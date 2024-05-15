В центре современной культуры «Солодовня» пройдет выставка «Мой язык»

Современные деятели искусств, участвующие в проекте, обратились к пословицам, поговоркам и приметам, чтобы лучше раскрыть концепцию выставки. Это позволяет выявить скрытые смыслы и найти параллели в их творчестве. Так, например, художница Анастасия Крохалева подняла тему замалчивания истины с помощью звуковой скульптуры, отсылая нас к пословице «о мертвых говорят хорошо или ничего». А Наташа Романенко создала защитный купол, чтобы остановить проклятие игольницы, ссылаясь на пословицу «пустые иглы — к смерти в семье».