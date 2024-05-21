Самые необычные музеи мира, посвященные лапше, микробам и другим удивительным темам

Музей провалов — это передвижная выставка, экспонатами которой становятся провалившиеся бизнес-продукты от XVII века до современности. Она впервые открылась в Хельсингборге в 2017 году и уже побывала в Нью-Йорке, Шанхае, Париже и многих других городах. Здесь собрано более 200 безуспешных коммерческих идей. Но музей создан не для глумления над промахами различных компаний. По словам организаторов, выставка стимулирует интерес к вопросу о принятии неудач и учит извлекать уроки из них. В музее представлены: прозрачная Pepsi, волнистый стол для пинг-понга, имитация «крылатого» автомобиля DeLorean, лазанья Colgate и многое другое.