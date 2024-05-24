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Турция в июне в 2024 году: посетить бассейн Клеопатры и полетать на воздушном шаре в Каппадокии

Все, что нужно знать об отдыхе в Турции в июне 2024 года: погода, температура воды в море, цены на туры, отзывы туристов. Рассказываем, будет ли тепло в начале и конце июня в Турции и стоит ли ехать на курорт в это время года.

Источник: Freepik

Турция — один из самых популярных вариантов для путешествия. Однако от региона к региону могут меняться погодные условия, температура воды и доступность туристических объектов. Рассказываем, как спланировать отдых в Турции в июне 2024 года без больших хлопот и переживаний.

Погода в Турции в июне: температура воздуха и воды

Первый месяц лета — это время, когда жара не успела захватить все побережье Турции. Однако выбирать курорт важно с умом: не каждый подойдет для купания и долгого отдыха на пляже. Разбираемся, какая температура воды и воздуха бывает в июне в разных местах Турции.

Название курортаТемпература воздухаТемпература воды
АланьяОт +25 до +30 °C+23 °C
АнтальяОт +30 до +31 °C+23 °C
КемерОт +29 до +31 °C+25 °C
СидеОт +29 до +31 °C+25 °C
БелекОт +30 до +32 °C+24 °C
Бодрум
От +27 до +29 °C
+23 °C
Даламан
От +28 до +30 °C
+23 °C
Мармарис
От +30 до +31 °C
+22 °C
Фетхие
От +30 до +31 °C
+28 °C
Кушадасы
От +29 до +31 °C
+22 °C

Можно ли купаться в Турции в июне

Некоторые переживают, что вода еще холодная, а потому насладиться турецкими морями не получится. Однако не стоит бояться: комфортная для человека температура — от +22 °C. В начале июня почти на всех курортах Турции море теплое и безопасное для здоровья.

Если же хочется долго плавать и ни о чем не переживать, то стоит обратить внимание на Фетхие: там температура моря в июне приближается к +28 °C. Также море теплое на пляжах Кемера, Сиде и Белека.

Где теплее всего в Турции в июне

Для пляжного отдыха в июне лучше всего подойдут южные курорты Турции с берегами у Средиземного моря: Сиде, Белек и Аланья. Там дневная температура может достигать +31 °C.

Многие туристы из России выбирают Кемер для своего отпуска: на курорте хоть и немного холоднее, но климат мягче. Также там больше зеленых пространств, гор и других природных ландшафтов — все для любителей наслаждаться красотой мира.

Источник: Freepik

Развлечения для взрослых и детей в Турции в июне

В июне нет изнуряющей жары, что позволяет туристам с комфортом находиться на пляжах Турции и получать удовольствие от развлечений на открытом воздухе днем. Рассказываем, на какие активности стоит обратить внимание.

Турецкие праздники и фестивали

Праздники и фестивали — отличный вариант для тех, кто любит познавать культуру страны изнутри. Там можно повеселиться, посмотреть на новые произведения искусства и даже познакомиться с местными жителями.

Международный фестиваль искусств в Измире

Это один из крупнейших фестивалей в Турции. Проводится он в городе на побережье Эгейского моря — Измире. В течение целого месяца на разных площадках города можно увидеть и услышать музыкантов, танцоров, чтецов и даже оперы и симфонии. А за историю фестиваля на нем даже успел побывать Элтон Джон!

Источник: Freepik

Стамбульский фестиваль шопинга

Рай для всех шопоголиков! На две недели Стамбул превращается в центр покупок и развлечений, а крупные торговые центры начинают работать круглосуточно. В эти дни проводятся сотни акций, магазины дарят подарки, в городе ощущается атмосфера праздника.

Пляжный отдых

Побывать в Турции и не сходить на пляж у многих туристов приравнивается к преступлению. А для тех, кому не хочется ограничиваться территорией возле отеля, есть много интересных вариантов.

Источник: Freepik

Олюдениз

В этом поселке недалеко от Фетхие песчано-галечный пляж омывает чистое бирюзовое море. Стоит хотя бы раз там позагорать.

