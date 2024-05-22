Стоит посмотреть: в Москве открылась выставка визуальных иллюзий совместно с ММОМА и бюро BERNASKONI

Художница получила академическое художественное образование в знаменитом лицее Иогансона при Российской Академии Художеств в Санкт-Петербурге. В своих произведениях Елена Филаретова исследует способности человеческого мозга и поднимает тему визуальных иллюзий, при которых человек видит знакомые лица в случайных предметах или объектах. Далее она использует полученные знания и перерабатывает их в художественный опыт, в котором каждый может самостоятельно истолковать эти образы.
В экспозицию включены около 150 работ, которые разделены на серии: «Портрет», «Лиминальное пространство», «Лес» и «Сад». Над ними она трудилась последние пять лет.
Работая над картинами, художница Елены Филаретова играет с мазками, чтобы воссоздать эффект фокусировки, который характерен для человека. Тем самым она позволяет зрителю сфокусироваться на центральной части картины, в то время как края остаются нечеткими. Эта особенность придает симметрию, которая глубже погружает зрителя в мир пейзажа.
Научно-исследовательский институт, созданный в рамках проекта совместно с Школой Дизайна НИУ ВШЭ, предлагает углубленно изучить жизнь и творчество Елены Филаретовой. Сотрудничество между художниками и публикой — ключевой элемент выставки: она вовлекает каждого принять участие в создании различных художественных произведений. Проект состоит из двух основных частей: уже готовые работы Елены Филаретовой и студентов в виде различных предметов дизайна, а также программа, в которой ученики создают различные арт-объекты в реальном времени.
Также планируются фокус-группы и панельные дискуссии, в которых примут участие специалисты из областей дизайна, моды, кино, архитектуры, современного искусства и других направлений.
Даты выставки:
22 мая — 30 июня 2024.
Адрес: Гоголевский бульвар, 10/2.
Автор: Елизавета Чеботарева