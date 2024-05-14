В поисках адреналина: топ-7 самых опасных туристических мест нашей планеты

Газовый кратер Дарваза, или Врата ада, находится в пустыне Каракум в Туркменистане. В 1971 году при бурении разведывательной скважины туда свалилось все оборудование. Никто не пострадал, но из дыры вырвался природный газ. Это не устроило местных поселенцев, и тогда геологи подожгли скважину в надежде, что газ полностью выгорит за несколько суток. Но Дарваза не угасает и по сей день.