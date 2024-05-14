В поисках адреналина: топ-7 самых опасных туристических мест нашей планеты

Наиболее захватывающие путешествия начинаются там, где заканчивается комфорт и безопасность. Куда податься за незабываемыми впечатлениями, или в каких местах нашей планеты туристам стоит жизни каждый неверный шаг?
Долина Смерти, Россия
Российская Долина Смерти находится в Кроноцком заповеднике на Камчатке, прямо у подножия вулкана Кихпиныч. Его жерло спит, но трещины постоянно дымятся. Смесь вулканических газов и цианистых соединений в плохо проветриваемой низине образует токсичную среду. Поэтому там постоянно гибнут различные животные.
Разумеется, спускаться прямиком в ядовитые недра нельзя. Но прекрасный вид открывается на Долину Смерти со смотровой площадки, расположенной на безопасном расстоянии.
«Врата ада», Туркменистан
Газовый кратер Дарваза, или Врата ада, находится в пустыне Каракум в Туркменистане. В 1971 году при бурении разведывательной скважины туда свалилось все оборудование. Никто не пострадал, но из дыры вырвался природный газ. Это не устроило местных поселенцев, и тогда геологи подожгли скважину в надежде, что газ полностью выгорит за несколько суток. Но Дарваза не угасает и по сей день.
В 2004 году Туркменбаши перенес местные поселения от кратера, и теперь туда ежедневно приезжают туристы из разных стран. Некоторые даже остаются на ночевку в пустыне вблизи Дарваза. При этом не все посетители соблюдают меры предосторожности и порой сваливаются прямо в горящую скважину.
Озеро Натрон, Танзания
Озеро Натрон расположено на севере Танзании. Подобно мифу о Медузе Горгоне, оно обращает живых существ в камень. Из-за высокого содержания солей и щелочи на поверхности водоема появилась красно-розовая корка. Птицы часто путают ее с небом и падают прямиком в едкие воды. Так они превращаются в настоящие скульптуры.
Необычный внешний вид и страшная история озера Натрон привлекают множество туристов. Однако, нужно быть предельно осторожным, чтобы не пополнить выставку каменных статуй водоема.
Гора Хуашань, Китай
Тропа Смерти на горе Хуашань в Китае — настоящий аттракцион для любителей экстрима. Она представляет собой несколько скрепленных между собой досок над пропастью в несколько сотен метров. На всем пути организованы цепи и поручни, а туристам выдается специальное снаряжение. Благодаря этому, на китайской Тропе Смерти еще не было летальных случаев.
Устрашающий путь на горе Хуашань построили монахи примерно 700 лет назад. В те времена тропа состояла лишь из досок, а цепи и снаряжение добавились с появлением туристического интереса.
Национальный парк Мадиди, Боливия
На территории Национального парка Мадиди в Боливии находится около 5000 растений и более 1400 видов животных, рептилий и насекомых. И это только известные науке экземпляры: еще минимум 600 видов живых существ ожидают исследования. Также на землях этого удивительного места до сих пор красуются следы динозавров.
Из-за столь разнообразного «населения» в Мадиди есть только три безопасные для туристов зоны. Главное правило на территории парка — ничего и никого не трогать. Любой представитель местной флоры и фауны потенциально ядовит. А в некоторых частях Мадиди даже воздух содержит опасные токсины. И все же, некоторые экстремалы забираются вглубь джунглей с отрядами рейнджеров.
Катакомбы Парижа, Франция
Катакомбы Парижа — это сеть подземных тоннелей на месте древних римских каменоломен. В них легко потеряться: протяженность извилистых путей составляет 190−300 км. Электричество там проведено не везде. А еще в тоннелях захоронено около 6 миллионов человек. Несмотря на все устрашающие факты о парижских катакомбах, ежегодно их посещают около 160 тысяч человек.
Внутри расположено бесчисленное множество человеческих останков. Туда их перенесли с закрытых из-за нечистот кладбищ в апреле 1777 года. Еще внутри катакомб находятся различные памятники, рисунки, исторические экспонаты и работы на камне.
Фукусима, Япония
В марте 2011 года из-за сильнейшего цунами и землетрясения на АЭС Фукусима-1 произошла авария. Жителей целого города сразу принудительно эвакуировали. На своих местах осталось практически все: автомобили, техника, мебель, товары в супермаркетах. Некогда процветающий прибрежный городок опустел.
Однако у каждого есть возможность туда заглянуть. Японцы разделили свою зону отчуждения на три района по уровням загрязнения. Вход строго запрещен только в красный, что вблизи АЭС Фукусима-1. В желтом же разрешено находиться в светлое время суток, а в зеленый даже планируют заселение в будущем. По шоссе сквозь Фукусиму регулярно ходят рейсовые автобусы и даже частные машины. А прямо на дороге установлены табло с уровнем радиации.
Автор: Ирина Бокова