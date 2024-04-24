Курортный сбор в России в 2024 году: где действует, сколько составляет и зачем его платить

Суть такова: турист, который приехал в указанные муниципальные образования (это может быть село на берегу Черного моря или горный курорт на Алтае — полный список будет чуть ниже) и остановился в отеле, пансионате, санатории, хостеле или кемпинге, должен доплачивать за каждый день своего отдыха. Конкретная сумма устанавливается местными властями, но пока она не превышает 100 рублей с одного человека в сутки.