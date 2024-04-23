6 вещей, о которых нужно помнить, собираясь в глэмпинг

Чаще всего глэмпинги строят в лесу или на берегу рек и озер, в основном это экодома из стекла сферической или кубической формы, шатры и сафари-тенты, А-фрейм дома, деревянные вагончики и даже модернизированные морские контейнеры. Отдых в глэмпингах привлекает многих туристов: здесь можно провести детокс-выходные, отметить майские праздники, провести каникулы с детьми или заехать на ночевку на природе в окрестностях города, исследуемого в автопутешествии.