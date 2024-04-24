Курортный сбор в России в 2024 году: где действует, сколько составляет и зачем его платить

В некоторых российских регионах, особенно популярных у туристов, необходимо доплачивать за каждый день проживания в отелях и гостиницах. Это так называемый курортный сбор. Подобная практика давно существует во многих старинных городах Европы, за счет этих средств приводят в порядок те самые достопримечательности, которые так притягивают туристов со всего мира.
В России эксперимент внедрен с 2018 года. На сегодня — на пяти территориях, последним — с апреля 2024 года — к программе присоединился Санкт-Петербург. Но регулярно в СМИ появляется информация о том, что власти того или иного региона предлагают ввести дополнительную плату с туристов.
Рассказываем, что надо знать о курортном сборе в 2024 году: сколько и где нужно платить, кто от него освобожден и что грозит за нарушение требования.
Суть закона о курортном сборе
Закон о проведении эксперимента по курортному сбору вступил в силу с 2018 года (1).
Суть такова: турист, который приехал в указанные муниципальные образования (это может быть село на берегу Черного моря или горный курорт на Алтае — полный список будет чуть ниже) и остановился в отеле, пансионате, санатории, хостеле или кемпинге, должен доплачивать за каждый день своего отдыха. Конкретная сумма устанавливается местными властями, но пока она не превышает 100 рублей с одного человека в сутки.
Курортный сбор должны платить все постояльцы старше 18 лет, включая иностранцев. Впрочем, есть определенные категории граждан, кто освобожден от этой обязанности. О том, кто входит в список льготников, расскажем далее.
На поступившие средства должны приводиться в порядок пляжи, набережные, парки и другие туристические объекты.
Например, в Краснодарском крае только за 2023 год курортный сбор принес в бюджет более 735 000 000 рублей (2). Местные власти отчитываются о благоустройстве мест отдыха в небольших поселениях на морском побережье.
Сначала эксперимент по взиманию дополнительной платы с туристов планировалось завершить 31 декабря 2022 года. Но, так как его продлили до 1 января 2025 года (3) и масштабировали, можно предположить, что практика курортного сбора признана удачной.
В каких городах и регионах России берут курортный сбор
На начало 2024 года в списке участников — четыре региона РФ и одна федеральная территория. Но налог с туриста взимается не по всей области субъекта, а только в некоторых, самых популярных у гостей населенных пунктах. Например, на Алтае это только город Белокуриха. В Краснодарском крае — практически все черноморское побережье.
В 2024 году курортный сбор нужно платить в следующих городах и селах.
1. Алтайский край (курорт Белокуриха).
2. Ставропольский край (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Минераловодский городской округ).
3. Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новомихайловское городское поселение, Джубга, Небугское сельское поселение, Новороссийск, Шепсинское сельское поселение, Тенгинское сельское поселение, Ейск, Должанское сельское поселение, Туапсе, Мостовское городское поселение, Псебайское городское поселение, Ярославское сельское поселение).
4. Санкт-Петербург.
5. Федеральная территория «Сириус» в Сочи.
Размер курортного сбора в 2024 году
По закону курортный сбор платится за каждые сутки проживания в гостинице, отеле, кемпинге, хостеле. День заезда не учитывается.
Чтобы подсчитать, сколько придется заплатить сверх, нужно умножить количество дней проживания на размер сбора в конкретном муниципалитете.
|Алтайский край
|50 руб.
|Ставропольский край
|100 руб.
|Краснодарский край:
Сочи
Остальная территория
|50 руб.
30 руб.
|Санкт-Петербург
|100 руб.
|Федеральная территория «Сириус»
|50 руб.
Кто должен платить курортный сбор
Курортный сбор должны платить все совершеннолетние граждане РФ и других государств, которые останавливаются в гостиницах, отелях, кемпингах, хостелах на указанных территориях на срок более 24 часов.
При этом не важна цель визита в регион — отдых или командировка. Пополнить бюджет, таким образом, придется всем.
Кто освобожден от курортного сбора
В федеральном законе прописан довольно внушительный список льготников, кто освобожден от курортного сбора. Чтобы его не платить, при оформлении в отеле необходимо предъявить оригиналы или заверенные копии соответствующих документов.
