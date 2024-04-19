Не буди спящего медведя, не носи розовые штаны: самые странные законы мира

Путешествия — это всегда увлекательно и захватывающе. Мы стремимся узнать новые культуры, традиции и обычаи разных стран. Однако, отправляясь в путешествие, важно не только изучить достопримечательности и маршруты, но и ознакомиться с местными законами. Ведь в каждой стране существуют свои правила и запреты, которые могут показаться туристу странными и даже абсурдными. Рассказываем о самых странных законах в мире, которые обязательно нужно соблюдать даже туристам. Вы узнаете, за что можно получить штраф или даже угодить за решетку в разных уголках планеты.