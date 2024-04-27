Новые ракурсы знакомых достопримечательностей: 3 лучшие локации в Петербурге

Объекты для съемки будут известными, а ракурсы — не очень: рассказываем, где в северной столице получаются самые красивые снимки.
1. Музей-фотосалон имени Карла Буллы на Невском и выход на крышу
Сегодня мы выбрали крошечную локацию, буквально пятачок на Невском проспекте и в шаге от него. Идем прямо в музей-фотосалон имени Карла Буллы на Невском, 54, чтобы попасть на крышу. Кстати, пока поднимаетесь по крутым ступенькам, рассмотрите старинные фотографии Санкт-Петербурга. Впечатляет и фотография Зимнего дворца. Вы знаете, что до самой революции 1917 года он был монохромного терракотового цвета? В коричневом это более мощное, тяжелое здание. В самом ателье находится небольшая экспозиция музея Карла Буллы, последнего фотографа царской семьи и документалиста своей эпохи. Здесь вы можете сделать снимки в интерьерах старинного фотоателье.
Летом в хорошую погоду вас бесплатно пустят на крышу. С нее видны перспектива Невского проспекта, Екатерининский сад, Александринский театр, здание Публичной библиотеки на углу, Садовая улица, галереи Гостиного Двора, Думская башня. Выбирайте для фотографий любой ракурс.
2. Улица Зодчего Росси
Теперь перейдем через Невский проспект, пересечем Екатерининский сад и даже обойдем Александринский театр. Нам нужно попасть на улицу Зодчего Росси.
Мало кто из туристов сворачивает с Невского сюда, чтобы полюбоваться на самую гармоничную по античным канонам улицу в мире. Посмотрите сами — при ее строительстве полностью соблюдено правило золотого сечения: ширина зданий равна высоте, а длина улицы в 10 раз больше величины построек. Фотографируйте ее с любого ракурса: она прекрасна, как греческая статуя.
Кстати, слева от вас находится Академия русского балета имени Агриппины Вагановой, в которой уже 10 лет служит ректором Николай Цискаридзе.
3. Невский проспект, дом 56
И снова вернемся на Невский, к дому номер 56, в котором на первом этаже расположен магазин купцов Елисеевых, на втором — Театр комедии имени Акимова. Дом выбивается из общего ансамбля Невского проспекта. С момента постройки это здание притягивает взгляд необычными и вычурными фасадами в стиле модерн. Не волнуйтесь, здесь все задерживаются, чтобы рассмотреть скульптуры, колонны и завитушки на витражных окнах: здание действительно завораживает. Заходим внутрь. Интерьеры магазина восстанавливали по фотографиям начала XX века, так что можно представить, как купцы Елисеевы торговали в этом зале заморскими деликатесами.
Запрокиньте голову и вы увидите на балкончике механические фигуры братьев Елисеевых, которые в знак приветствия снимают шляпы и кланяются вам. Не спешите: сядьте за один из столиков в центре зала в магазине, осмотритесь, закажите чашку чая или кофе и наконец не стесняясь начните фотографировать все подряд — это же так красиво!
Автор: Наталья Графкина