Как оформить «Пушкинскую карту» в 2024 году: пошаговая инструкция и советы по покупке билетов

В России существует государственная программа для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которая позволяет бесплатно посещать различные выставки, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Рассказываем, как правильно оформить и получить «Пушкинскую карту» в 2024 году, в чем ее преимущества и как посещать интересные мероприятия бесплатно.