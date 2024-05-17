Отдых на Алтае в 2024 году: увидеть «золотые горы» и посетить «русскую Швейцарию»

Погода Берите теплые вещи даже летом — погода на Алтае непредсказуема, температурные показатели зависят от конкретной местности. Даже если днем 23 °C, вечером и ночью будет прохладно. В сентябре и октябре сохраняются плюсовые температуры, а зимой в горах теплее, чем на равнинах. Весна наступает не по календарю, а по погоде: в конце апреля — мае

Климат Резко континентальный — лето короткое и жаркое, зима — холодная и длинная

Местное время GMT+7 (разница с Москвой — плюс 4 часа)

Цены на жилье От 1000 руб. для одного человека

Транспорт Ближайшие аэропорты — в Горно-Алтайске, Барнауле, Новосибирске; железнодорожный вокзал — в Бийске. Между городами ходят рейсовые автобусы, такси. Можно добраться на личном автомобиле. Самая знаменитая автодорога Алтая — Чуйский тракт

Лечение

Множество санаториев предлагают лечить заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной систем, органов дыхания, а также проблемы с кожей и бесплодие. Используются целебные грязи, радоновые минеральные источники, пантотерапия



Горный Алтай и Алтайский край

Два соседствующих региона объединяют Алтайские горы, но в Алтайском крае их значительно меньше — здесь чаще встречаются степи. Столица — Барнаул. В Республике Алтай (Горный Алтай) рельефная местность, столица и единственный город — Горно-Алтайск



Наивысшая точка Алтайских гор

Гора Белуха — 4506 м, находится в Республике Алтай



Всемирное наследие

На территории Алтая — 13 тысяч озер, более трех тысяч из них — соленые. Самое большое — Телецкое озеро — входит в состав природной зоны «Золотые горы» (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)

