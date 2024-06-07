Отдых в Сочи в июле в 2024 году: почему точно стоит посетить город-курорт в разгар летнего сезона

Наступает время отпусков и поездок на море, теплого солнца и развлечений на открытом воздухе. Отличная идея — отправиться на Черноморское побережье России. В Сочи в июле в 2024 году вы найдете как недорогие хостелы, так и роскошные отели с системой «все включено», а еще — много активностей. Рассказываем, как сделать отдых в живописном городе-курорте максимально комфортным и разнообразным.
Погода в Сочи в июле: температура воздуха и воды
Июль в Сочи — самый жаркий месяц с максимальным количеством солнечных дней. Осадки бывают, но незначительные. Приезжать сюда в середине лета — отличная идея для тех, кто хочет насладиться теплым морем, солнцем и развлечениями на пляже: погода для этого наиболее подходящая. Ниже указаны средние показатели температуры.
|Температура воздуха днем
|+25 °C
|Температура воздуха ночью
|+23 °C
|Температура воздуха в горах
|+18 °C
|Температура воды в море
|+24 °C
Можно ли купаться в Сочи в июле
Не можно, а нужно: вода уже достаточно теплая — средняя температура достигает +24 °C. Кроме того, в это время на пляжах, как правило, нет медуз — обычно их нашествие у берегов наблюдается в августе и сентябре, а также после штормов. Пляжи в Сочи в это время года чистые и ухоженные, что создает приятные условия для отдыха и купания.
Плюсы отдыха в Сочи в июле
В это время в город-курорт съезжаются туристы со всей страны. Рассказываем о главных преимуществах отпуска в Сочи в этот период:
- пляжная инфраструктура города уже готова к приезду путешественников: это около 130 пляжей — бесплатные и платные, преимущественно все галечные;
- теплая погода даже ночью, практически не бывает дождей;
- дешевые фрукты и домашнее вино на рынках;
- благодаря хорошей погоде и спокойному морю можно попробовать большое количество развлечений на открытом воздухе — от поездок на «банане» до экскурсий на водопады.
Минусы отдыха в Сочи в июле
Как и любой другой курорт, Сочи имеет ряд минусов. Рассказываем про недостатки путешествия в середине лета:
- наплыв туристов из-за разгара курортного сезона;
- стоимость на проживание и развлечения выше, чем в другие месяцы;
- июль — самый жаркий месяц, температура воздуха и повышенная влажность могут оказаться некомфортными для пожилых людей и детей;
- навязчивые аниматоры, таксисты и продавцы на рынках — перед поездкой потренируйтесь как можно чаще говорить «нет».
Развлечения для взрослых и детей в Сочи в июле
В этот период в городе-курорте проходит множество мероприятий: фестивали, концерты, выставки. Вы сможете посетить парки аттракционов, аквапарки, активно провести время на воде — отправиться в прогулку на катере или попробовать полет на флайборде. Рассказываем, чем заняться на отдыхе.
Пляжный отдых
В Сочи много пляжей для комфортного отдыха — как городских, так и частных. В июле вода прогревается до комфортной температуры, и вы сможете насладиться купанием в Черном море. Расположены они в Центральном и Большом Сочи, а также в Адлере. Пляжи, утопающие в зелени, привлекают как любителей активного отдыха, так и тех, кто предпочитает просто нежиться и загорать на шезлонге. Не забудьте полотенце и специальный коврик, если не хотите платить за аренду лежака.
Экскурсии
В Сочи можно посетить десятки интересных экскурсий, которые познакомят вас с разными достопримечательностями и необычными местами. Помимо стандартных обзорных, существуют тематические, например пикник с рыбалкой или посещение винодельни. Отнеситесь к выбору экскурсий внимательно: отправляйтесь в составе тура только в те локации, куда самостоятельно точно не доберетесь. Пройтись по городу, заглянуть в парк «Дендрарий» и съездить в Олимпийский парк можно самостоятельно.
Развлечения
Из водных аттракционов в Сочи предлагают полеты на флайбордах и парашютах над морем, прогулки на катамаранах и гидроциклах, а также обучение парусному спорту. Мечтаете сделать красивые фотографии — отправляйтесь покататься на яхте или закажите фотосессию на берегу. При желании можно изучить и подводный мир и попробовать дайвинг. Считается, что лучшие погружения проходят у мыса Видный.
Помимо водных активностей, вы можете подняться в горы, освоить пешеходные маршруты, побывать в авторском джип-тур или на конной прогулке.
Поездка в соседние регионы
Не упустите возможность познакомиться с культурой соседней страны — добраться в Абхазию можно на личном авто, поезде или такси: виза для посещения россиянам не требуется. Туроператоры продают экскурсии длительностью от одного дня. Один из самых красочных маршрутов включает посещение озера Рица.
