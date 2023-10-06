Наргиз Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира. Кто был до нее

Иранская правозащитница Наргиз Мохаммади | Источник: Reuters

Нобелевскую премию мира в 2023 году присудили иранской активистке Наргиз Мохаммади за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех», говорится в обосновании решения комитета. Всего на Нобелевскую премию мира в этом году претендовал 351 кандидат — 259 человек и 92 организации.

Наргиз Мохаммади — иранская правозащитница и вице-президент Центра защитников прав человека (DHRC), который возглавляет лауреат Нобелевской премии мира 2003 года, правозащитница Ширин Эбади. В мае 2016 года Мохаммади была приговорена в Тегеране к 16 годам тюремного заключения за создание и руководство «правозащитным движением, которое выступает за отмену смертной казни».

В разные годы лауреатами премии становились политики, общественные и религиозные деятели. Также награду присуждали организациям, например ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1965 году вручили премию за активную роль в укреплении «братства между народами и мира». А в 1999 году «Врачи без границ» удостоилась награды «в знак признания гуманитарной деятельности организации на нескольких континентах». РБК Life вспомнил шесть самых известных лауреатов Нобелевской премии мира за все время ее существования.

Нобелевская премия мира

Нобелевская премия — одна из наиболее авторитетных международных наград. Она присуждается по следующим направлениям: за научные достижения в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за содействие установлению мира во всем мире.

27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал окончательный вариант завещания в Шведско-норвежском клубе в Париже. Согласно ему, шведский химик и изобретатель оставил большую часть своего богатства для учреждения премии. Первая Нобелевская премия была присуждена в 1901 году.

В завещании говорится, что премию мира должны присуждать тому, «кто сделал больше всего для развития братства между нациями, упразднения или сокращения постоянных армий, а также учреждения и содействия проведению мирных конгрессов».

Кто выбирает

По уставу Нобелевского фонда выдвигать кандидатов могут следующие лица:

члены национальных парламентов и правительств суверенных государств, а также главы государств;

члены Международного суда ООН и Постоянной палаты Третейского суда в Гааге;

члены Института международного права;

ректоры университетов, профессора и доценты истории, социальных наук, философии, права и теологии;

главы научно-исследовательских институтов мира и внешней политики;

лауреаты Нобелевской премии мира;

члены совета директоров или его эквивалента тех организаций, которые были удостоены Нобелевской премии мира;

нынешние и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета;

бывшие советники Норвежского Нобелевского комитета.

Норвежский Нобелевский комитет отвечает за отбор подходящих кандидатов, а затем выбор лауреатов премии мира. Комитет состоит из пяти членов, назначаемых стортингом (парламентом Норвегии). Саму премию за вклад в дело укрепления мира вручают в Осло (Норвегия), а не в Стокгольме (Швеция), где проходит церемония награждения лауреатов премии по физике, химии, физиологии или медицине и литературе.

Мартин Лютер Кинг

Лидер движения за гражданские права чернокожих в США Мартин Лютер Кинг | Источник: AP 2023

Борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг получил Нобелевскую премию мира в 1964 году с формулировкой «За ненасильственную борьбу за гражданские права афроамериканского населения». В 1955 году он начал борьбу за то, чтобы убедить правительство США объявить политику расовой дискриминации в южных штатах незаконной.

В 1963 году около 250 тыс. демонстрантов прошли маршем к мемориалу Линкольна в Вашингтоне, где Кинг произнес свою всемирно известную речь «У меня есть мечта», в которой он рассказал о своем видении будущего, в котором белокожие и чернокожие люди имели бы равные гражданские права. В следующем году 36-й президент США Линдон Джонсон добился принятия закона, запрещающего любую расовую дискриминацию.

Мать Тереза

Основательница женской монашеской конгрегации сестер мать Тереза | Источник: AP 2023

Албанская монахиня мать Тереза удостоилась Нобелевской премии мира «за деятельность в помощь страждущему человеку» в 1979 году. Агнес Гонджа Бояджиу (ее имя в миру) родилась 26 августа 1910 года в Османской империи (ныне — территория Северной Македонии). Она поступила в женский монастырь, получила образование и была отправлена в Калькутту (Индия) работать учителем. Там она получила имя Тереза и основала женскую монашескую конгрегацию сестер «Миссионеры милосердия».