Пляж Клеопатры

Место находится в Аланье. Это один из самых популярных пляжей у отдыхающих, а многие туроператоры создают экскурсии специально для его посещения. Это место считается национальным достоянием Турции. А все потому, что пляж устлан необычным песком: у песчинок сферическая форма и они всегда оседают на дно. Власти следят за его сохранностью, а потому там нельзя находиться в обуви, приносить полотенце и уходить не помывшись в душе.

Источник: Freepik

Изтузу

А этот пляж в Дальяне удивителен не только своей чистотой, но и обитателями! В летний сезон ежедневно с 20:00 и до 8:00 его перекрывают. Это нужно, чтобы не пугать и не травмировать черепах, которые в ночное время выбираются из своих жилищ.

Экскурсии

Не только пляжным отдыхом славится Турция — туристических достопримечательностей в ней найдется на любой вкус.

Памуккале

Памуккале — это собрание природных белоснежных бассейнов с бирюзовой водой. Образовались они из-за скопления кальция, который тысячи лет стекал вниз по склону. Красивые фото для социальных сетей обеспечены!

Также экскурсии в Памуккале включают в себя посещение бассейна Клеопатры — термального источника с оздоровительной водой. По легенде, в нем купалась сама египетская царица!

Источник: Freepik

Каппадокия

Экскурсия в Каппадокию подойдет всем: и тем, кто хочет новых экстремальных впечатлений, и тем, кто любит наслаждаться красотой ландшафтов.

Саму Каппадокию называют городом инопланетного пейзажа, ведь из-за извержений вулканов там образовались сотни кратеров и каменных столбов.

А визитной карточкой города стали воздушные шары: ежедневно на рассвете в путешествие отправляется более сотни аэростатов, чтобы пролететь над инопланетными ландшафтами. При желании можно присоединиться к полету: это безопасно и красиво.

Новость

Обзорная экскурсия по Сиде

Город-курорт Сиде считается музеем под открытым небом. А все потому, что он сохранил следы прошлых владельцев: тут были и римляне, и греки, и персы.

Руины, водопады и новые подробности о жизни древних людей — все самое лучшее для любознательных!

Дайвинг

Для экстремалов отличным вариантом развлечения станет дайвинг. А возможностей для него в Турции очень много: от ближних берегов до островных ущелий и каньонов.

За безопасность переживать не стоит: сфера дайвинга в Турции развита очень хорошо, и поэтому следить за вами будут профессионалы.

Цены на отдых в Турции в июне

Чтобы спланировать отпуск и ни о чем не переживать, важно правильно рассчитать стоимость всего путешествия. Рассказываем, сколько стоит отдых в Турции в июне в 2024 году. Цены примерные, указаны за отдых длительностью 10 ночей на одного человека. О системе «все включено»‎ в Турции в 2024 году мы рассказывали в этой статье.

Перелет (туда и обратно)
От 34 000 руб. с багажом
Трансфер
От 900 руб.
Проживание
От 54 000 руб. (номер на двоих человек в отеле 3*)
Питание
От 25 000 руб. (если не входит в туристический пакет)
Развлечение
От 3 000 руб. за экскурсию

Отзывы туристов об отдыхе в Турции в июне

Отдых в Турции в июне — отличная возможность насладиться всеми преимуществами страны. Еще не так много туристов приехало отдыхать, а солнце не печет во всю силу — то что надо для комфорта и умиротворения.

Делимся отзывами туристов, которые посетили эту страну в июне.

Источник: pogoda.turtella.ru
Источник: pogoda.turtella.ru

Плюсы и минусы отдыха в Турции в июне

Подведем итоги, какие есть преимущества и недостатки у отдыха в Турции в июне.

Плюсы:

  • комфортная погода без изнуряющей жары;
  • меньше туристов;
  • цены ниже, чем в июле;
  • насыщенная программа мероприятий.

Минусы:

  • в некоторых регионах море еще прохладное;
  • открыты еще не все достопримечательности.

Автор: Дарья Погожева