Концерты и фестивали
Изучите афишу перед поездкой — обычно июль богат на мероприятия. Послушайте джаз на борту теплохода «Дагомыс» или отправляйтесь в Зимний театр на гала-концерт «Шедевры русского балета».
Цены на отдых в Сочи в июле
Несмотря на разгар курортного сезона, в Сочи найдутся варианты практически на любой бюджет. Чтобы у вас было понимание по ценам, указали стоимость основных услуг на одного человека. Данные действительны на момент публикации статьи. Вы также можете добраться до Сочи на машине: своим опытом поделился один из наших авторов в этой статье.
|Перелет Москва — Сочи — Москва
|От 25 000 руб.
|Трансфер
|От 1500 руб. в одну сторону
|Проживание в отеле 3* (стоимость за номер на неделю)
|От 38 000 руб.
|Питание
|От 1500 руб. за три приема пищи в столовой
|Развлечения
|От 2000 руб.
Цены указаны на 2024 год.
Отзывы туристов об отдыхе в Сочи в июле
Одно из самых востребованных туристических направлений на Черном море привлекает не только россиян, но и путешественников со всего мира. Поделимся отзывами туристов, которые были в Сочи.
Мнение автора Анастасии Шеметовой:
"Хотя бы раз в жизни советую вам съездить в Сочи — невероятные виды, бесчисленные пляжи и морская романтика. Относительно других курортов российского юга город особенно красив и ухожен, подойдет любителям как активного, так и пляжного отдыха. Местами действительно дороговато, но, как и в любом другом путешествии, сравнивайте цены, не соглашайтесь на бесплатное фото с мартышкой, внимательно изучайте меню. Порой за скромными ценами мелким шрифтом скрывается пометка — стоимость указана за 100 г. Кто на такое не попадался?
Если вы настроены провести отпуск без особых трат, то бронируйте жилье заранее или ищите варианты в частном секторе — местные жители обычно сдают комнаты за небольшую плату. Перед поездкой составьте маршрут, изучите отзывы — в какие-то места лучше взять экскурсию, а в некоторые проще добраться самому.
Первое, ради чего стоит ехать на юг, — вкусные и дешевые фрукты. Отправляйтесь на рынок, торгуйтесь, дегустируйте. Не забудьте про специи и чурчхелу — неплохой вариант для подарка родным. Отдельный пункт в отпуском чек-листе — домашнее вино, но не спешите приобретать его у первого попавшегося продавца: можно нарваться на некачественный продукт. Советую подружиться с местными — зачастую они не делают напитки для массовой реализации на рынке, но с радостью продадут лично, особенно своим жильцам.
Второе важное преимущество Сочи — географическое положение. Помимо изучения близлежащих достопримечательностей, можете отправиться в однодневный тур в Абхазию. Отведайте мандариновый сок, жареный сулугуни и возвращайтесь в Сочи — там немало мест для того вида отдыха, который вы выберете сами. Удачи!".
Вопросы и ответы
Благодаря уникальному географическому положению Сочи объединяет в себе европейский шик и южный колорит. Обилие достопримечательностей и возможности для активного отдыха заставляют возвращаться в регион вновь и вновь. Ответим на популярные вопросы туристов.
Когда лучше отдохнуть в Сочи: в начале или конце июля?
Оба варианта имеют свои преимущества. В начале июля в Сочи еще нет большого наплыва туристов, пляжи не так переполнены, а цены на жилье и услуги могут быть более доступными. Однако в конце июля уже более стабильная погода, море становится более теплым и комфортным для плавания. Выбор за вами.
Что надо обязательно посмотреть в Сочи?
Город-курорт известен своими многочисленными достопримечательностями, и каждый турист найдет здесь что-то по интересам. Один из главных символов города — Олимпийский парк, возведенный для зимних Олимпийских игр, которые прошли в 2014 году. Посетите стадион «Фишт», прогуляйтесь по парку и полюбуйтесь фонтанами. Также стоит посетить парк аттракционов «Сочи Парк», в котором есть различные развлечения для детей и взрослых. Любителям активного отдыха стоит отправиться на гору Ахун, откуда открывается великолепный вид на город и море.
Как можно выгодно снять жилье в Сочи?
Аренда квартиры или проживание в отеле в городе-курорте могут оказаться одной из самых затратных частей путешествия, но существуют способы сэкономить. Чем раньше вы сделаете бронь, тем больше шансов найти жилье по более низкой цене. Также можно воспользоваться онлайн-сервисами аренды, где реально найти различные варианты по доступным ценам. Еще один способ — снять жилье в окрестностях Сочи, где цены обычно ниже, а общественный транспорт позволяет быстро добраться до центра города. Вы также можете найти жилье на сайте агрегатора, затем попытать удачу и позвонить напрямую в отель, чтобы сделать бронь, возможно вам сделают скидку.
Автор: Анастасия Шеметова