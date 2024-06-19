Овербукинг: как добиться компенсации за испорченные планы?

Турагент Анастасия Годова поделилась дополнительной полезной информацией и советами на тему овербукинга. «Советую не пренебрегать онлайн-регистрацией и приезжать в аэропорт заранее, если эта опция недоступна. Покупка билетов в последний момент и за несколько часов до вылета — тоже не самая лучшая идея, как и приобретение самых дешевых. Также советую делать выбор в пользу отелей, которые дают моментальное подтверждение. Мои клиенты никогда не попадали под овербукинг, но знаю про подобные случаи у коллег — при соблюдении всех правил и грамотном составлении заявления туристам возмещали денежную компенсацию», — рассказала эксперт.