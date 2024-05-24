Турция в июне в 2024 году: посетить бассейн Клеопатры и полетать на воздушном шаре в Каппадокии

Место находится в Аланье. Это один из самых популярных пляжей у отдыхающих, а многие туроператоры создают экскурсии специально для его посещения. Это место считается национальным достоянием Турции. А все потому, что пляж устлан необычным песком: у песчинок сферическая форма и они всегда оседают на дно. Власти следят за его сохранностью, а потому там нельзя находиться в обуви, приносить полотенце и уходить не помывшись в душе.