Испортить круиз легко: 12 вредных советов для начинающих путешественников

Круизные лайнеры — это настоящие города на воде со своими правилами и нормами поведения. Но зачем их соблюдать, если можно просто делать все, что вздумается? Игнорируйте инструкции по безопасности, курите в неположенных местах и устраивайте шумные вечеринки в своей каюте. А если вас вдруг попросят соблюдать правила, устройте скандал и требуйте встречи с капитаном.