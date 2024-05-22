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Будет хорошо: 9 способов облегчить долгий перелет

Полезные способы сделать путешествие в самолете более комфортным. Рассказываем, как пережить долгий перелет с максимальным удобством, чтобы ваше путешествие прошло легче.

Источник: Freepik

Иногда путешествие начинается не с приятных приключений, а с изматывающей дороги длительностью в 7−10 часов. Но мы нашли варианты, как снизить уровень стресса: берите их на заметку и наслаждайтесь поездкой уже с первых минут.

1. Пользуйтесь бизнес-залами

Новость

Это только кажется дорогим удовольствием. На деле, обед, вода и кофе в больших аэропортах обойдутся не сильно дешевле. А в таких залах всегда можно прилечь, зарядить технику, вкусно перекусить и даже принять душ: платите вы только за вход. Пережить следующий перелет будет намного проще.

2. Возьмите с собой подушку и плед

В самолете на всех их может не хватить, а на лоукостерах такие вещи вообще не дают. В салоне будет холодно и неуютно, а с привычными вещами намного проще заснуть и расслабиться.

3. Пейте воду

Правило здорового образа жизни, которое многие игнорируют. Дегидратация вызывает головную боль, раздражение и усугубляет ваше состояние. Воздух в самолетах очень сухой, от высоты начинаются перепады давления. Не стесняйтесь просить стюардов налить вам воды в бутылку, лучше — с лимоном (или подумайте об этом еще в зоне вылета — практически везде есть кулеры с бесплатной водой нормального качества). Вы может и не заметите разницу сразу, но после прилета будете чувствовать себя намного лучше.

Источник: Freepik

4. Рассчитывайте силы при пересадках

Идея за несколько часов увидеть новый город кажется очень соблазнительной, но на деле вы можете измотать себя до предела — следующий перелет пройдет еще хуже. Риски опоздать в аэропорт тоже есть — иногда лучше сделать выбор в пользу качественного отдыха. Еще один вариант — спланировать пересадку как отдельное путешествие. Остановитесь на одну ночь в отеле, переоденьтесь, спокойно посмотрите главные достопримечательности и выспитесь в кровати с удобным матрасом и подушкой — при постоянных перемещениях это бесценно.

5. Разминайтесь в полете

Сидеть дольше пяти часов на одном месте вредно — застой крови и тяжесть в мышцах еще никому не сделали лучше. Встаньте с кресла, походите по салону, сделайте несколько приседаний или от души потянитесь — станет существенно легче.

6. Обращайте внимание на биоритмы

Джет-лаг может начаться еще в полете. Или наоборот — если не поспите на борту, будет намного сложнее перейти на местное время, по прилету из-за этого потеряете до двух суток на восстановление. Посмотрите разницу в часовых поясах, сопоставьте их с вашим режимом и следуйте ему (например, выбирайте комфортное время вылета и пересадок).

Не принимайте снотворные и седативные без назначения врача. Перелет — и так огромный стресс: фактически вы не поможете организму, а дополнительно нагрузите его.

7. Берите с собой беруши

Не наушники с шумоподавлением — от них будут болеть ушные раковины. Простой предмет существенно повысит уровень комфорта: в тишине будет проще уснуть, расслабиться и сосредоточиться. Вы не будете зависеть от попутчиков (о главных рисках рассказывали в этой статье — изучите перед дальней дорогой).

Источник: Freepik

8. Доплатите за комфорт

За свое здоровье и сохранность нервной системы стоит заплатить. Это не пустая трата, а инвестиция в себя, особенно если вы летаете часто. Доплатите за место для ног, за первый ряд или за место у окна. Последняя опция — это не только для красивого вида, но и для спокойного сна: во время полета вы сможете прислониться к иллюминатору. Способ из популярных мемов тоже хорошо работает: выдвините столик, положите на него подушку, а сверху — голову: так мышцы шеи не будут напрягаться. Поэтому заранее регистрируйтесь на рейс, даже если это будет платно (место в середине может превратить перелет в ад).

Интересный факт: предположим, вы купили билет в эконом. Но на стойке регистрации или после покупки билета повышение класса может быть значительно дешевле. Потратьте 20−30 минут, чтобы изучить предложения авиакомпаний — иногда за небольшие деньги вы получите прекрасный уровень сервиса (включая хороший обед и возможность превратить сидение в полноценную кровать).

9. Заряжайте технику

Не придется нервничать, искать зарядки или угадывать силу напряжения на борту. Еще один плюс — вам всегда будет чем заняться. За работой, любимым фильмом или медитацией полет пройдет быстро и комфортно.

Автор: Дарья Сизова