Стоит посмотреть: в Москве открылась выставка визуальных иллюзий совместно с ММОМА и бюро BERNASKONI

Художница получила академическое художественное образование в знаменитом лицее Иогансона при Российской Академии Художеств в Санкт-Петербурге. В своих произведениях Елена Филаретова исследует способности человеческого мозга и поднимает тему визуальных иллюзий, при которых человек видит знакомые лица в случайных предметах или объектах. Далее она использует полученные знания и перерабатывает их в художественный опыт, в котором каждый может самостоятельно истолковать эти образы.