Круизы — это прекрасный способ провести незабываемый отпуск, наслаждаясь морскими пейзажами, интересными экскурсиями и развлечениями на борту лайнера. Однако даже самое продуманное путешествие может превратиться в настоящий кошмар. Делимся вредными советами, как испортить свой круиз и превратить долгожданный отдых в сплошное разочарование.
Забудьте о планировании и подготовке
Один из самых верных способов испортить круиз — это полностью игнорировать планирование и подготовку к путешествию. Не утруждайте себя изучением маршрута, расписания экскурсий и правил поведения на борту лайнера. Просто приезжайте в порт отправления в последний момент и надейтесь на удачу. Забудьте о необходимых документах, страховке и прививках. В круизе вам точно ничего не понадобится.
1. Не бронируйте круиз заранее, а выбирайте самые дешевые и непопулярные направления в последний момент.
2. Не читайте отзывы других путешественников и не изучайте информацию о круизной компании.
3. Не берите с собой теплые вещи, даже если вы отправляетесь в северные широты. На лайнере ведь всегда тепло.
Игнорируйте правила безопасности и поведения на борту
Круизные лайнеры — это настоящие города на воде со своими правилами и нормами поведения. Но зачем их соблюдать, если можно просто делать все, что вздумается? Игнорируйте инструкции по безопасности, курите в неположенных местах и устраивайте шумные вечеринки в своей каюте. А если вас вдруг попросят соблюдать правила, устройте скандал и требуйте встречи с капитаном.
1. Не участвуйте в учебных тревогах и не слушайте инструкции экипажа. Это все ерунда.
2. Занимайте шезлонги на палубе с самого утра, даже если вы не собираетесь загорать.
3. Не уступайте места в лифтах и очередях пожилым людям и пассажирам с детьми. Вы же на отдыхе.
Экономьте на всем, даже на собственном комфорте
Круизы — удовольствие не из дешевых. Поэтому многие путешественники стараются сэкономить на всем, на чем только можно. Но мы советуем пойти еще дальше: экономьте даже на собственном комфорте и здоровье. Выбирайте самые дешевые и тесные каюты, откажитесь от экскурсий и развлечений на борту, питайтесь только бесплатной едой в буфете.
1. Не покупайте питьевую воду на борту, а набирайте ее из-под крана в туалете.
2. Не пользуйтесь услугами прачечной на лайнере, а стирайте вещи в раковине и сушите на балконе.
3. Откажитесь от чаевых для экипажа. Они и так хорошо зарабатывают.
Будьте невежественными и неуважительными
Зачем утруждаться изучением местных обычаев и традиций. Если можно просто вести себя как невежественный турист. Не стесняйтесь громко разговаривать на родном языке, торгуйтесь с местными жителями до последнего.
1. Фотографируйте все подряд, даже если это запрещено или неуместно.
2. Игнорируйте дресс-код в местных храмах и музеях.
3. Не пробуйте местную кухню, а ищите привычный фастфуд. Он есть везде.
Конечно, все эти вредные советы — не более чем шутка. На самом деле, чтобы получить максимум удовольствия от круиза, нужно тщательно планировать путешествие. Соблюдать правила безопасности и поведения на борту, не экономить на собственном комфорте и быть уважительными к другим культурам. Только так вы сможете по-настоящему насладиться морскими пейзажами, интересными экскурсиями и приятным отдыхом в компании близких людей. Удачного вам круиза и незабываемых впечатлений!
Валентина Комарова