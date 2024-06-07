Моря в Турции: какое выбрать для отдыха в 2024 году

Турция выиграла в географическую лотерею: комфортный климат, четыре моря, омывающих ее берега, богатая история и возможность для россиян приезжать сюда без визы делает эту страну одним из самых привлекательных направлений для отдыха в любое время года, а тем более летом. Ведь моря в Турции — это и песчаные пляжи, и яркий подводный мир, и живописная турецкая Ривьера. В статье расскажем об особенностях местных курортов, чтобы вы смогли выбрать для себя наиболее комфортное место для отдыха в 2024 году.
Сколько морей омывают берега Турции
Территория, которую занимает современная Турция, с древнейших времен была привлекательной для проживания не только из-за климата и плодородной почвы, но и из-за своего расположения на пути из Европы в Азию, из Малой Азии на Балканы.
Берега Турции омывают четыре моря:
Средиземное море
Латинское название этого гигантского водоема — Mare Mediterraneum, что означает «море посреди Земли». Средиземное море раскинулось между двумя континентами (Евразией и Африкой) и тремя частями света (Европой, Африкой и Азией). По нему проходят границы 21 государства.
Общая информация
Площадь этой громадной части Мирового океана — 2,5 млн кв. км (1), в его составе — еще несколько морей поменьше, разделенных островами и полуостровами. Максимальная глубина — чуть более пяти километров. Соединяется с Атлантическим океаном через Гибралтарский пролив на западе, на северо-востоке — с Мраморным и Черным морями, на юго-востоке — с Красным.
|Климат
|Средиземноморский тип субтропического пояса. Зима мягкая и влажная, с частыми осадками и холодными ветрами, средняя температура воздуха в январе около +10…+16 °C. Лето сухое и жаркое, в августе температура превышает +35 °C, на солнце доходит до +40 °C
|Температура воды
|В феврале средняя температура воды у побережья Турции — +11...+15 °C. В августе — +27…+30 °C
|Пляжи
|В основном мелкогалечные, но встречаются и золотистые песчаные. Как правило, песок привозной
|Соленость
|Одно из самых соленых в мире. У берегов Турции достигает 39,5‰
Географические особенности
Средиземное море относится к бассейну Атлантического океана, с которым соединяется на западе Гибралтарским проливом. Международная гидрографическая организация выделяет в Средиземном несколько внутренних морей, меньших по площади, в том числе Балеарское, Лигурийское, Ионическое, Адриатическое, Эгейское и др.
Курорты, омываемые морем
Протяженность средиземноморского побережья в Турции составляет примерно 1,5 тысячи километров. Многие приморские города окружены горами, что создает очень живописный ландшафт — так называемую турецкую Ривьеру.
Именно на Средиземном море находятся самые популярные курорты. Гостей ждут отели на любой вкус и кошелек. Летний сезон продолжительный — с конца апреля до ноября. Часто отели работают и зимой.
Аланья
Находится на юго-востоке Турции, один из самых жарких городов-курортов, так как защищен от ветров Таврскими горами. В июле и августе температура воздуха поднимается выше +40 °C, а вода прогревается до +28 °C. Вода лазурная и прозрачная.
Пляжи в основном песчаные и мелкогалечные, их чистота и комфорт подтверждены международной наградой «Голубой флаг».
Аланья — очень популярный курорт и, пожалуй, самый демократичный на побережье Средиземного моря. Гостей готовы принимать отели разной категории, большинство работают по системе «все включено». В поселках рядом с Аланьей цены ниже. Курорт подходит для отдыха с детьми. Из минусов можно отметить удаленность от аэропорта — в 135 км от Антальи.
Анталья
Один из самых популярных курортов у российских туристов. И это объяснимо: не нужно далеко ехать до отеля — аэропорт здесь же. Гостиницы и апартаменты — на любой вкус. Хорошие пляжи, удобный вход в воду, много развлечений для детей: аквапарк, зоопарк, многочисленные аниматоры. Любителям древностей и истории понравится старый город.
Белек
Один из самых дорогих курортов на Средиземноморском побережье Турции, который знаменит своими гольф-полями и клубными отелями категории «5 звезд». Каждый имеет свою пляжную территорию, доступную только гостям. Для постояльцев отелей на второй линии есть муниципальные пляжи, до которых нужно добираться на местных маршрутных такси — долмушах.
