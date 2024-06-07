Моря в Турции: какое выбрать для отдыха в 2024 году

Свое название девять островов в Мраморном море получили от места ссылки принцев и других приближенных к византийскому императору за различные провинности. Острова находятся недалеко от Стамбула — это идеальное место для короткого путешествия в один — два дня, чтобы отдохнуть от шума и суеты мегаполиса. На многих островах запрещены автомобили: люди передвигаются на велосипедах или небольших электрокарах, поэтому тут очень тихо и преобладает чистый воздух, аромат которому добавляют многочисленные сосны. На островах нет больших пляжей — берега скалистые. Но здесь приятно провести время, устроить пикник в оборудованных парках или просто погулять по тенистым, уютным улочкам.