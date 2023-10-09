13:19 (мск), источник: Ведомости

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского труда

Премию по экономике памяти Нобеля в этом году присудили 77-летней американской исследовательнице Клаудии Голдин из Гарвардского университета за «улучшение понимания результатов работы женщин на рынке труда». Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

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«Клаудия Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Ее исследование раскрывает причины перемен, а также основные источники сохраняющегося гендерного разрыва», — говорится в сообщении.

В течение 200-летнего периода истории США, данные по которому изучила Голдин, участие женщин на рынке труда не росло непрерывно на протяжении всего времени, а имело вместо этого U-образную кривую. Так, доля занятых женщин сначала сократилась в начале XIX века с переходом от аграрного общества к индустриальному, но спустя столетие вновь начала расти вместе с сектором услуг.

Экономист объяснила эту закономерность результатом структурных изменений и эволюционирующих социальных норм, касающихся обязанностей женщин по дому и семье. На протяжении всего XX века уровень образования женщин постоянно повышался, и сейчас в большинстве стран с высоким уровнем дохода он превышает показатель мужского населения.

Несмотря на увеличение доли занятых женщин разрыв в доходах между женщинами и мужчинами практически не сокращался на протяжении долгого времени. Исследовательница объяснила это отчасти тем, что решения об образовании, которые влияют на карьерные возможности в течение всей жизни, принимаются в относительно молодом возрасте.

Исторически сложилось так, отметил Нобелевский комитет, что большая часть гендерного разрыва в доходах могла быть объяснена различиями в образовании или выборе профессии. Исследование Голдин же показало, что основная часть разницы в доходах сейчас приходится на мужчин и женщин одной и той же профессии. Возникает же разрыв в значительной степени с рождением первого ребенка.

«Понимание роли женщин в сфере труда важно для общества. Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, потребуется устранить в будущем», — прокомментировал работу Голдин председатель комитета по присуждению премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

Премия памяти Нобеля, или Нобелевская премия по экономике, — неофициальные названия. Формально она называется премией Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ее учредил в 1969 г. Банк Швеции. В отличие от остальных пяти премий, вручаемых на церемонии награждения нобелевских лауреатов, деньги в рамках этой премии выделяются не из наследства Нобеля.

В прошлом голу премию по экономике памяти Нобеля получили экс-глава ФРС США Бен Бернанке и экономисты Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг «за исследования банков и финансовых кризисов». Открытия экономистов, отмечали тогда в Нобелевском комитете, улучшили преодоление финансовых кризисов и понимание роли банков в экономике.

В 2021 г. награду присудили американским исследователям Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за «создание методологии анализа причинно-следственных связей» и Дэвиду Карду за «вклад в эмпирические исследования экономики труда».

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