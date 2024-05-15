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В центре современной культуры «Солодовня» пройдет выставка «Мой язык»

Даты уже известны: мероприятие можно будет посетить с 26 мая по 28 июля. Тематика — изучение различных способов выражения эмоций через язык.

Источник: Фото Юрий Пальмин

Проект «Язык Мой» представляет собой новый взгляд на культурные и эмоциональные аспекты, которые часто трудно выразить словами. Выставка охватит три главные темы: коммуникативная.

Новость

неудача, разговор о корнях и бегство от привычного языка. Каждое направление будет сопровождаться уникальными перформансами, которые помогут глубже погрузиться в тематику выставки.

Современные деятели искусств, участвующие в проекте, обратились к пословицам, поговоркам и приметам, чтобы лучше раскрыть концепцию выставки. Это позволяет выявить скрытые смыслы и найти параллели в их творчестве. Так, например, художница Анастасия Крохалева подняла тему замалчивания истины с помощью звуковой скульптуры, отсылая нас к пословице «о мертвых говорят хорошо или ничего». А Наташа Романенко создала защитный купол, чтобы остановить проклятие игольницы, ссылаясь на пословицу «пустые иглы — к смерти в семье».

Источник: Фото Юрий Пальмин

Выставка организована студентами магистратуры Garage Academy совместно с программой «Практики кураторства в современном искусстве» (разработана Музеем современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ).

Кураторы выставки — Павел Гуцул и Ксения Жукова, в числе художников и участников проекта — Виктор Жданов и Аристарх Месропян.

Источник: Пресс-служба выставки
Источник: Пресс-служба выставки
Источник: Пресс-служба выставки

Открытие выставки «Язык Мой» состоится 25 мая в 15:00.

Автор: Елизавета Чеботарева