Пляжи в Белеке чистые, песчаные, иногда с примесью мелкой гальки. Пологий вход в воду, мелководье хорошо прогревается, что комфортно для детей. В Белеке много сосен и эвкалиптов, выделяемые ими эфирные масла под жарким южным солнцем делают воздух особенно ароматным.
Кемер
Очень зеленый курорт с обилием хвойных деревьев в окружении Таврских гор. Здесь комфортный климат в высокий сезон: нет испепеляющей жары, что подходит для семейного отдыха с детьми, пожилых людей. Пляжи в основном галечные, иногда встречаются песчаные участки. Любителям активной ночной жизни рекомендуется бронировать жилье в городе, где постоянно устраивают вечеринки. Если хочется тишины и расслабленности, то можно остановиться в поселках, которые относятся к городу, но ничем не уступают по инфраструктуре.
Сиде
Древний колониальный город греков привлекает мягким климатом, чистейшим воздухом и такими же пляжами, которые отмечены «Голубыми флагами». Здесь с успехом можно совместить ничегонеделание у берега моря, прогулки по античным постройкам — амфитеатру или храму Аполлона — и шопинг.
Черное море
В древности оно именовалось по-разному. Например, древние греки называли его негостеприимным, в
Название «Черное» дали кочевые тюркские племена. По одной из версий, у ряда азиатских народов было принято цветовое обозначение сторон света. Черное — то есть северное море. Этим же объясняется древнее название Средиземного моря у тюркских народов — Белое, то есть западное море.
Общая информация
Черное море относится к бассейну Атлантического океана. Площадь водоема — 423 000 кв. км. Средняя глубина — 1315 м, максимально глубокая точка находится на уровне 2210 м.
На дне моря ученые обнаружили десятки сероводородных гейзеров, поэтому на глубине практически нет живности. Зато сохранилось около трех сотен затонувших в разное время кораблей и крейсеров.
|Климат
|Умеренно теплый субтропический. Зимы холодные, северные ветра. Температура в январе — +1...+7 °C. Летом нет сильной жары. Средняя температура в июле до +26 °C
|Температура воды
|Максимум до +24 °C в августе
|Пляжи
|В основном песчаные
|Соленость
|Низкая, 18‰
Географические особенности
Черноморское побережье Турции достигает 1700 км — больше, чем у любого другого моря, но курортов здесь в разы меньше. Сюда приезжают на отдых люди, которые плохо переносят жару. Самое удачное время — вторая половина лета.
Черное море играет важную роль в промышленности страны, поэтому экологическая обстановка неидеальная.
Курорты, омываемые морем
Черноморские курорты Турции наименее популярны, здесь не очень развита туристическая инфраструктура, нет отелей, работающих по системе «все включено». Зато не так много людей. Должно понравиться людям, которые любят отдых дикарем и предпочитают узнавать страну с нетуристической стороны.
Курортный сезон — с конца мая по сентябрь.
Синоп
Один из самых развитых курортов на Черноморском побережье Турции и город с богатой историей. Например, именно здесь родился древнегреческий философ Диоген. Отдыхающие найдут здесь большой песчаный пляж с удобным входом в воду, живописную гавань, античные развалины, средневековые мавзолеи и мечети.
Самсун
Самсун можно назвать городом здоровья. Здесь находятся многочисленные медицинские производства, клиники и университеты, где готовят высококлассных врачей. По климату город схож с российским Сочи. Роднит их и тот факт, что оба курорта круглогодичные: в Самсуне зимой популярны горные лыжи.
Тосканские пейзажи, песчаный пляж, водопады делают город привлекательным местом для того, чтобы поправить здоровье и отдохнуть.
Трабзон
Город должен понравиться любителям истории. Основан в 756 году до н. э., он сохранил античные и средневековые постройки. Например, высеченный в скале монастырь Панагия Сумела, который был возведен в конце IV — начале V века. Или трабзонский замок. После прогулок по историческим местам самое время отдохнуть на пляже, отведать блюда турецкой кухни и заняться аутентичным шопингом.
Ризе
Город называют чайной столицей Турции — чай растет здесь не только на плантациях, но даже на городских клумбах. Пляжи песчаные, многие отели имеют свои частные территории у моря. Ризе также интересен рафтинг-турами по горным рекам, трекингом в горном парке «Гора Качкар».
