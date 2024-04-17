Как оформить «Пушкинскую карту» в 2024 году: пошаговая инструкция и советы по покупке билетов

В России существует государственная программа для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, которая позволяет бесплатно посещать различные выставки, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия. Рассказываем, как правильно оформить и получить «Пушкинскую карту» в 2024 году, в чем ее преимущества и как посещать интересные мероприятия бесплатно.
Что такое «Пушкинская карта»
Льготная программа заработала в 2021 году с единственной целью — помочь подросткам самостоятельно выбрать интересные для них культурные события и побывать на них за счет государства. «Пушкинскую карту» можно оформить офлайн и онлайн — пластиковую в «Почта Банке» или виртуальную на сайте «Госуслуги»: они имеют одинаковую силу.
Существуют некоторые ограничения, связанные с получением «Пушкинской карты»:
- воспользоваться привилегией могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет;
- деньги на карту поступают раз в год;
- количество средств на счете заранее утверждено;
- выбрать и купить билет можно только на мероприятия партнеров программы.
В каком возрасте можно оформить
После получения паспорта в 14 лет подросток может оформить именную «Пушкинскую карту» через сайт «Госуслуги» или в отделении «Почта Банка». Как только молодой человек достигает 22-летнего возраста, карта перестает действовать.
В каких городах работает
Государственная программа действует по всей России. Например, когда житель Томска приедет в Санкт-Петербург, по своей «Пушкинской карте» он сможет купить билет в Эрмитаж.
Сколько денег доступно по «Пушкинской карте» в 2024 году
Государство ежегодно выделяет средства на карту в рамках утвержденного бюджета.
В 2024 году подростки получают карту, на счет которой зачислено 5000 рублей. Эта сумма выдается на год.
Куда можно сходить по «Пушкинской карте»: афиша событий
Владелец карты увидит афишу всех мероприятий, которые можно посетить,
в личном кабинете в приложении «Госуслуги Культура» или на портале «Культура.РФ» в разделе «Спецпроекты».
Партнеры программы «Пушкинская карта» предлагают доступные билеты на:
- кинофильмы;
- концерты;
- фестивали;
- спектакли;
- лекции;
- выставки;
- экскурсии, которые проводятся по всей России.
При этом на кино из выделенного бюджета можно потратить только 2000 рублей.
Как оформить виртуальную «Пушкинскую карту»: пошаговая инструкция
Электронный формат — самый быстрый, понятный и привычный способ оформления «Пушкинской карты» для подростков.
Следуйте нашей инструкции:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт на портале «Госуслуги».
2. При регистрации подтвердите логин и пароль через МФЦ, «Почту России» или «Почта Банк».
3. Скачайте на телефон мобильное приложение «Госуслуги Культура».
4. Войдите в приложение через свою учетную запись на «Госуслугах».
5. Заполните заявку, сделайте селфи, и виртуальная платежная карта появится на экране телефона через несколько минут.
Как сделать пластиковую «Пушкинскую карту» в «Почта Банке»
Зайдите в любое удобное для вас отделение «Почта Банка». Быстро и без регистрации на «Госуслугах» вам выдадут готовую пластиковую карту. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
Как купить билет с помощью «Пушкинской карты»
С помощью приложения «Госуслуги Культура» или на портале «Культура.РФ» выберите мероприятие, которое вы хотите посетить, и оплатите свой билет так же, как расплачиваетесь обычной банковской картой. Убедитесь, что на счете достаточно средств и организатор мероприятия участвует в льготной программе.
Правила использования«Пушкинской карты»
Платежная карта имеет ряд ограничений:
- запрещено пользоваться чужой картой;
- вы имеете право купить один билет на событие на свое имя (с собой важно иметь паспорт);
- мероприятие можно выбрать только из афиши на официальном сайте;
- с карты нельзя снять наличные;
- с карты нельзя перевести деньги на другой счет;
- пополнить баланс своими деньгами невозможно;
- вы можете оплатить только полную стоимость билета.
При нарушении вышеназванных правил карту могут заблокировать.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые распространенные вопросы, связанные с использованием «Пушкинской карты».
Что станет с «Пушкинской картой», когда владельцу исполнится 23 года?
На следующий день после вашего дня рождения карта перестает действовать.
Где посмотреть остаток средств на «Пушкинской карте»?
В личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Культура» можно узнать свой текущий баланс.
Вы также можете увидеть остаток средств на официальном сайте «Пушкинской карты» в разделе «Проверка баланса».
Что станет с неиспользованным до конца года остатком денег на карте?
Все средства, которые вы не успели потратить, сгорят, и счет обнулится.
Лайфхак: в декабре купите билет на январь следующего года, например на новогодний концерт.
Можно ли вернуть деньги на «Пушкинскую карту» при возврате билета?
Да. При отмене покупки деньги вернутся на счет.
Автор: Наталья Графкина