Номера под водой и другие необычные варианты размещения от отелей

Доводилось ли вам ночевать в остроге XVI века? А в сумасшедшем доме или музее? Для этого вовсе не обязательно быть узником или душевнобольным. Отправляемся в путешествие по самым необычным отелям мира.
1. Icehotel, Швеция
Находится ледяной отель на самом севере Швеции, в городе Юккасъярви. Каждую зиму номера строят заново, а стройматериалы берут из близлежащей реки Турне-Эльв. При любых морозах снаружи, температура в номерах не опускается ниже 7℃. Посетителям выдают спальные мешки, термобелье и шапки. А после ночевки на оленьих шкурах гостям приносят завтрак с горячим брусничным соком.
2. Туристический комплекс «Абалак», Россия
Любителям истории и аутентичных мест точно понравится эта гостиница в селе Абалак в Тюменской области. Строение — это реконструкция сибирского острога XVI века. Внутреннее убранство также оформлено в старорусском стиле. Рядом находится Свято-Знаменский мужской монастырь и избушка Бабы-Яги. Именно здесь снимали фильм «По щучьему велению». А еще на территории туристического комплекса есть трактир «Белая Сова», где подают вкуснейшую уху из стерляди и пельмени с щукой.
3. Woodlyn Park, Новая Зеландия
Мотель Woodlyn Park расположен в сельскохозяйственных угодьях деревни и Пещеры Вайтомо. Помимо завораживающей красоты окружающей природы, гостиница удивляет вариантами размещения. Гостям предложены на выбор: вагон поезда 1918 года, боевой самолет с вьетнамской войны, патрульный катер времен Второй мировой войны и подземные норы.
4. «Страж Империи», Россия
Отель находится в России и приведет в восторг любого фаната киберпанка и научной фантастики. Расположился он в городе Алушта. В гостинице 12 номеров, стилизованных под каюты космического корабля. Ресторан организован в кают-компании. Все элементы декора в Страже Империи можно потрогать: кнопочки нажать, рычажки потянуть. Из развлечений в отеле даже есть библиотека научной фантастики и квесты. Также до моря всего 150 метров.
5. The Manta Resort, Танзания
Отель The Manta Resort, расположенный на острове Пемба, предлагает гостям буквально погрузиться в захватывающий мир природы Танзании. Главная фишка этого места — номер, расположенный на глубине около четырех метров. Через панорамные окна подводного убранства гости могут наблюдать за жизнью множества видов рыб, акул и других морских жителей. Также The Manta Resort предлагает постояльцам спа-процедуры, экскурсии на местные острова и занятия дайвингом или снорклингом.
6. Treehotel, Швеция
Экоотель с домиками на деревьях находится в живописной деревне Харадс, в получасе езды от города Боден. В Treehotel несколько вариантов номеров — от обычной «кабины» до гигантского «птичьего гнезда» или «зеркального куба». Уникальный дизайн комнат, хвойный аромат и панорамный лесной пейзаж дарят неповторимое ощущение уюта. В летний сезон здесь можно поплавать на каяках или поездить на горных велосипедах. А зимой — прокатиться на снегоходах или собачьих упряжках. Любителям зимней рыбалки тоже скучать не придется — недалеко есть места для подледной ловли.
7. Museum Hotel, Турция
Провести ночь в музее можно в турецкой Каппадокии. Сам отель расположен в отреставрированных каменных домах и пещерах, где когда-то проживали хетты, позже персы, а потом и ранние христиане. Прямо в номерах красуется антиквариат: турецкие ковры ручной работы, старинная живопись, мраморная посуда и различные предметы быта хеттских, римских, сельджукских и османских народов.
8. Crazy House, Вьетнам
Для тех, кто мечтал побывать в сказке, во вьетнамском городе Далат построен настоящий сумасшедший дом-музей. Crazy House представляет собой целый комплекс фантастических зданий, напоминающих Страну Чудес. Как будто безумные домики много лет простояли в лесу и заросли лианами и цепкими ветвями. Здесь нет ни одного угла — только плавные и округлые границы. Каждый номер уникален и назван в честь животного, насекомого или вида растения. Они символизируют регионы Вьетнама или другую страну.
9. Utter Inn, Швеция
Отель Utter Inn — идеальный выбор для отпуска, если вы хотите уединиться и просто хотите отдохнуть от всего. Он расположен прямо посреди озера Меларен в Швеции. Единственный номер находится под водой на глубине трех метров. Здесь вас точно не побеспокоит никто, кроме проплывающих мимо обитателей озера. Когда вы только приедете, хозяин отвезет вас к отелю на лодке. А уже на месте вам выдадут надувное каноэ и оставят наедине с расслабляющим плеском воды и представителями местной фауны.
10. ICADOMRUS, Россия
В тюменском природно-реабилитационном комплексе «Гнездо» гостям предлагают провести ночь в автобусе. Звучит не очень удобно, но на самом деле внутри старенького Икаруса оборудован уютный номер с двуспальной кроватью, мягкими креслами, печкой и кухней. На улице даже есть собственная баня, гамак и мангал. А еще на территории комплекса проходят творческие мастер-классы и другие активности. Рядом находится место силы, где посетители загадывают самые заветные желания.
Автор: Ирина Бокова