Эгейское море
Колыбель античности — так принято характеризовать это море, которое находится в восточной части более крупного Средиземного. Название оно получило по имени афинского царя Эгея, который, если верить древнегреческому мифу, бросился со скалы в воду, подумав, что его любимый сын погиб в сражении с Минотавром.
Общая информация
Эгейское море расположено между Балканским полуостровом, Малой Азией и островом Крит. Оно соединяется с Мраморным на северо-востоке, со Средиземным — на юге. Регион до сих пор остается зоной спорных вопросов во взаимоотношениях Турции и Греции.
|Климат
|Умеренный, сухой, с целебным воздухом из-за обилия сосен. Мягкие зимы с частыми дождями, засушливое лето. Более комфортный, нет мучительной жары летом
|Температура воды
|Зимой +15 °C, летом +25...+27 °C
|Пляжи
|Песок и галька
|Соленость
|Высокая, 37—40‰
Географические особенности
Полузамкнутое море площадью 179 000 кв. км, берега в основном каменистые, что делает береговую линию очень живописной, есть много бухт. Самая глубокая точка — 2529 м, находится на юге. Вода в Эгейском море чистая, прохладнее, чем в Средиземном из-за влияния черноморских течений.
Курорты, омываемые морем
Курорты Эгейского моря более европеизированы, здесь всегда было больше туристов из Англии, Бельгии, Германии, поэтому не так много отелей all inclusive — европейцы предпочитают обедать и ужинать в городских ресторанах. В кафе, магазинах в основном общаются на английском языке, тогда как в Анталье или Аланье много русскоговорящих сотрудников.
Курортный сезон длится с мая по октябрь. Прозрачная вода, живописные бухты привлекает дайверов и яхтсменов со всего мира. Также на Эгейском побережье Турции сохранилось очень много античных архитектурных памятников, поэтому это музей под открытым небом.
Мармарис
Получил прозвище «турецкая Ибица» за очень бурную ночную жизнь. Курорт часто выбирают европейские молодожены для медового месяца. В самом городе есть общественный пляж с платными лежаками. Семьи с детьми предпочитают отели в более спокойном поселке Ичмелер рядом с Мармарисом. Здесь нет шумных вечеринок, редко бывают волны, а пляж широкий с привозным из Египта песком, который не нагревается.
Бодрум
Один из самых элитных курортов, который сравнивают с Сен-Тропе из-за обилия дорогих яхт на причале. Город основан древними греками в VIII веке до н. э. В центре сохранился старый город с белоснежными домами. Здесь кипит жизнь круглые сутки: днем — активная торговля, вечером — зажигательные вечеринки. Чистейшие и комфортные пляжи, отмеченные «Голубым флагом» и подходящие для отдыха с детьми, расположены в районах Битез и Ортакент. Роскошные отели, где часто отдыхают турецкие звезды, находятся в Гельтюркбюкю. Бодрум хорош и для отдыха в горах.
Даламан и район Саригерме
Относительно молодой курорт, который становится все более популярным из-за расположенного здесь международного аэропорта. Дикие живописные бухты привлекают яхтсменов. Для любителей активного отдыха есть рафтинг по реке Даламан. Хорошие отели находятся в районе Саригерме: большой песчаный пляж, удобный вход в воду, отсутствие шумных вечеринок.
Фетхие и Олюдениз
Фетхие расположился на границе Средиземного и Эгейского морей, но его принято относить к курортам второго.
Современный небольшой город стоит на месте античного порта Телмессос (V век до н. э.), поэтому в нем много интересных памятников: от амфитеатра до гробниц в скалах. Сам город очень зеленый с комфортной набережной для прогулок, где можно ужинать с видом на многочисленные яхты. Широкий песчаный пляж с мелкой галькой находится чуть вдалеке от центра. Отели, апартаменты, гостевые дома — на любой вкус и кошелек.
А в 15 км от Фетхие расположен Олюдениз — курорт, прозванный турецкими Мальдивами за воду удивительно-лазурного цвета и живописную линию берега.
Пляжи мелкогалечные и песчаные. Найдутся развлечения и для любителей более активного отдыха: здесь популярны полеты на парапланах, дайвинг. Через Олюдениз проходит красивейший туристический маршрут — Ликийская тропа. Осилить его полностью неподготовленному туристу вряд ли удастся — протяженность более 500 км, но небольшой участок — вполне.
