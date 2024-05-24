Турция в июне в 2024 году: посетить бассейн Клеопатры и полетать на воздушном шаре в Каппадокии

Турция — один из самых популярных вариантов для путешествия. Однако от региона к региону могут меняться погодные условия, температура воды и доступность туристических объектов. Рассказываем, как спланировать отдых в Турции в июне 2024 года без больших хлопот и переживаний.
Погода в Турции в июне: температура воздуха и воды
Первый месяц лета — это время, когда жара не успела захватить все побережье Турции. Однако выбирать курорт важно с умом: не каждый подойдет для купания и долгого отдыха на пляже. Разбираемся, какая температура воды и воздуха бывает в июне в разных местах Турции.
|Название курорта
|Температура воздуха
|Температура воды
|Аланья
|От +25 до +30 °C
|+23 °C
|Анталья
|От +30 до +31 °C
|+23 °C
|Кемер
|От +29 до +31 °C
|+25 °C
|Сиде
|От +29 до +31 °C
|+25 °C
|Белек
|От +30 до +32 °C
|+24 °C
|Бодрум
|От +27 до +29 °C
|+23 °C
|Даламан
|От +28 до +30 °C
|+23 °C
|Мармарис
|От +30 до +31 °C
|+22 °C
|Фетхие
|От +30 до +31 °C
|+28 °C
|Кушадасы
|От +29 до +31 °C
|+22 °C
Можно ли купаться в Турции в июне
Некоторые переживают, что вода еще холодная, а потому насладиться турецкими морями не получится. Однако не стоит бояться: комфортная для человека температура — от +22 °C. В начале июня почти на всех курортах Турции море теплое и безопасное для здоровья.
Если же хочется долго плавать и ни о чем не переживать, то стоит обратить внимание на Фетхие: там температура моря в июне приближается к +28 °C. Также море теплое на пляжах Кемера, Сиде и Белека.
Где теплее всего в Турции в июне
Для пляжного отдыха в июне лучше всего подойдут южные курорты Турции с берегами у Средиземного моря: Сиде, Белек и Аланья. Там дневная температура может достигать +31 °C.
Многие туристы из России выбирают Кемер для своего отпуска: на курорте хоть и немного холоднее, но климат мягче. Также там больше зеленых пространств, гор и других природных ландшафтов — все для любителей наслаждаться красотой мира.
Развлечения для взрослых и детей в Турции в июне
В июне нет изнуряющей жары, что позволяет туристам с комфортом находиться на пляжах Турции и получать удовольствие от развлечений на открытом воздухе днем. Рассказываем, на какие активности стоит обратить внимание.
Турецкие праздники и фестивали
Праздники и фестивали — отличный вариант для тех, кто любит познавать культуру страны изнутри. Там можно повеселиться, посмотреть на новые произведения искусства и даже познакомиться с местными жителями.
Международный фестиваль искусств в Измире
Это один из крупнейших фестивалей в Турции. Проводится он в городе на побережье Эгейского моря — Измире. В течение целого месяца на разных площадках города можно увидеть и услышать музыкантов, танцоров, чтецов и даже оперы и симфонии. А за историю фестиваля на нем даже успел побывать Элтон Джон!
Стамбульский фестиваль шопинга
Рай для всех шопоголиков! На две недели Стамбул превращается в центр покупок и развлечений, а крупные торговые центры начинают работать круглосуточно. В эти дни проводятся сотни акций, магазины дарят подарки, в городе ощущается атмосфера праздника.
Пляжный отдых
Побывать в Турции и не сходить на пляж у многих туристов приравнивается к преступлению. А для тех, кому не хочется ограничиваться территорией возле отеля, есть много интересных вариантов.
Олюдениз
В этом поселке недалеко от Фетхие песчано-галечный пляж омывает чистое бирюзовое море. Стоит хотя бы раз там позагорать.
Пляж Клеопатры
Место находится в Аланье. Это один из самых популярных пляжей у отдыхающих, а многие туроператоры создают экскурсии специально для его посещения. Это место считается национальным достоянием Турции. А все потому, что пляж устлан необычным песком: у песчинок сферическая форма и они всегда оседают на дно. Власти следят за его сохранностью, а потому там нельзя находиться в обуви, приносить полотенце и уходить не помывшись в душе.
Изтузу
А этот пляж в Дальяне удивителен не только своей чистотой, но и обитателями! В летний сезон ежедневно с 20:00 и до 8:00 его перекрывают. Это нужно, чтобы не пугать и не травмировать черепах, которые в ночное время выбираются из своих жилищ.
Экскурсии
Не только пляжным отдыхом славится Турция — туристических достопримечательностей в ней найдется на любой вкус.
Памуккале
Памуккале — это собрание природных белоснежных бассейнов с бирюзовой водой. Образовались они из-за скопления кальция, который тысячи лет стекал вниз по склону. Красивые фото для социальных сетей обеспечены!
Также экскурсии в Памуккале включают в себя посещение бассейна Клеопатры — термального источника с оздоровительной водой. По легенде, в нем купалась сама египетская царица!
Каппадокия
Экскурсия в Каппадокию подойдет всем: и тем, кто хочет новых экстремальных впечатлений, и тем, кто любит наслаждаться красотой ландшафтов.
Саму Каппадокию называют городом инопланетного пейзажа, ведь из-за извержений вулканов там образовались сотни кратеров и каменных столбов.
А визитной карточкой города стали воздушные шары: ежедневно на рассвете в путешествие отправляется более сотни аэростатов, чтобы пролететь над инопланетными ландшафтами. При желании можно присоединиться к полету: это безопасно и красиво.
Обзорная экскурсия по Сиде
Город-курорт Сиде считается музеем под открытым небом. А все потому, что он сохранил следы прошлых владельцев: тут были и римляне, и греки, и персы.
Руины, водопады и новые подробности о жизни древних людей — все самое лучшее для любознательных!
Дайвинг
Для экстремалов отличным вариантом развлечения станет дайвинг. А возможностей для него в Турции очень много: от ближних берегов до островных ущелий и каньонов.
За безопасность переживать не стоит: сфера дайвинга в Турции развита очень хорошо, и поэтому следить за вами будут профессионалы.
Цены на отдых в Турции в июне
Чтобы спланировать отпуск и ни о чем не переживать, важно правильно рассчитать стоимость всего путешествия. Рассказываем, сколько стоит отдых в Турции в июне в 2024 году. Цены примерные, указаны за отдых длительностью 10 ночей на одного человека. О системе «все включено» в Турции в 2024 году мы рассказывали в этой статье.
|Перелет (туда и обратно)
|От 34 000 руб. с багажом
|Трансфер
|От 900 руб.
|Проживание
|От 54 000 руб. (номер на двоих человек в отеле 3*)
|Питание
|От 25 000 руб. (если не входит в туристический пакет)
|Развлечение
|От 3 000 руб. за экскурсию
Отзывы туристов об отдыхе в Турции в июне
Отдых в Турции в июне — отличная возможность насладиться всеми преимуществами страны. Еще не так много туристов приехало отдыхать, а солнце не печет во всю силу — то что надо для комфорта и умиротворения.
Делимся отзывами туристов, которые посетили эту страну в июне.
Плюсы и минусы отдыха в Турции в июне
Подведем итоги, какие есть преимущества и недостатки у отдыха в Турции в июне.
Плюсы:
- комфортная погода без изнуряющей жары;
- меньше туристов;
- цены ниже, чем в июле;
- насыщенная программа мероприятий.
Минусы:
- в некоторых регионах море еще прохладное;
- открыты еще не все достопримечательности.
Автор: Дарья Погожева