В центре современной культуры «Солодовня» пройдет выставка «Мой язык»

Проект «Язык Мой» представляет собой новый взгляд на культурные и эмоциональные аспекты, которые часто трудно выразить словами. Выставка охватит три главные темы: коммуникативная.
неудача, разговор о корнях и бегство от привычного языка. Каждое направление будет сопровождаться уникальными перформансами, которые помогут глубже погрузиться в тематику выставки.
Современные деятели искусств, участвующие в проекте, обратились к пословицам, поговоркам и приметам, чтобы лучше раскрыть концепцию выставки. Это позволяет выявить скрытые смыслы и найти параллели в их творчестве. Так, например, художница Анастасия Крохалева подняла тему замалчивания истины с помощью звуковой скульптуры, отсылая нас к пословице «о мертвых говорят хорошо или ничего». А Наташа Романенко создала защитный купол, чтобы остановить проклятие игольницы, ссылаясь на пословицу «пустые иглы — к смерти в семье».
Выставка организована студентами магистратуры Garage Academy совместно с программой «Практики кураторства в современном искусстве» (разработана Музеем современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ).
Кураторы выставки — Павел Гуцул и Ксения Жукова, в числе художников и участников проекта — Виктор Жданов и Аристарх Месропян.
Открытие выставки «Язык Мой» состоится 25 мая в 15:00.
Автор: Елизавета Чеботарева