Путешествие, которое вы будете вспоминать с содроганием: 15 способов испортить отдых

Отпуск — это прекрасная возможность отдохнуть, расслабиться и набраться новых впечатлений. Но что делать, если вы хотите его испортить и вернуться домой с негативными эмоциями? Подготовили для вас 15 вредных советов, следуя которым вы гарантированно превратите путешествие в настоящий кошмар!