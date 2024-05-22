Будет хорошо: 9 способов облегчить долгий перелет

Иногда путешествие начинается не с приятных приключений, а с изматывающей дороги длительностью в 7−10 часов. Но мы нашли варианты, как снизить уровень стресса: берите их на заметку и наслаждайтесь поездкой уже с первых минут.
1. Пользуйтесь бизнес-залами
Это только кажется дорогим удовольствием. На деле, обед, вода и кофе в больших аэропортах обойдутся не сильно дешевле. А в таких залах всегда можно прилечь, зарядить технику, вкусно перекусить и даже принять душ: платите вы только за вход. Пережить следующий перелет будет намного проще.
2. Возьмите с собой подушку и плед
В самолете на всех их может не хватить, а на лоукостерах такие вещи вообще не дают. В салоне будет холодно и неуютно, а с привычными вещами намного проще заснуть и расслабиться.
3. Пейте воду
Правило здорового образа жизни, которое многие игнорируют. Дегидратация вызывает головную боль, раздражение и усугубляет ваше состояние. Воздух в самолетах очень сухой, от высоты начинаются перепады давления. Не стесняйтесь просить стюардов налить вам воды в бутылку, лучше — с лимоном (или подумайте об этом еще в зоне вылета — практически везде есть кулеры с бесплатной водой нормального качества). Вы может и не заметите разницу сразу, но после прилета будете чувствовать себя намного лучше.
4. Рассчитывайте силы при пересадках
Идея за несколько часов увидеть новый город кажется очень соблазнительной, но на деле вы можете измотать себя до предела — следующий перелет пройдет еще хуже. Риски опоздать в аэропорт тоже есть — иногда лучше сделать выбор в пользу качественного отдыха. Еще один вариант — спланировать пересадку как отдельное путешествие. Остановитесь на одну ночь в отеле, переоденьтесь, спокойно посмотрите главные достопримечательности и выспитесь в кровати с удобным матрасом и подушкой — при постоянных перемещениях это бесценно.
5. Разминайтесь в полете
Сидеть дольше пяти часов на одном месте вредно — застой крови и тяжесть в мышцах еще никому не сделали лучше. Встаньте с кресла, походите по салону, сделайте несколько приседаний или от души потянитесь — станет существенно легче.
6. Обращайте внимание на биоритмы
Джет-лаг может начаться еще в полете. Или наоборот — если не поспите на борту, будет намного сложнее перейти на местное время, по прилету из-за этого потеряете до двух суток на восстановление. Посмотрите разницу в часовых поясах, сопоставьте их с вашим режимом и следуйте ему (например, выбирайте комфортное время вылета и пересадок).
Не принимайте снотворные и седативные без назначения врача. Перелет — и так огромный стресс: фактически вы не поможете организму, а дополнительно нагрузите его.
7. Берите с собой беруши
Не наушники с шумоподавлением — от них будут болеть ушные раковины. Простой предмет существенно повысит уровень комфорта: в тишине будет проще уснуть, расслабиться и сосредоточиться. Вы не будете зависеть от попутчиков (о главных рисках рассказывали в этой статье — изучите перед дальней дорогой).
8. Доплатите за комфорт
За свое здоровье и сохранность нервной системы стоит заплатить. Это не пустая трата, а инвестиция в себя, особенно если вы летаете часто. Доплатите за место для ног, за первый ряд или за место у окна. Последняя опция — это не только для красивого вида, но и для спокойного сна: во время полета вы сможете прислониться к иллюминатору. Способ из популярных мемов тоже хорошо работает: выдвините столик, положите на него подушку, а сверху — голову: так мышцы шеи не будут напрягаться. Поэтому заранее регистрируйтесь на рейс, даже если это будет платно (место в середине может превратить перелет в ад).
Интересный факт: предположим, вы купили билет в эконом. Но на стойке регистрации или после покупки билета повышение класса может быть значительно дешевле. Потратьте 20−30 минут, чтобы изучить предложения авиакомпаний — иногда за небольшие деньги вы получите прекрасный уровень сервиса (включая хороший обед и возможность превратить сидение в полноценную кровать).
9. Заряжайте технику
Не придется нервничать, искать зарядки или угадывать силу напряжения на борту. Еще один плюс — вам всегда будет чем заняться. За работой, любимым фильмом или медитацией полет пройдет быстро и комфортно.
Автор: Дарья Сизова