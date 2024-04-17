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Как оформить «Пушкинскую карту» в 2024 году: пошаговая инструкция и советы по покупке билетов

Пошаговая инструкция, как оформить Пушкинскую карту на Госуслугах в 2024 году. Рассказываем, в каком возрасте можно получить Пушкинскую карту, сколько на ней денег и как по карте купить билеты в кино.

Источник: РИА "Новости"

В России существует государственная программа для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которая позволяет бесплатно посещать различные выставки, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Рассказываем, как правильно оформить и получить «Пушкинскую карту» в 2024 году, в чем ее преимущества и как посещать интересные мероприятия бесплатно.

Что такое «Пушкинская карта»

Льготная программа заработала в 2021 году с единственной целью — помочь подросткам самостоятельно выбрать интересные для них культурные события и побывать на них за счет государства. «Пушкинскую карту» можно оформить офлайн и онлайн — пластиковую в «Почта Банке» или виртуальную на сайте «Госуслуги»: они имеют одинаковую силу.

Существуют некоторые ограничения, связанные с получением «Пушкинской карты»:

  • воспользоваться привилегией могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет;
  • деньги на карту поступают раз в год;
  • количество средств на счете заранее утверждено;
  • выбрать и купить билет можно только на мероприятия партнеров программы.

В каком возрасте можно оформить

Источник: Freepik

После получения паспорта в 14 лет подросток может оформить именную «Пушкинскую карту» через сайт «Госуслуги» или в отделении «Почта Банка». Как только молодой человек достигает 22-летнего возраста, карта перестает действовать.

В каких городах работает

Государственная программа действует по всей России. Например, когда житель Томска приедет в Санкт-Петербург, по своей «Пушкинской карте» он сможет купить билет в Эрмитаж.

Сколько денег доступно по «Пушкинской карте» в 2024 году

Государство ежегодно выделяет средства на карту в рамках утвержденного бюджета.

В 2024 году подростки получают карту, на счет которой зачислено 5000 рублей. Эта сумма выдается на год.

Куда можно сходить по «Пушкинской карте»: афиша событий

Источник: Музей-заповедник "Куликово поле"

Владелец карты увидит афишу всех мероприятий, которые можно посетить,

в личном кабинете в приложении «Госуслуги Культура» или на портале «Культура.РФ» в разделе «Спецпроекты».

Партнеры программы «Пушкинская карта» предлагают доступные билеты на:

  • кинофильмы;
  • концерты;
  • фестивали;
  • спектакли;
  • лекции;
  • выставки;
  • экскурсии, которые проводятся по всей России.

При этом на кино из выделенного бюджета можно потратить только 2000 рублей.

Как оформить виртуальную «Пушкинскую карту»: пошаговая инструкция

Электронный формат — самый быстрый, понятный и привычный способ оформления «Пушкинской карты» для подростков.

Источник: ВК

Следуйте нашей инструкции:

1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на портале «Госуслуги».

2. При регистрации подтвердите логин и пароль через МФЦ, «Почту России» или «Почта Банк».

3. Скачайте на телефон мобильное приложение «Госуслуги Культура».

4. Войдите в приложение через свою учетную запись на «Госуслугах».

5. Заполните заявку, сделайте селфи, и виртуальная платежная карта появится на экране телефона через несколько минут.

Как сделать пластиковую «Пушкинскую карту» в «Почта Банке»

Зайдите в любое удобное для вас отделение «Почта Банка». Быстро и без регистрации на «Госуслугах» вам выдадут готовую пластиковую карту. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Как купить билет с помощью «Пушкинской карты»

С помощью приложения «Госуслуги Культура» или на портале «Культура.РФ» выберите мероприятие, которое вы хотите посетить, и оплатите свой билет так же, как расплачиваетесь обычной банковской картой. Убедитесь, что на счете достаточно средств и организатор мероприятия участвует в льготной программе.

Правила использования«Пушкинской карты»

Источник: culture.gosuslugi.ru

Платежная карта имеет ряд ограничений:

  • запрещено пользоваться чужой картой;
  • вы имеете право купить один билет на событие на свое имя (с собой важно иметь паспорт);
  • мероприятие можно выбрать только из афиши на официальном сайте;
  • с карты нельзя снять наличные;
  • с карты нельзя перевести деньги на другой счет;
  • пополнить баланс своими деньгами невозможно;
  • вы можете оплатить только полную стоимость билета.

При нарушении вышеназванных правил карту могут заблокировать.

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые распространенные вопросы, связанные с использованием «Пушкинской карты».

Что станет с «Пушкинской картой», когда владельцу исполнится 23 года?

На следующий день после вашего дня рождения карта перестает действовать.

Где посмотреть остаток средств на «Пушкинской карте»?

В личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Культура» можно узнать свой текущий баланс.

Вы также можете увидеть остаток средств на официальном сайте «Пушкинской карты» в разделе «Проверка баланса».

Что станет с неиспользованным до конца года остатком денег на карте?

Все средства, которые вы не успели потратить, сгорят, и счет обнулится.

Лайфхак: в декабре купите билет на январь следующего года, например на новогодний концерт.

Можно ли вернуть деньги на «Пушкинскую карту» при возврате билета?

Да. При отмене покупки деньги вернутся на счет.

Автор: Наталья Графкина