Самые необычные музеи мира, посвященные лапше, микробам и другим удивительным темам

Эти уникальные места предлагают совершенно новый, нестандартный взгляд на культуру и искусство: отправимся в музеи, которые показывают экспозиции за гранью обыденного.
Музей микробов, Нидерланды
Micropia — первый в мире музей, посвященный микробам, вирусам и бактериям. Находится он в столице Нидерландов — Амстердаме. Экспозиция музея состоит из различных интерактивных установок. Например, Kiss-O-Meter измеряет количество микробов, передающихся во время поцелуя. Также экспонаты показывают, насколько микроорганизмы значимы в нашей повседневной жизни и как их используют в промышленности.
Музей лапши быстрого приготовления, Япония
Открытие музея приурочено к круглой дате — 40 лет с начала производства лапши быстрого приготовления компанией Nissin Food Products. Они и создали музей. У входа посетителей встречает театрализованная постановка, повествующая о создании блюда в 1958 году. Главная экспозиция музея — длинный тоннель с многочисленными упаковками рамена на стенах. Здесь собрана лапша, произведенная в разных уголках планеты за последние 60 лет. Также гостям предлагают поучаствовать в мастер-классе по приготовлению любимого блюда. А в магазинчике рядом продают эксклюзивный рамен, которого нет на полках обычных гастрономов.
Подводный музей, Мексика
Одна из самых захватывающих достопримечательностей в Канкуне. На глубине от 2 до 10 метров располагаются 400 человеческих фигур. Музей призывает к защите экосистемы коралловых рифов. Создатель экспозиции Джейсон Тейлор хотел отвлечь внимание дайверов от настоящих рифов. Так его творение стало новым домом для морских обитателей. Сначала посетителей знакомят со снаряжением и техникой погружения, далее — тренировка в бассейне. А после гости на лодке отправляются ко «входу» в музей, где вместе с инструктором опускаются на глубину и исследуют экспонаты.
Музей плохого искусства, Массачусетс
«MOBA» («Museum of Bad Art») — единственный в мире музей, выставляющий нелепые и провальные произведения авторов. В 2008 году его открыл антиквар Скотт Уилсон. В 1994 году он наткнулся на странную картину в Бостонской мусорке. Так и началась его коллекция необычных творений. Сейчас экспозиция музея насчитывает около 500 сомнительных произведений искусства. Все они прошли строгий отбор: экспонатам положено иметь существенные недостатки, быть экспрессивными и отражать неудачные попытки эксперимента. Подписи и названия к картинам придумывают гости музея. А еще при посещении разрешено громко смеяться.
Музей провалов, Швеция
Музей провалов — это передвижная выставка, экспонатами которой становятся провалившиеся бизнес-продукты от XVII века до современности. Она впервые открылась в Хельсингборге в 2017 году и уже побывала в Нью-Йорке, Шанхае, Париже и многих других городах. Здесь собрано более 200 безуспешных коммерческих идей. Но музей создан не для глумления над промахами различных компаний. По словам организаторов, выставка стимулирует интерес к вопросу о принятии неудач и учит извлекать уроки из них. В музее представлены: прозрачная Pepsi, волнистый стол для пинг-понга, имитация «крылатого» автомобиля DeLorean, лазанья Colgate и многое другое.
Музей отвратительной еды, Швеция
В шведском городе Мальме есть необычная выставка не для людей со «слабым» желудком. Открылась она в 2018 году. При входе всем посетителям выдают специальные пакеты на случай рвоты. В музее отвратительной еды вы найдете жареных летучих мышей, суп из тарантула, гусениц императорской моли, мышиное вино и многое другое. Шведы же представили собственный сюрстремминг — это национальное блюдо, консервированная квашеная балтийская сельдь. Всего в музее насчитывается 80 экспонатов. А приятный бонус при посещении — некоторые экспонаты можно попробовать. К дегустации предлагается коктейль из томатов с овечьими глазами, сыр с живыми червями и другие подобные кулинарные «шедевры».
Музей тюремного искусства, Россия
Музей тюремного искусства «Запретная зона» открылся в городе Углич в 2004 году. Все его экспонаты создали заключенные. В помещениях, стилизованных под тюремные камеры, представлены резные шкатулки, четки, фигурки из хлебного мякиша, картины на простынях и даже самодельные иконы. Также в музее выставлены различные предметы быта заключенных, контрольные карточки и письма, отправленные на свободу. В одном из залов размещена полноценная экспозиция с восковыми скульптурами. Посетителям даже предлагают тюремную робу на примерку.
Автор: Ирина Бокова