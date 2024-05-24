Отдых в Сочи в июне в 2024 году: чистое море без медуз и комфортная температура

Температура воды в море в начале и конце месяца ощущается абсолютно по-разному. Комфортной считается +22…+24 °C, но в начале июня вода прогревается до +19…+20 °C, что подойдет как любителям прохлады, так и принципиальным туристам, для которых отпуск без купания в море проходит даром. Однако вода в это время кристально чистая и без медуз, которые обычно появляются в августе и сентябре.