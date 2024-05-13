Как выгодно купить билеты на самолет за границу в 2024 году: 10 лайфхаков

6. Не ограничивайтесь популярными хабами для пересадок

У многих поездки за границу ассоциируются с аэропортами Турции и ОАЭ. Сегодня существует намного больше опций для поездок за границу, не менее комфортных и зачастую более выгодных. Во многие страны Европы можно добраться через Армению: практически ежедневно из Еревана отправляются рейсы в Париж, Брюссель, Афины, Франкфурт-на-Майне и другие европейские города. Из аэропорта Баку (Азербайджан) есть прямые рейсы в Лондон, Прагу, Вену. Попасть в португальский город Лиссабон из Москвы можно, сделав всего одну пересадку в Касабланке (Марокко). Много прямых рейсов в города Германии, Франции, Италии отправляются из аэропорта Ташкента в Узбекистане. Оттуда же можно всего одним бортом попасть в Нью-Йорк. Если собираетесь в Индонезию, Таиланд или другие страны Азии, проверьте стоимость стыковки через Пекин (Китай), куда из Москвы есть прямые рейсы.