Будет хорошо: 9 способов облегчить долгий перелет

За свое здоровье и сохранность нервной системы стоит заплатить. Это не пустая трата, а инвестиция в себя, особенно если вы летаете часто. Доплатите за место для ног, за первый ряд или за место у окна. Последняя опция — это не только для красивого вида, но и для спокойного сна: во время полета вы сможете прислониться к иллюминатору. Способ из популярных мемов тоже хорошо работает: выдвините столик, положите на него подушку, а сверху — голову: так мышцы шеи не будут напрягаться. Поэтому заранее регистрируйтесь на рейс, даже если это будет платно (место в середине может превратить перелет в ад).