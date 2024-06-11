По местам Михаила Булгакова в Москве: сохраняйте маршрут

Окунуться в атмосферу романа «Мастер и Маргарита», увидеть знаковые для писателя места и больше узнать о его творчестве: отправляемся на прогулку по следам Михаила Булгакова — впереди 10 интересных локаций.
1. Патриаршие пруды
Начинаем маршрут с легендарной точки романа «Мастер и Маргарита» — именно здесь состоялась судьбоносная встреча Берлиоза и Бездомного с Воландом. Сейчас в этом районе расположено много модных ресторанов и баров, а вокруг прудов всегда ходят толпы людей.
Попробуйте абстрагироваться от них и не спеша прогуляйтесь от Благовещенского переулка в сторону прудов и погрузиться в мистику. Подойдите к памятнику героям романа — Берлиоз и Бездомный очень символично сидят на скамейке. Не проходите мимо таблички «Запрещено разговаривать с неизвестными» — это тоже зашифрованная отсылка к творчеству писателя: Аннушка разлила масло совсем рядом с этим местом.
Точный адрес: Малая Бронная ул., Москва, Россия.
2. Музей Михаила Булгакова
Писатель жил в этом доме с 1921 по 1924 годы. В романе «Мастер и Маргарита» это была «нехорошая квартира», где поселился Воланд со свитой. Место легендарное — именно здесь находится самая большая экспозиция личных вещей Булгакова, включая архивы фотографий и документы. Можно буквально понять, как и чем жил Михаил Афанасьевич, а еще прочувствовать атмосферу создания легендарных глав про Мастера и Воланда. В пространстве музея также регулярно проходят мероприятия и выставки — в доме жило много известных людей.
Точный адрес: Большая Садовая ул., 10, Москва, Россия.
3. Московский академический театр сатиры
В романе «Мастер и Маргарита» это был тот самый театр Варьете, на сцене которого Воланд организовывал сеанс черной магии, по сути — массовый гипноз. После был денежный дождь, переодевания «в салоне парижских мод», а конферансье оторвали голову.
Точный адрес: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия.
4. Дом писателей
Это здание построили по личному распоряжению Сталина, квартиры в доме получали представители писательской элиты. Булгаков не дождался своей очереди, но упомянул его в романе «Мастер и Маргарита» — это тот самый дом Драмлита.
Точный адрес: Лаврушинский переулок, 17, Москва, Россия.
5. Литературный институт имени А. М. Горького
Прототип Дома Грибоедова из романа «Мастер и Маргарита», где находился МАССОЛИТ — ироничная пародия на ассоциации пролетарских писателей МАПП и РАПП, которые располагались в этом здании во времена писателя. Ресторан из романа тоже существовал в реальности, он находился на цокольном этаже дома. В отличии от сюжета произведения, попасть туда мог любой желающий.
Точный адрес: Тверской бульвар, 25, Москва, Россия.
6. Дом приемов МИД
Один из самых популярных прообразов дома Маргариты, в котором она жила с мужем. Дом с очень интересной историей — когда-то в нем жила жена известного мецената и промышленника Саввы Морозова. Особняк выполнен в стиле модерн, его построил архитектор Шехтель, а над интерьерами работал художник Михаил Врубель.
Точный адрес: ул. Спиридоновка, 17, Москва, Россия.
7. Московский художественный театр им. А. П. Чехова
На первый взгляд, он не имеет ничего общего с жизнью и творчеством Булгакова. Но знаменитые «Дни Турбиных» впервые были поставлены в нем. Роман основан на личных воспоминаниях писателя и долгое время был любимой постановкой московской публики тех времен, хотя не раз подвергался цензуре. Для Булгакова это произведение было судьбоносным — оно улучшило его жизнь и положение в обществе.
Точный адрес: Камергерский пер., 3, Москва, Россия.
8. Дом Пашкова
Сейчас здание принадлежит российской государственной библиотеке, но у Булгакова.
это была резиденция Воланда — по сюжету романа финальная сцена проходит именно в этой локации. По воспоминаниям современников, это было одно из самых любимых мест писателя в городе: тогда там тоже располагалась библиотека. Он часами сидел за книгами, находя интересные факты для своих произведений.
Точный адрес: Воздвиженка, ⅗, с 1, Москва, Россия.
9. Калабуховский дом на Пречистенке
Не «Мастером и Маргаритой» едиными — это здание стало прототипом дома, в котором работал профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Дом считается одним из архитектурных сокровищ столицы, в свое время его очень любило московское дворянство. Для Булгакова это было особенное место — в начале XX века здесь жил его дядя. Знакомство с городом еще до переезда писатель начинал именно с этого района — почувствуйте его настроения, гуляя от станции метро Кропоткинская до Зубовской площади.
Точный адрес: ул. Пречистенка, 24/1, Москва, Россия.
10. Воробьевы горы
Их редко включают в список «Булгаковских» мест, но для романа «Мастер и Маргарита» оно имело важное значение — здесь Мастер и Маргарита прощались с Москвой. Это идеальная точка, чтобы увидеть всю панораму столицы со смотровой площадки, почувствовать ее атмосферу, а после прогуляться по парку и набережным и спокойно завершить насыщенный маршрут.
Точный адрес: ул. Косыгина, 28, Москва, Россия.
Интерактивная карта маршрута доступна по ссылке.
Автор: Дарья Сизова