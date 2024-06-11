По местам Михаила Булгакова в Москве: сохраняйте маршрут

На первый взгляд, он не имеет ничего общего с жизнью и творчеством Булгакова. Но знаменитые «Дни Турбиных» впервые были поставлены в нем. Роман основан на личных воспоминаниях писателя и долгое время был любимой постановкой московской публики тех времен, хотя не раз подвергался цензуре. Для Булгакова это произведение было судьбоносным — оно улучшило его жизнь и положение в обществе.