Новые ракурсы знакомых достопримечательностей: 3 лучшие локации в Петербурге

Сегодня мы выбрали крошечную локацию, буквально пятачок на Невском проспекте и в шаге от него. Идем прямо в музей-фотосалон имени Карла Буллы на Невском, 54, чтобы попасть на крышу. Кстати, пока поднимаетесь по крутым ступенькам, рассмотрите старинные фотографии Санкт-Петербурга. Впечатляет и фотография Зимнего дворца. Вы знаете, что до самой революции 1917 года он был монохромного терракотового цвета? В коричневом это более мощное, тяжелое здание. В самом ателье находится небольшая экспозиция музея Карла Буллы, последнего фотографа царской семьи и документалиста своей эпохи. Здесь вы можете сделать снимки в интерьерах старинного фотоателье.