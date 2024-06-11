10 лучших ресторанов в Сочи в 2024 году: искусство вкуса и морская эстетика

Ресторанный комплекс D.O.M расположился на первой береговой линии в Grand Marina. Здесь и кафе, и двухуровневый ресторан, и терраса, и даже караоке. Величественное название проекта с отсылкой к древним римлянам, лаконичный дизайн и авторская кухня определенно интригуют. Начните день с полезного завтрака от шефа на панорамной террасе с видом на белоснежные яхты или побалуйте себя ужином во время заката, дополнив свой выбор бокалом вина из обширной винной карты. Меню здесь разнообразное: ресторан предлагает блюда от эскалопа с фуа-гра со шпинатом и соусом из дикой вишни до черноморских рапанов с биском и томатами — такой выбор порадует даже самых взыскательных гурманов, а еще поесть тут можно на любой кошелек.