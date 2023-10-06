Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргес Мохаммади

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2023 года Наргес Мохаммади за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех», — сообщил комитет в X (бывшем Twitter).

Мохаммади родилась в иранском Зенджане в 1972 году. Во время учебы в университете на физика занялась правозащитной деятельностью. Мохаммади является вице-президентом организации «Защитники Правозащитного Центра».

Накануне, 5 октября, норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за «его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

4 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы.

Ранее, 3 октября, Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Они получили премию за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.