Не буди спящего медведя, не носи розовые штаны: самые странные законы мира

Путешествия — это всегда увлекательно и захватывающе. Мы стремимся узнать новые культуры, традиции и обычаи разных стран. Однако, отправляясь в путешествие, важно не только изучить достопримечательности и маршруты, но и ознакомиться с местными законами. Ведь в каждой стране существуют свои правила и запреты, которые могут показаться туристу странными и даже абсурдными. Рассказываем о самых странных законах в мире, которые обязательно нужно соблюдать даже туристам. Вы узнаете, за что можно получить штраф или даже угодить за решетку в разных уголках планеты.
Европа
Европейские страны славятся своей богатой историей, культурным наследием и развитой туристической инфраструктурой. Однако даже в самых популярных у туристов местах есть свои странные законы и правила, о которых нужно знать заранее. Некоторые из них могут показаться забавными, но за их нарушение грозят вполне реальные штрафы и даже тюремное заключение. Приведем несколько примеров:
- В одном из городов Италии запрещено строить замки из песка на пляже. Потому что они могут помешать отдыху других посетителей пляжа. Нарушителям грозит штраф до 250 евро.
- В Швейцарии нельзя спускать воду в туалете после 22:00. Этот закон связан с особенностями менталитета и уважением к покою соседей. Нарушение тишины в ночное время может повлечь за собой штраф.
- В Греции запрещено носить обувь на высоких каблуках при посещении исторических памятников. Закон был введен с целью защиты поверхности и сохранения внешнего вида античных греческих монументов.
- В Великобритании нельзя умирать в здании Парламента. Запрет был принят в далеком 1313 году, но действует до сих пор. По английским законам здание Парламента официально принадлежит британской короне и носит статус королевского дворца. Поэтому каждый умерший здесь должен быть похоронен за счет государства, которое, в свою очередь, хочет сэкономить.
Азия
Страны Азии привлекают туристов своей экзотикой, древними храмами и уникальной культурой. Но вместе с тем здесь существуют строгие правила и законы. Примеры странных законов в Азии:
- В Сингапуре запрещено выплевывать жвачку на тротуар. Этот закон был введен для поддержания чистоты на улицах города и в общественных местах. За нарушение закона грозит штраф.
- В Таиланде нельзя наступать на местные деньги — баты. На банкнотах изображен портрет короля Таиланда, который является священной фигурой для тайцев. Наступить на деньги — значит оскорбить монарха, что может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до тюремного заключения.
- В Японии запрещено быть толстым. Этот закон был введен для борьбы с ожирением и связанными с ним заболеваниями. Окружность талии не должна превышать 85 см у мужчин и 90 см у женщин. В случае несоответствия при ежегодном замере параметров оказывают специальную медицинскую поддержку по контролю веса. К сумоистам — живому памятнику японской культуру, этот закон, конечно же, не относится.
- В Камбодже запрещено использовать в автомобилях музыкальные гудки. Такое решение было вызвано растущей популярностью танцевальных флешмобов пешеходов.
Америка
Страны Северной и Южной Америки — это не только небоскребы, пляжи и карнавалы, но и свои странные законы и правила. Вот некоторые из них:
- В США в штате Аляска запрещено будить спящего медведя для фотографирования. Закон был введен для защиты животных и обеспечения безопасности туристов. При этом охоту на медведей там никто не запрещал.
- В Лос-Анджелесе запрещено облизывать лягушек. Закон был принят после того, как городские подростки обнаружили, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены.
- Во Флориде людям старше 16 лет нельзя скрывать лицо масками, капюшонами и другими предметами в общественных местах. Закон приняли в целях борьбы с преступностью.
Африка
Сафари, дайвинг и экзотические фрукты — все это про страны Африки. Но и тут есть свои странные законы. Некоторые из них связаны с особенностями местной культуры и традиций, другие — с защитой окружающей среды и экономическими интересами страны.
- В Танзании туристам запрещено появляться в общественных местах в слишком откровенных нарядах, открывающих пупок и колени. Нарушителю грозит штраф до 5000 долларов или даже тюремное заключение.
- В некоторых странах Африки нельзя ходить по улицам в камуфляжной одежде. Этот закон связан с историей страны и борьбой с апартеидом. Нарушение может повлечь за собой штраф и тюремное заключение.
- В ЮАР запрещено фотографировать резиденцию президента и другие правительственные здания. За нарушение можно попасть в тюрьму по подозрению в шпионаже.
Австралия
Это удивительная страна, известная своей уникальной природой, дружелюбными людьми и расслабленным образом жизни. Однако за этой беззаботной атмосферой скрывается ряд странных и необычных законов, о которых должен знать каждый турист, планирующий посетить континент.
- В штате Виктория законодательно запрещено появляться в общественных местах в розовых штанах по воскресеньям после полудня.
- В Австралии запрещено причинять вред почтовым голубям. Закон направлен на защиту специально обученных птиц, которые летают на дальние расстояния. За нарушение может грозить штраф в размере до 250 долларов.
- В Западной Австралии запрещено перевозить более 50 кг картофеля без специального разрешения. За нарушение можно получить штраф до 2000 австралийских долларов.
- Запрещено петь непристойные или оскорбительные песни в общественных местах. В случае нарушения может грозить штраф или даже тюремное заключение.
Конечно, это далеко не полный список странных законов мира. В каждой стране есть свои особенности и правила. Некоторые из этих законов могут показаться нам забавными или абсурдными, но за их нарушение грозят вполне реальные штрафы или даже тюрьма. Поэтому, отправляясь в путешествие, важно заранее изучить местные порядки и традиции, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не испортить отдых.
Валентина Комарова