Мраморное море
Получило название от острова Мармара, где добывали и продолжают добывать белый мрамор. Древние греки именовали море Пропонтидой, что в переводе значит «предморье», так как Мраморное через Босфор соединяется с Черным.
|Климат
|Зима холодная, влажная, часто выпадает снег. Лето жаркое, умеренно сухое
|Температура воды
|Зимой +9 °C, летом +24 °C
|Пляжи
|Песок
|Соленость
|В среднем 22‰
Географические особенности
Одно из самых маленьких морей в мире, его площадь — около 12 000 кв. км. Средняя глубина — около 500 м. Особенность Мраморного моря в том, что через него происходит водообмен между Черным и Эгейским, поэтому уровень солености и температура воды в Мраморном море неоднородны.
Курорты
Курорты Мраморного моря — это про тишину и покой. И хотя некоторым городам много сотен лет, они не так популярны у туристов, поэтому здесь малолюдно. В список курортов не будем включать Стамбул. Один из самых больших и красивых мегаполисов мира привлекателен для изучения истории, культуры, очаровательных локаций. Но все же быстрый ритм города, его густонаселенность не способствуют отдыху.
Мармара
Чистые песчано-галечные пляжи находятся в деревнях Топагач и Чинарлы, в которых много виноградников и оливковых рощ. На острове, как и несколько столетий назад, продолжается добыча белого мрамора в промышленных масштабах.
Принцевы острова
Свое название девять островов в Мраморном море получили от места ссылки принцев и других приближенных к византийскому императору за различные провинности. Острова находятся недалеко от Стамбула — это идеальное место для короткого путешествия в один — два дня, чтобы отдохнуть от шума и суеты мегаполиса. На многих островах запрещены автомобили: люди передвигаются на велосипедах или небольших электрокарах, поэтому тут очень тихо и преобладает чистый воздух, аромат которому добавляют многочисленные сосны. На островах нет больших пляжей — берега скалистые. Но здесь приятно провести время, устроить пикник в оборудованных парках или просто погулять по тенистым, уютным улочкам.
Ялова
Город-курорт, который стал известен не столько своими пляжам (хотя они тоже хороши), сколько термальными источниками и лечебными грязями. Древний городок находится в долине. С одной стороны его омывает Мраморное море, с другой защищают горы и леса. Здесь потрясающая природа: водопады, озера, теплые источники.
Муданья
Находится в 25 км от Бурсы — древней столицы Османской империи. Поэтому пляжный отдых здесь можно совместить с изучением интересного и самобытного города.
Муданья — довольно молодой и активно развивающийся курорт. Здесь чистые песчано-галечные пляжи, прозрачная теплая вода. Можно лежать на пляже или погружаться под воду с аквалангом, или изучать исторические памятники.
Температура воды в морях Турции
Самое теплое море Турции — Средиземное. Закаленные российские туристы купаются в нем даже зимой. Ниже приводим средние многолетние значения температуры воды в разных морях.
|Месяц
|Средиземное
|Эгейское
|Черное
|Мраморное
|Январь
|+18,2 °C
|+13 °C
|+7,7 °C
|+9 °C
|Февраль
|+17 °C
|+17 °C
|+7...+8,7 °C
|+8 °C
|Март
|+17 °C
|+17 °C
|+6,8...+9 °C
|+8 °C
|Апрель
|+18,2 °C
|+18 °C
|+7,7...+9,2 °C
|+11 °C
|Май
|+20 °C
|+20 °C
|+14...+16 °C
|+16 °C
|Июнь
|+24 °C
|+22 °C
|+19...+21 °C
|+22 °C
|Июль
|+26 °C
|+24 °C
|+22,9 °C
|+24 °C
|Август
|+27...+29,4 °C
|+25 °C
|+25,8 °C
|+24 °C
|Сентябрь
|+26...+28 °C
|+24 °C
|+23,3 °C
|+23 °C
|Октябрь
|+24...+25,7 °C
|+18...+22 °C
|+19 °C
|+19 °C
|Ноябрь
|+22 °C
|+16 °C
|+11 °C
|+15 °C
|Декабрь
|+20 °C
|+14 °C
|+9 °C
|+11 °C
Советы туристам, какое море в Турции выбрать для отдыха
Итак, вы решили поехать отдыхать в Турцию. Расскажем, как выбрать курорт для комфортного отдыха под ваш запрос.
