на палубу теплохода одним человеком, а сойдете с нее через 15 дней другим: больше чем за две недели можно расширить свой кругозор и увидеть такие популярные и такие разные города. Тверь, Нижний Новгород, Тольятти, Самара и другие туристические места ежегодно приобретают новых влюбленных в себя туристов.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 124 700 до 289 800 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 15 по 29 июля 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|На базовом тарифе включено трехразовое питание, на расширенном — дополнительно две позиции в баре
Москва — Казань — Москва
Конечно, можно добраться до столицы Татарстана за ночь на поезде, но не стоит отказывать себе в удовольствии уплыть в 12-дневное путешествие через такие города, как Мышкин, Ярославль, Чебоксары и другие. К тому же в стоимость уже входят организованные экскурсии по городам, а вам останется только следовать программе и наслаждаться отпуском.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 131 700 до 329 100 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 23 июля по 3 августа 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|В стоимость входят завтраки, обеды и ужины
Москва — Астрахань
Возможно, для многих жителей Центральной России станет сюрпризом наличие кремля в Астрахани, и посмотреть его точно стоит. Также природа этого региона — ее растительность и пейзажи — значительно отличаются от Подмосковья и его ближайших городов: многих покоряют лотосовые поля на реке вблизи поселка Лиман и гора Большое Богдо, которая ежегодно растет из-за увеличения соляного купола. Маршрут круиза, который проложен через Казань, Самару, Саратов, Волгоград и другие города, очень разнообразен и увлекателен.
|Откуда отправляется
|Северный речной вокзал
|Стоимость
|≈ от 140 000 до 319 086 руб.
Для детей и льготных категорий действуют специальные цены
|Даты
|С 29 июля по 13 августа 2024 года
|Дополнительный досуг
|Развлекательная программа, которая может включать занятия фитнесом, творческие клубы, дискотеку и, например, живую музыку
|Питание
|Гости могут выбрать один из трех тарифов: только завтрак, полупансион (завтрак + ужин) или полный пансион
Как выбрать хороший и недорогой круиз из Москвы
От количества маршрутов разбегаются глаза. С одной стороны, хорошая идея — остановиться на том, что предлагает наибольшее количество городов по пути, с другой — не хочется, чтобы от увиденного укачало в прямом и переносном смысле. К выбору советуем подходить, отталкиваясь от ряда критерий, которые мы указали ниже.
Направление и продолжительность
Для первого путешествия на теплоходе стоит выбрать однодневный тур — вы сможете проверить, нет ли у вас морской болезни, как вы себя чувствуете на палубе и не становится ли вам скучно через несколько часов такого путешествия. Если все пройдет отлично, отталкивайтесь от бюджета — все-таки цены на двухнедельные круизные маршруты практически эквивалентны полноценным отпускам в пятизвездочных отелях.
Маршрут туда и обратно или в одну сторону
В 2024 году судоходные компании предлагают маршруты из Москвы как с возвратом в столицу, так и с конечной точкой в других городах. При выборе мы рекомендуем подробно изучать маршруты — иногда теплоход возвращается в Москву другим путем, а значит, вы откроете для себя новые точки и на обратном пути.
Теплоход и каюта
Как правило, существует три класса кают — стандарт, премиум и люкс, которые различаются размером и наличием дополнительных опций (кофемашины, шкафов, диванов и других предметов, которые можно встретить в номере отеля). Безусловно, стандартные каюты разбирают быстрее всего, хоть их размер обычно не превышает 10—12 кв. м.
Качество каюты зависит и от самого теплохода. Сегодня из Москвы ходят как простые судна без излишеств, так и современные теплоходы с ремонтом, как в пятизвездочном отеле.
Цена
Стоимость круиза складывается из целого ряда условий. Во многом она зависит от сезона. К примеру, летом цена на круиз будет в разы дороже, чем на то же путешествие в бархатный сезон. Второй критерий — уровень каюты. Если вы привыкли к условиям дорогих отелей, будьте готовы заплатить за тур на 30—40% больше. Кроме того, стоит обратить внимание и на спецпредложения. Часть компаний предлагает скидки при покупке билетов онлайн, когда речь идет об однодневных маршрутах.
Отзывы туристов о круизах из Москвы
Мы изучили несколько интересных отзывов путешественников, которые отправились из Москвы в Казань, Углич и Тверь. Делимся их впечатлениями.
Советы путешественникам: что нужно помнить, отправляясь в круиз из Москвы на теплоходе
Опытные туристы знают, что к каждому отпуску нужно тщательно готовиться, чтобы результат превзошел все ожидания. Мы собрали основные советы, которые стоит учесть перед круизом на теплоходе.
1. Если вам важна тишина в каюте, бронируйте места заранее, учитывая свои пожелания. Многие окна спальных мест выходят на общественные зоны на теплоходе, поэтому любителям уединиться советуют выбирать каюты с балконом.
2. Если цена на тур значительно ниже, чем обычно, стоит насторожиться. Как правило, скидки указывают на низкий спрос, плохую погоду или необкатанный рейс.
3. Перед бронированием изучите фото и отзывы о конкретном теплоходе, на котором планируется круиз. Например, довольно известны следующие суда: «Феликс Дзержинский», «Георгий Жуков», «Леонид Красин» и другие. Так вы сможете приблизительно понять, какого уровня теплоход вас ожидает.
4. Возьмите с собой одежду на разную погоду и случай. Например, если во время путешествия планируется капитанский ужин, подойдет вечерний наряд, а для ветреной прохладной погоды стоит запастись теплыми непродуваемыми вещами. Выбирайте удобную одежду для экскурсий (как правило, прогулки по городам бывают пешими).
5. Не забудьте про документы — как минимум билеты, паспорт и полис ОМС, лекарства. О последних лучше позаботиться самостоятельно, не рассчитывая на местную аптечку. А также захватите наличные, чтобы легко расплачиваться даже в маленьких городах.
6. Сделайте все, чтобы быть на связи: заранее пополните баланс телефона, возьмите с собой все зарядки и пауэрбанк.
Автор: Феодора Шестак