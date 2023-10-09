Ожидаемые имена. Кому и за что присудили Нобелевские премии 2023 года

Выбор Нобелевских комитетов в разных номинациях эксперты начинают обсуждать на страницах СМИ с начала недели объявления имен лауреатов. Обычно говорится о трудности выбора, связанной с большим количеством по-настоящему крупных открытий, которые хотелось бы отметить премией. Критика в отношении выбора лауреатов в научных номинациях не прозвучала на этот раз — напротив, имена лауреатов назывались в прогнозах, которые сбылись.

В этом году награда досталась работающему в США представителю советской и российской научной школы, двум европейцам — исследователям из Франции и Австрии, а ученые США вновь в большинстве — шестеро из девяти.

Необычным в этом году стало то, что электронные письма Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов Нобелевской премии по химии были по ошибке разосланы раньше времени объявления победителей — в 08:30 мск, на четыре часа раньше церемонии, на которой называют новых обладателей награды. В академии объявили, что не знают, почему это произошло, хотя СМИ очень хотели получить ответ на вопрос, как это могло случиться.

Как всегда недовольство в адрес в Нобелевских комитетов выражается из-за малого числа женщин, особенно в научных номинациях. Если в 2020 году шведские эксперты остановили свой выбор сразу на четырех женщинах, то в 2021 году среди обладателей наград по медицине, физике, химии и экономики ученых этого пола вообще не было. На этот раз их три: американка венгерского происхождения Каталин Карико, француженка Анн Л’Юилье и американка Клаудиа Голдин.

Научные номинации

Нобелевская премия в области медицины 2023 года присуждена американо-венгерской ученой Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману. Ученые стали лауреатами премии за «их открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19». Созданная технология модификации мРНК позволяет создать не только вакцину против COVID-19, но и других инфекционных заболеваний. Кроме того, на их основе можно создавать терапевтические вакцины от онкозаболеваний.

Премия по физике присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и француженке Анн Л’Юилье «за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи». Разработка аттосекундных лазеров и их использование для наблюдений за поведением электронов позволит ученым создать новые, более эффективные подходы для ведения наблюдений при помощи электронных микроскопов.

Нобелевская премия по химии 2023 года будет вручена «за открытие и синтез квантовых точек». Ее лауреатами стали американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также советский и российский физик Алексей Екимов. Брюс и Екимов независимо друг от друга синтезировали квантовые точки, а Бавенди сыграл важную роль в дальнейшем изучении свойств этих наноструктур. Премия за эти исследования давно ожидалась специалистами этой области.

Квантовые точки уже широко применяются в различных областях: от биомедицины до опто- и наноэлектроники. Открытие нобелевских лауреатов может применяться в создании квантовых компьютеров, для повышения вычислительной мощности суперкомпьютеров и качества диагностики медицинских приборов.

Премия по литературе

Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое».

Фоссе дебютировал в 1983 году и опубликовал 40 книг в различных жанрах, которые были переведены на столько же языков. Фоссе — один из самых популярных драматургов Европы, его пьесы были поставлены около 800 раз.

По мнению критиков, Фоссе способствовал продвижению модернизма в норвежскую литературу. Основные темы драматургии — неизменное течение времени, настоящее как ложная картина, встречи и расставания.

В этот раз решение комитета споров не вызвало: Фоссе входил в число фаворитов 2023 года, его имя известно широкому кругу театральных зрителей и читателей. Его также называли победителем многочисленные букмекерские сайты.

Премия мира

Выбор Норвежского нобелевского комитета лауреата премии мира обычно вызывает наибольшее число вопросов как у общественности, так и у экспертов. В завещании Нобеля говорится, что эту награду следует присуждать «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Но Нобелевский комитет обычно трактует эти слова значительно шире.

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади «за ее борьбу против угнетения женщин», а также «борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех».

Иранские власти задерживали Наргес Мохаммади 13 раз, пять раз она была осуждена и приговорена в общей сложности к 31 году тюремного заключения, правозащитница все еще находится в тюрьме. «Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться в тени и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью», — сказала председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Но по мнению директора Транснационального фонда исследований мира и будущего (TFF) в Лунде доктора Яна Оберга, Норвежский нобелевский комитет вновь отступил от завещания Альфреда Нобеля, так как премия присуждена человеку, не связанному с борьбой за мир, хотя Мохаммади «заслуживает всех премий в области прав человека в мире». «В условиях войны и безудержного политического милитаризма, бушующего в Европе, и холодной войны против Китая комитету не удалось найти кого-то, кто работал бы во исполнение благородной воли Нобеля, вместо этого он снова грубо нарушает эту волю», — считает эксперт.

Вручение награды

Нобелевскую премию с 1901 года вручали 616 раз. Лауреатами стали 989 человек и организаций, из них в области экономики были отмечены 92 ученых.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Церемония пройдет в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Премия мира вручается раньше в тот же день в ратуше Осло.