1. Ответьте себе на вопрос — что хотите получить от отдыха? Если нужен максимально расслабленный пляжный отдых, без забот о том, что приготовить и чем занять детей, выбирайте отели с системой «все включено» на Средиземноморском побережье. Именно там их огромное количество. Если больше нравится экскурсионный и активный отдых, то рассмотрите курорты на Эгейском море. Если хочется изучить малоизвестные места, то Черноморское побережье может стать приятным открытием.
2. Учитывайте, как организм переносит жару. Максимальные температуры — в июле и августе. На юге Средиземного моря столбики термометра нередко поднимаются выше +35 °C плюс высокая влажность — это может быть особенно тяжело для детей и пожилых людей, если есть проблемы с сосудами и давлением. В таком случае стоит ехать либо в конце мая и начале июня, но вода может показаться прохладной, либо в сентябре. Также можно рассмотреть курорты чуть севернее, в окружении хвойных деревьев, например Кемер, Мармарис, Бодрум, Фетхие.
3. Еще один важный фактор: удаленность курорта от аэропорта. Как правило, в сезон туристы прилетают либо в Анталью, либо в Даламан. В жару даже в автобусе с кондиционером бывает непросто вынести дорогу в несколько часов. Особенно маленьким детям.
4. Если есть возможность арендовать автомобиль, советуем проехать по побережью, останавливаясь на пару дней в небольших живописных городках вроде Каша, Финике, Фетхие. Также можно проехать через горы и открыть для себя не только пляжную Турцию. Учтите, что дороги часто проходят по серпантину. Это очень красиво, но и довольно тяжело, если укачивает в машине. Кстати, посетить несколько городов за одну поездку можно и без автомобиля — в Турции хорошо развит общественный транспорт. Правда, маршруты автобусов не всегда проходят через самые живописные места.
5. Курорты Турции хороши не только в сезон. Свои плюсы есть и зимой: мало туристов, привлекательные цены, вполне комфортная температура воздуха, зелень и лазурное море. Из минусов можно назвать частые дожди, при отсутствии солнца в апартаментах и номерах бывает зябко. Многие рестораны и заведения, особенно в курортных поселках, зимой не работают.
Вопросы и ответы
Если вы собираетесь на отдых в Турцию в 2024 году, советуем изучить ответы на популярные вопросы, указанные ниже.
Как защищают от акул пляжи в Турции?
Несколько десятков видов зубастых хищников обитают только в Средиземном и Эгейском морях, но шансы встретить их недалеко от пляжей практически равны нулю. Акулы, как правило, не подплывают близко к берегу. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности: натянуты сетки, есть отпугивающие устройства, ведется наблюдение, есть спасатели.
Отдыхающим тоже не стоит терять бдительность. Например, не купаться с кровоточащей раной, с яркими украшениями и не плавать ночами, тем более в незнакомых местах.
В каком море в Турции можно купаться круглый год?
Самое теплое море в Турции — Средиземное: купальный сезон здесь длится с середины апреля по ноябрь. Но даже зимой температура воды чуть выше +15 °C не пугает некоторых закаленных людей.
Где самое красивое и чистое море в Турции?
Эгейское море считается самым чистым в Турции. Наибольшее количество пляжей, отмеченных «Голубым флагом», находится на границе Эгейского и Средиземного морей. Кроме того, побережье Эгейского моря очень живописное, благодаря скалистым берегам с растительностью, здесь очень много бухт, вода в которых яркого лазурного цвета.
Какой пляж лучше: песчаный или галечный?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Плюсы и минусы есть как у галечного, так и у песчаного пляжа. По песку комфортнее ходить, но он прилипает к телу и остается буквально везде — от одежды до волос. Галька обеспечивает массажный эффект, меньше засоряется, вода на таких пляжах чище. Но песок больше нравится детям — из него можно что-нибудь построить. Поэтому каждый выбирает наиболее подходящий вариант для себя.
Список источников
1. Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия». URL: https://bigenc.ru/c/sredizemnoe-more-516bf4?ysclid=lwns14trlw288380409
Автор: Ксения Парфенова