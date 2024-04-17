В Сибири пройдет первая ярмарка современного искусства SCAN FAIR

В первой сибирской ярмарке современного искусства SCAN FAIR смогут принять участие галереи, независимые художники и арт-группы, которые трудятся и проживают в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Оставить заявку можно по ссылке. В ней разрешено указать как готовые, так и планируемые к реализации работы. Во втором случае потребуется эскиз и концепция, но важно, чтобы к 1 июня был готов финальный результат. Участие бесплатное, ограничений по возрасту нет.
Решение о составе участников будет принимать экспертный совет, результаты отбора станут известны 11 июня.
Посетить ярмарку SCAN FAIR можно будет в Красноярске, заглянув на территорию.
креативного кластера «Квадрат». Это мероприятие будет интересно и любителям, и профессионалам, и тем, кто просто интересуется темой современного искусства. Даты уже известны — ярмарка SCAN FAIR пройдет с 28 июня по 2 июля.
По словам организаторов, цель мероприятия — создать конкурентоспособный арт-рынок для художников Урала, Сибири и Дальнего Востока и сделать Красноярск региональным центром сибирского искусства.
Карина Андреева