В Калькутте она открыла дома престарелых, детские дома, а также хосписы для неизлечимо больных. Монахиня стала известна во всем мире, однако у нее было и множество критиков. Утверждалось, что умирающим в ее хосписах отказывали в обезболивающих. При этом сама мать Тереза пользовалась анальгетиками и соглашалась на стационарное лечение, упоминается в профайле монахини на сайте премии. В 2016 году папа Франциск причислил мать Терезу к лику святых.

Далай-лама XIV

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV | Источник: AP 2023

В 1989 году «за поддержку мирных решений, основанных на толерантности и взаимном уважении, в целях сохранения исторического и культурного наследия своего народа» Далай-лама XIV был награжден Нобелевской премией мира.

22 февраля 1940 года в возрасте пяти лет Лхамо Тхондуп был возведен на трон Тибетского государства. После того, как Китай предъявил свои права на Тибет, в результате чего Далай-лама лишился государства, он эмигрировал в Индию. Там духовный лидер буддистов поселился в городе Дхарамсала на севере страны (штат Химачал-Прадеш) и сформировал и возглавил правительство Тибета в изгнании.

Он руководил программами по сохранению тибетской культуры. В Индии была создана специальная система для обучения детей беженцев родному языку и культуре. При его содействии были открыты Тибетский институт исполнительских видов искусства и Центральный институт высших тибетских исследований.

В 2011 году Далай-лама XIV отказался от статуса политического лидера Тибета. Он сохранил за собой статус духовного лидера, однако обязанности главы государства предложил передать премьер-министру правительства в изгнании.

Михаил Горбачев

Первый и единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев | Источник: AP 2023

В октябре 1990 года Нобелевская премия мира была присуждена президенту СССР Михаилу Горбачеву. В обосновании комитета говорится, что политик получил ее «за ведущую роль, которую он сыграл в радикальных изменениях в отношениях Восток — Запад».

С приходом к власти в Горбачева начался процесс демократизации, получивший название «перестройка». В результате власть от КПСС перешла к Съезду народных депутатов — первому в истории СССР парламенту, который выбрали на частично свободных демократических выборах. 15 марта 1990 года съезд избрал Михаила Горбачева президентом. В этот период провозглашалась политика гласности и открытости.

Нельсон Мандела

Президент ЮАР с 10 мая 1994 по 14 июня 1999 года Нельсон Мандела | Источник: AP 2023

Борец с апартеидом и первый темнокожий президент ЮАР Нельсон Мандела Премию мира получил в 1993 году. Комитет отметил его «за работу по мирному прекращению режима апартеида и за закладывание основ новой демократической Южной Африки».

Отец Манделы был главой деревни Мфезо в ЮАР. Ролихлахла, такое имя политик получил при рождении, учился в школе методистской церкви. Там его стали называть британским именем Нельсон. В 1944 году будущий президент ЮАР вступил в «Африканский национальный конгресс» Южной Африки. Эта партия выступала за передачу власти в стране чернокожему населению.

В 1960 году правительство белого меньшинства страны запретило партию. Мандела организовал военное подпольное движение. В 1964 году его приговорили к пожизненному заключению за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. В своем последнем слове на суде Мандела заявил, что боролся против господства любого из проявлений расизма.

«Я боролся против господства белых, и я боролся против господства черных. Я лелеял идеал демократического и свободного общества, в котором все люди живут вместе в гармонии и с равными возможностями. Это идеал, ради которого я надеюсь жить и которого я хочу достичь. Но если понадобится, это идеал, ради которого я готов умереть», — заявил Мандела.

Находясь в заключении, он получил степень бакалавра по программе дистанционного обучения Лондонского университета, а в 1988 году степень бакалавра юридических наук в Университете Южной Африки.

Он был освобожден 11 февраля 1990 года после 27-летнего тюремного заключения. Первые в истории ЮАР нерасовые парламентские выборы в Национальную ассамблею состоялись в апреле 1994 года. Нельсона Манделу избрали президентом страны. Верный своему обещанию, политик ушел в отставку в 1999 году, проработав на своем посту один срок. Впоследствии вел активную правозащитную деятельность.

Барак Обама

44-й президент США Барак Обама | Источник: AP 2023