Отпуск — это прекрасная возможность отдохнуть, расслабиться и набраться новых впечатлений. Но что делать, если вы хотите его испортить и вернуться домой с негативными эмоциями? Подготовили для вас 15 вредных советов, следуя которым вы гарантированно превратите путешествие в настоящий кошмар!
Подготовка к путешествию
Чтобы точно испортить путешествие, начните с неправильной подготовки. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:
1. Не планируйте путешествие заранее. Покупайте билеты и бронируйте отели в последний момент, чтобы быть в постоянном стрессе и переплачивать.
2. Не проверяйте срок действия паспорта и не оформляйте необходимые визы. Пусть это станет для вас сюрпризом прямо в аэропорту.
3. Не изучайте информацию о стране, в которую собираетесь поехать. Игнорируйте местные обычаи, законы и правила поведения.
4. Не делайте прививки и не берите с собой никаких лекарств. Пусть ваше недомогание станет сюрпризом прямо во время путешествия.
Выбор направления и транспорта
Неправильный выбор направления и транспорта — ключ к испорченному настроению во время путешествия. Следуйте этим советам, и вы гарантированно получите массу негативных впечатлений:
5. Выбирайте для путешествия самые популярные и переполненные туристами места. Толпы людей, очереди и шум — то, что нужно для испорченного отдыха.
6. Путешествуйте в страны с неблагоприятным климатом, например, с экстремальной жарой или холодом. Пусть ваш организм испытает настоящий стресс.
7. Выбирайте самые неудобные и утомительные способы передвижения. Долгие пересадки, ночные перелеты и переполненные автобусы — ваши лучшие друзья.
8. Экономьте на транспорте и жилье. Выбирайте самые дешевые и сомнительные варианты, чтобы потом жаловаться на дискомфорт и плохие условия.
Питание и образ жизни во время путешествия
Верный путь к испорченному отпуску — неправильное питание и нездоровый образ жизни. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:
9. Питайтесь исключительно фастфудом и уличной едой сомнительного качества. Игнорируйте свежие фрукты, овощи и здоровую пищу.
10. Пейте как можно меньше воды, особенно в жарких странах. Обезвоживание и головные боли — то, что нужно для испорченного отдыха.
11. Злоупотребляйте алкоголем и не высыпайтесь. Похмелье и недосып — ваши верные спутники в путешествии.
12. Игнорируйте любую физическую активность. Проводите все время лежа на пляже или в отеле, чтобы потом жаловаться на боли в спине и лишний вес.
Общение и эмоциональное состояние
Заряд негатива и плохое настроение — ключ к испорченному путешествию. Следуйте нашим советам, чтобы гарантированно получить массу проблем:
13. Постоянно ссорьтесь со своими спутниками. Обижайтесь, критикуйте и выясняйте отношения — это добавит остроты вашему отдыху.
14. Не пытайтесь знакомиться с новыми людьми и узнавать местную культуру. Замкнитесь в себе и проводите все время в одиночестве.
15. Фокусируйтесь на негативных аспектах путешествия. Жалуйтесь на погоду, сервис, цены и все, что вас окружает. Не забывайте постоянно сравнивать страну пребывания с родиной, подчеркивая, как все плохо.
Следуя этим вредным советам, вы точно испортите свой отпуск и впечатления от путешествия. Вместо приятных воспоминаний и позитивных эмоций вы получите стресс, недомогания и разочарование. Так что, если хотите превратить отпуск в настоящий кошмар — эта статья для вас! Но если вы все же предпочитаете наслаждаться путешествиями и получать от них удовольствие, то просто делайте все наоборот.
Валентина Комарова