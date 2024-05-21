Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путешествие, которое вы будете вспоминать с содроганием: 15 способов испортить отдых

Рассказываем, как превратить отпуск в настоящий кошмар. Просто следуйте нашим вредным советам и гарантированно получите незабываемые впечатления в худшем смысле этого слова.

Источник: Freepik

Отпуск — это прекрасная возможность отдохнуть, расслабиться и набраться новых впечатлений. Но что делать, если вы хотите его испортить и вернуться домой с негативными эмоциями? Подготовили для вас 15 вредных советов, следуя которым вы гарантированно превратите путешествие в настоящий кошмар!

Подготовка к путешествию

Источник: Freepik

Чтобы точно испортить путешествие, начните с неправильной подготовки. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

1. Не планируйте путешествие заранее. Покупайте билеты и бронируйте отели в последний момент, чтобы быть в постоянном стрессе и переплачивать.

2. Не проверяйте срок действия паспорта и не оформляйте необходимые визы. Пусть это станет для вас сюрпризом прямо в аэропорту.

3. Не изучайте информацию о стране, в которую собираетесь поехать. Игнорируйте местные обычаи, законы и правила поведения.

4. Не делайте прививки и не берите с собой никаких лекарств. Пусть ваше недомогание станет сюрпризом прямо во время путешествия.

Выбор направления и транспорта

Источник: Freepik

Неправильный выбор направления и транспорта — ключ к испорченному настроению во время путешествия. Следуйте этим советам, и вы гарантированно получите массу негативных впечатлений:

5. Выбирайте для путешествия самые популярные и переполненные туристами места. Толпы людей, очереди и шум — то, что нужно для испорченного отдыха.

6. Путешествуйте в страны с неблагоприятным климатом, например, с экстремальной жарой или холодом. Пусть ваш организм испытает настоящий стресс.

7. Выбирайте самые неудобные и утомительные способы передвижения. Долгие пересадки, ночные перелеты и переполненные автобусы — ваши лучшие друзья.

8. Экономьте на транспорте и жилье. Выбирайте самые дешевые и сомнительные варианты, чтобы потом жаловаться на дискомфорт и плохие условия.

Питание и образ жизни во время путешествия

Источник: Freepik

Верный путь к испорченному отпуску — неправильное питание и нездоровый образ жизни. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:

9. Питайтесь исключительно фастфудом и уличной едой сомнительного качества. Игнорируйте свежие фрукты, овощи и здоровую пищу.

10. Пейте как можно меньше воды, особенно в жарких странах. Обезвоживание и головные боли — то, что нужно для испорченного отдыха.

11. Злоупотребляйте алкоголем и не высыпайтесь. Похмелье и недосып — ваши верные спутники в путешествии.

12. Игнорируйте любую физическую активность. Проводите все время лежа на пляже или в отеле, чтобы потом жаловаться на боли в спине и лишний вес.

Общение и эмоциональное состояние

Источник: Freepik

Заряд негатива и плохое настроение — ключ к испорченному путешествию. Следуйте нашим советам, чтобы гарантированно получить массу проблем:

13. Постоянно ссорьтесь со своими спутниками. Обижайтесь, критикуйте и выясняйте отношения — это добавит остроты вашему отдыху.

14. Не пытайтесь знакомиться с новыми людьми и узнавать местную культуру. Замкнитесь в себе и проводите все время в одиночестве.

15. Фокусируйтесь на негативных аспектах путешествия. Жалуйтесь на погоду, сервис, цены и все, что вас окружает. Не забывайте постоянно сравнивать страну пребывания с родиной, подчеркивая, как все плохо.

Следуя этим вредным советам, вы точно испортите свой отпуск и впечатления от путешествия. Вместо приятных воспоминаний и позитивных эмоций вы получите стресс, недомогания и разочарование. Так что, если хотите превратить отпуск в настоящий кошмар — эта статья для вас! Но если вы все же предпочитаете наслаждаться путешествиями и получать от них удовольствие, то просто делайте все наоборот.

Валентина Комарова