Номера под водой и другие необычные варианты размещения от отелей

Отель Utter Inn — идеальный выбор для отпуска, если вы хотите уединиться и просто хотите отдохнуть от всего. Он расположен прямо посреди озера Меларен в Швеции. Единственный номер находится под водой на глубине трех метров. Здесь вас точно не побеспокоит никто, кроме проплывающих мимо обитателей озера. Когда вы только приедете, хозяин отвезет вас к отелю на лодке. А уже на месте вам выдадут надувное каноэ и оставят наедине с расслабляющим плеском воды и представителями местной фауны.