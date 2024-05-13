Как выгодно купить билеты на самолет за границу в 2024 году: 10 лайфхаков

Простые и практичные советы, которые помогут сэкономить как 1000, так и 30 000 рублей: прочитайте эту статью, прежде чем оплачивать билеты.
1. Попробуйте состыковать рейсы самостоятельно
Агрегаторы зачастую предлагают оптимальные решения, но не всегда выгодные. Порой самостоятельная стыковка может сэкономить вам несколько тысяч рублей, при этом вы ничего не потеряете. Главное — помнить про часовые пояса и не запутаться в датах прилета и вылета. Также стоит обращать внимание на аэропорты: иногда в одном городе их несколько. Вы можете прилететь в один, а следующий рейс будет отправляться из другого: важно закладывать время на дорогу между ними.
2. Проверьте, сколько стоят билеты в одну сторону
Считается, что покупать билеты туда и обратно выгоднее. На деле — не во всех случаях. Потратьте лишние пять минут на то, чтобы проверить стоимость билетов в одну сторону: есть вероятность, что вы выиграете и в деньгах, и в количестве предлагаемых рейсов.
3. Уточните стоимость билетов на официальном сайте авиакомпании
Она может быть ниже, чем на сайте агрегатора. В этом случае вы сможете купить билеты на те же рейсы, что предложил агрегатор, только напрямую у авиакомпании и более выгодно.
4. Не летайте лоукостерами
Если такой возможности нет, то внимательно читайте условия и заранее узнавайте про стоимость дополнительных опций. К примеру, у некоторых авиакомпаний регистрация на стойке в аэропорту платная и может достигать 5000 рублей: гораздо проще сделать это самому и бесплатно онлайн в приложении, главное — не забыть об этом.
5. Заранее покупайте багаж
Либо в момент покупки билета, либо при онлайн-регистрации: в аэропорту это может быть сильно дороже. Цена перевозки одного багажа порой достигает половины стоимости билета: особенно печально узнавать об этом на стойке регистрации, когда у вас не остается выбора, как заплатить большую сумму, чтобы не отказываться от любимых вещей.
6. Не ограничивайтесь популярными хабами для пересадок
У многих поездки за границу ассоциируются с аэропортами Турции и ОАЭ. Сегодня существует намного больше опций для поездок за границу, не менее комфортных и зачастую более выгодных. Во многие страны Европы можно добраться через Армению: практически ежедневно из Еревана отправляются рейсы в Париж, Брюссель, Афины, Франкфурт-на-Майне и другие европейские города. Из аэропорта Баку (Азербайджан) есть прямые рейсы в Лондон, Прагу, Вену. Попасть в португальский город Лиссабон из Москвы можно, сделав всего одну пересадку в Касабланке (Марокко). Много прямых рейсов в города Германии, Франции, Италии отправляются из аэропорта Ташкента в Узбекистане. Оттуда же можно всего одним бортом попасть в Нью-Йорк. Если собираетесь в Индонезию, Таиланд или другие страны Азии, проверьте стоимость стыковки через Пекин (Китай), куда из Москвы есть прямые рейсы.
7. Проверьте стоимость вылета в нужный город на следующий день после прилета в популярный хаб
Провести один день в Стамбуле и сделать длительную пересадку может быть выгоднее и удобнее, чем осуществлять два полета за один день. Вместе с тем вы сможете отдохнуть с дороги, сходить в душ и насладиться прогулкой по еще одному городу на вашем пути.
8. Подпишитесь на отслеживание цен
Многие агрегаторы предлагают уведомлять вас по почте об изменении стоимости билетов, которые вам интересны. Это позволит оперативно следить за динамикой: так вы с большей вероятностью сможете успеть приобрести самые выгодные билеты. Хорошая идея — подписаться на рассылки агрегаторов: это тот случай, когда они действительно могут быть полезными, а не раздражающими.
9. Ищите билеты на разных агрегаторах
Сегодня существует большое количество полезных сайтов для поиска билетов — к вашим услугам aviasales, avia.tema, Яндекс Путешествия, OneTwoTrip, Aviakassa, Купибилет, Superkassa и многие другие. Стоит потратить время и сравнить цены и опции хотя бы на двух-трех сайтах, чем на первом, который пришел вам в голову.
10. Изучайте календари низких цен
Этот вариант особенно подойдет тем, кто может быть гибким в выборе дат для путешествий. На сайте многих агрегаторов есть календари наиболее выгодных предложений: лучше сперва изучить их, а уже потом планировать отпуск. Всего один день разницы, а цена билета может быть ниже на 20—30 тысяч.
Автор: Карина Андреева