В Сибири пройдет первая ярмарка современного искусства SCAN FAIR

В первой сибирской ярмарке современного искусства SCAN FAIR смогут принять участие галереи, независимые художники и арт-группы, которые трудятся и проживают в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. Оставить заявку можно по ссылке. В ней разрешено указать как готовые, так и планируемые к реализации работы. Во втором случае потребуется эскиз и концепция, но важно, чтобы к 1 июня был готов финальный результат. Участие бесплатное, ограничений по возрасту нет.