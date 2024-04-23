6 вещей, о которых нужно помнить, собираясь в глэмпинг

Гламурный кемпинг — один из модных способов разнообразить свой досуг за пределами города. Классические походы с палатками уступают глэмпингу в комфорте. Тем не менее, чтобы получить максимум позитивных впечатлений, важно правильно подготовиться: рассказываем, что необходимо учесть, чтобы не разочароваться в отдыхе.
Что такое глэмпинг
Глэмпинг, или «гламурный кемпинг» (от английского «glamour» + «camping») — особый вид загородного отдыха, который сочетает в себе плюсы проживания в отеле и походных условий. Комфортные номера с большими кроватями и необходимыми удобствами располагаются на природе вдали от цивилизации, бонусом идет свежий воздух, пение птиц и чистое звездное небо.
Чаще всего глэмпинги строят в лесу или на берегу рек и озер, в основном это экодома из стекла сферической или кубической формы, шатры и сафари-тенты, А-фрейм дома, деревянные вагончики и даже модернизированные морские контейнеры. Отдых в глэмпингах привлекает многих туристов: здесь можно провести детокс-выходные, отметить майские праздники, провести каникулы с детьми или заехать на ночевку на природе в окрестностях города, исследуемого в автопутешествии.
Какие нюансы нужно учесть перед поездкой
Чтобы получить городской уровень комфорта во время глэмпинга и качественно отдохнуть, советуем продумать перед поездкой следующие моменты.
1. Дорога. Многие глэмпинги располагаются далеко от крупных поселений, поэтому бывает сложно и даже невозможно добраться до них на общественном транспорте. Удобнее всего ехать на личном автомобиле, предварительно заказать трансфер или воспользоваться услугами проверенной службы такси. Если решите добираться на своем автотранспорте, убедитесь, что на территории глэмпинга разрешена парковка.
2. Правила проживания. Уточняйте их на стадии бронирования глэмпинга. Некоторые туристические объекты позиционируют себя полностью pet-friendly, а некоторые не допускают размещение даже с небольшой собакой. В семейных глэмпингах многие останавливаются с маленькими детьми, поэтому здесь могут быть запрещены шумные вечеринки в вечернее и ночное время. А некоторые глэмпинги, наоборот, не допускают размещение с детьми до 14 лет.
3. Температура воздуха. В жаркую летнюю погоду обязательно уточняйте наличие в номере кондиционера или вентилятора: особенно это актуально для сильно нагревающихся стеклянных сфер. Зимой интересуйтесь способом отопления домиков и наличием теплых одеял.
4. Питание. Проживание в глэмпингах обычно не включает приемы пищи, максимум — завтрак в формате «шведский стол». Изредка на территории можно найти рестораны. Для приготовления обедов и ужинов в номерах есть кухня с необходимым минимумом посуды, а на улице — личный мангал. Не забудьте предварительно закупиться продуктами — сервисы доставки могут быть недоступны.
5. Досуг. Изучите заранее, какие развлечения доступны на территории выбранного глэмпинга. Обычно гости могут искупаться в бассейне или природном водоеме, позагорать на пляже, поплавать на лодке/сапборде/катамаране, поиграть в волейбол, баскетбол или теннис, покататься на лошадях, посетить баню или сауну. Но некоторые объекты размещения предлагают только проживание, зону барбекю и прогулки по лесу — в таком случае запасайтесь настольными играми, книгами и фильмами.
6. Связь. Некоторые глэмпинги могут располагаться вдали от вышек сотовой связи и не иметь точки доступа Wi-Fi. Учитывайте это, если планируете удаленно работать или активно пользоваться социальными сетями.
Что взять с собой в глэмпинг
Большинство глэмпингов предоставляет своим гостям все необходимые принадлежности для комфортного отдыха, однако некоторые вещи лучше предусмотрительно привезти с собой:
- зонт или дождевик;
- средства от насекомых;
- средство для лица и тела с SPF даже в пасмурную погоду — правило актуально для весны и лета и в солнечную погоду зимой и осенью;
- любимые игрушки детей и питомцев;
- фонарик на случай прогулок в темноте;
- фотоаппарат, ноутбук и прочую технику, которая потенциально вам пригодится;
- необходимые лекарства — ближайшая аптека может быть очень далеко;
- сменные и теплые вещи — на случай если погода внезапно ухудшится и начнется сильный дождь;
- косметические принадлежности, помимо обычного отельного минимума;
- удобную одежду и обувь для пеших прогулок по территории глэмпинга и окрестностям;
- снеки — например, маршмеллоу для жарки на костре: помните, что на свежем воздухе повышается аппетит.
Это основные нюансы, которые стоит учесть при планировании отдыха в глэмпинге. При правильной подготовке вас ждет незабываемая поездка на природу с комфортным проживанием в уютных домиках.
Автор: Анастасия Юрлова