Кто не должен платить курортный сбор в 2024 году (4):
- имеющие звание Героя Советского Союза;
- имеющие звание Героя РФ;
- полные кавалеры ордена Славы;
- Герои труда или награжденные орденом Трудовой славы трех степеней;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- отмеченные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- инвалиды войны;
- члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий;
- ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды I и II групп;
- сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов;
- малоимущие семьи;
- лица, которые приехали в регион для получения специализированной медицинской помощи или медицинской реабилитации;
- болеющие туберкулезом;
- студенты-очники до 24 лет, если вуз расположен на территориях проведения эксперимента;
- те, кто заключил трудовой договор или служебный контракт с организацией на территории эксперимента;
- собственники жилых домов в субъектах — участниках эксперимента;
- спортсмены, судьи, тренеры, прибывшие на спортивные соревнования.
Курортный сбор не платят постояльцы частных гостевых домов, которые особенно распространены в Краснодарском крае. Но не потому, что они считаются льготниками, а потому что закон не регулирует их деятельность. Но это пока.
Также невозможно контролировать уплату налога и в том случае, если туристы снимают апартаменты или квартиру посуточно у частного лица.
Туристического налога избегают также те, кто приезжает в гости к родственникам и останавливается в их доме. А также любители отдыха дикарем, но в том случае если палатка будет размещаться за пределами кемпинга.
Как оплатить курортный сбор
Важно помнить, что дополнительный туристический сбор не входит в стоимость проживания или цену путевки. Его нужно будет заплатить при въезде или выезде из отеля, гостиницы, хостела, кемпинга. Сбор взимается не с одного номера, а с каждого взрослого проживающего, кроме льготников.
Сотрудники отеля должны выдать чек о том, что сбор уплачен. Взимать его повторно (например, при выезде) запрещено.
Ежеквартально гостиницы и отели передают собранные средства уполномоченным органам.
Штраф за неуплату курортного сбора
Если турист категорически отказывается от уплаты сбора, его оштрафуют на сумму до 2000 рублей (5). Вряд ли сотрудники отеля будут со скандалом требовать заплатить, они просто составят акт об отказе постояльца от платежа. А уже по возвращении домой человек получит уведомление о штрафе. В таком случае заплатить придется и сумму курортного сбора, и административное взыскание.
При этом важно отметить, что сотрудники гостиниц не имеют права задерживать гостя, каким-либо образом препятствовать его отъезду, например не отдавая вещи.
Куда более крупные штрафы грозят индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам — от 10 000 до 50 000 рублей. Причем наказать рублем могут и за вовремя не уплаченный в бюджет курортный сбор, и за не оформленные документально отказы туристов от уплаты.
Что важно знать о курортном сборе в России
Подытожим: отправляясь к морю, в горы, к лечебным источникам или любоваться архитектурой и разводными мостами, нужно быть готовым к дополнительным тратам, помимо расходов на жилье, питание, развлечение и сувениры.
|Где действует курортный сбор
|Краснодарский, Алтайский, Ставропольский край, Санкт-Петербург, федеральная территория «Сириус»
|Сколько составляет сбор
|От 30 до 100 рублей с одного человека в сутки
|Кто платит курортный сбор
|Постояльцы отелей, гостиниц, хостелов, кемпингов, кто проживает более 24 часов
|Кто освобожден от уплаты курортного сбора
|Люди с инвалидностью, участники боевых действий, малоимущие, студенты-очники, спортсмены и другие
|Можно ли не платить курортный сбор
|Можно, если относитесь к льготникам, снимаете жилье у частных лиц, остановились у родственников
|Можно ли отказаться от уплаты курортного сбора
|Придется заплатить штраф до 2000 руб. плюс сумму сбора
|Зачем ввели курортный сбор
|Средства идут на восстановление и поддержание туристической инфраструктуры
Список источников
1. «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». ФЗ № 169585−7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/169585−7
2. С начала года в Краснодарском крае курортный сбор превысил 735 миллионов рублей. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. 2023. URL https://kurort.krasnodar.ru/news/common/s/common/e/318024
3. ФЗ N 489-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае”». 2022. URL:
4. Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ.
«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707300044?index=13
5. Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях». 2003. URL: https://docs.cntd.ru/document/461606550?marker=3IGAJ19§ion=text
Автор: Ксения Парфенова