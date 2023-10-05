Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому писателю Юну Фоссе

Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждена норвежскому писателю Джону Фоссе, объявил Нобелевский комитет.

Он удостоен награды «за его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое». Нобелевский комитет в своем заявлении отметил, что Фоссе пишет романы, в значительной степени урезанные до стиля, который стал известен как «минимализм Фоссе».

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года. По завещанию Альфреда Нобеля, она должна присуждаться автору, «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности».

Среди лауреатов премии были Иван Бунин (1933 год), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970) и Иосиф Бродский (1987). В 2022 году Нобелевский комитет присудил премию французской писательнице Анни Эрно за мужество и клиническую остроту, с которыми она «раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти».

Нобелевская неделя проходит в Стокгольме и Осло. 2 октября были названы лауреаты премии в области физиологии и медицины, 3 октября — обладатели Нобелевской премии по физике, 4 октября — по химии. Лауреат премии мира станет известен 6 октября, премии Госбанка Швеции по экономике — 9 октября.

Награждение лауреатов пройдет 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля. В Стокгольме награды в пяти номинациях будет вручать король Швеции, в Осло премию мира вручит глава Норвежского нобелевского комитета в присутствии короля Норвегии. Лауреаты получат диплом, медаль из 18-каратного золота и денежную премию в 11 млн шведских крон (около $989 000), отмечает The New York Times.