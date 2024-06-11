10 лучших ресторанов в Сочи в 2024 году: искусство вкуса и морская эстетика

Сочи продолжает радовать не только мягким климатом, комфортными пляжами для отдыха, горными и морскими пейзажами, но и разнообразием гастрономических впечатлений. С каждым годом ривьера расширяет свою кулинарную карту, привлекая туристов авторским меню, уникальной подачей и атмосферой. Предлагаем изучить нашу подборку из 10 лучших ресторанов в Сочи, которые стоит посетить в этом году.
Критерии отбора
Сочи — настоящий гастрономический рай, где каждый ресторан предлагает нечто уникальное. Вот краткий обзор критериев, на которые мы опирались при создании списка рекомендаций:
1. Качество блюд и меню: вкус и свежесть ингредиентов, оригинальность рецептов, разнообразие блюд, наличие сезонных и авторских предложений.
2. Обслуживание: внимание к деталям, скорость обслуживания, профессионализм.
3. Интерьер и атмосфера: уникальность дизайна, комфортность обстановки, соответствие атмосферы общей концепции ресторана.
4. Цена — качество: соотношение цены блюд и их качества и порции.
5. Эксклюзивность: уникальные блюда или специальные предложения, доступные только в этом ресторане.
Рейтинг топ-10 хороших ресторанов в Сочи
Делимся паролями и явками, куда отправиться в Сочи на завтрак, обед и ужин, где попробовать черноморских рапанов и в каком ресторане лучше всего отведать блюда русской кухни.
1. D.O.M
Ресторанный комплекс D.O.M расположился на первой береговой линии в Grand Marina. Здесь и кафе, и двухуровневый ресторан, и терраса, и даже караоке. Величественное название проекта с отсылкой к древним римлянам, лаконичный дизайн и авторская кухня определенно интригуют. Начните день с полезного завтрака от шефа на панорамной террасе с видом на белоснежные яхты или побалуйте себя ужином во время заката, дополнив свой выбор бокалом вина из обширной винной карты. Меню здесь разнообразное: ресторан предлагает блюда от эскалопа с фуа-гра со шпинатом и соусом из дикой вишни до черноморских рапанов с биском и томатами — такой выбор порадует даже самых взыскательных гурманов, а еще поесть тут можно на любой кошелек.
Меню и цены
|Капучино
|300 руб.
|Омлет с креветками и куркумой
|850 руб.
|Черноморские рапаны с биском и томатами
|1100 руб.
|Большой стейк из палтуса
|1950 руб.
|Эскалоп с фуа-гра со шпинатом и соусом из дикой вишни
|2500 руб.
Адрес: г. Сочи, ул. Несебрская, д. 1а.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 06:00.
2. «Горыныч»
Кухня открытого огня в ресторане «Горыныч» предлагает интересные авторские версии привычных блюд, оригинальные сочетания ингредиентов и уникальные подачи: здесь можно попробовать свеклу с фундуком, черноморским анчоусом и лепешкой, цезарь с креветками и жареным сыром халуми и жареную барабульку. Уютная терраса с видом на море, комплиментарное игристое к завтраку, блюда на огне, крафтовый хлеб и пицца из дровяной печи — то, что нужно для расслабленного гедонистического отпуска.
Меню и цены
|Капучино
|350 руб.
|Оладьи из батата с муссом из авокадо
|550 руб.
|Жареная барабулька
|790 руб.
|Цезарь с креветками и жареным сыром халуми
|990 руб.
|Свекла с фундуком, черноморским анчоусом и лепешкой
|520 руб.
Адрес: г. Сочи, Ривьерский пер., д. 7, мкр-н Центральный.
Время работы: вс. — чт. с 9:00 до 22:00, пт. — сб. с 9:00 до 23:00.
3. «Мамай-Кале»
Вы сможете насладиться аутентичным меню с особым акцентом на кавказские кулинарные традиции. Ресторан предлагает разнообразные мясные блюда, овощные закуски, сыры и другие яства этого региона. Здесь можно попробовать манты с бараниной и тыквой, каре молодого барашка и другие интересные блюда. Классические блюда европейской кухни в меню тоже присутствуют, например французский луковый суп четырьмя видами лука и сыром грюйер. Заведение расположено в живописном месте на территории Сочинского национального парка. Проведите время у бассейна в тени деревьев или же насладитесь ужином под живую музыку в стильном интерьере, скорее напоминающем загородный элитный клуб. Ресторан обладает большой коллекцией вин, а сомелье с радостью предложит вам правильное сочетание напитка с выбором блюд. Заведение позиционирует себя как ресторан в лесу — идеальное место для тех, кто устал от набережной и хочет перезагрузиться.
Меню и цены
|Капучино
|420 руб.
|Манты с бараниной и тыквой
|950 руб.
|Черноморский горбыль
|1350 руб.
|Французский луковый суп четырьмя видами лука и сыром грюйер
|1100 руб.
|Каре молодого барашка
|1490 руб.
Адрес: г. Сочи, ул. Виноградная, д. 284/1.
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.
4. «По-тихому»
Гастробар предлагает оригинальную концепцию, объединяющую элементы гастрономии и бара, а также разнообразные блюда на любой вкус, включая закуски, основные блюда и десерты. В меню есть такие интересные позиции, как рапаны по-строгановски и оливье с рваной свининой и мясным ланспиком. Необычная подача десертов впечатляет: панна котту принесут в виде головы античной статуи. В гастробаре проводят вечеринки, гастроужины, винное казино и играют зажигательные диджей-сеты. За душевной атмосферой и теплом сюда точно стоит заглянуть.
Меню и цены
|Капучино
|250 руб.
|Рапаны по-строгановски
|590 руб.
|Оливье с рваной свининой и мясным ланспиком
|460 руб.
|Античная панна котта с ягодным дрессингом
|420 руб.
|Брискет с пятачками из беби картофеля
|990 руб.
Адрес: г. Сочи, ул. Советская, д. 40 (тупик за СГУ).
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.
5. GUSSI
Необычное место на берегу Адлера — здесь вас встретит радушный хозяин гусь Эдуард, не удивляйтесь — это местная фишка заведения. Интерьер словно из машины времени или приключенческой сказки. Приходите сюда на завтрак или устройте настоящее пиршество на ужин с авторским меню от шеф-повара, обещающим незабываемые вкусовые впечатления: советуем попробовать борщ с гусем и копченой сметаной, а также запеченную утку с томленой грушей.
Меню и цены
|Капучино
|255 руб.
|Черноморские рапаны в сливочном соусе
|929 руб.
|Борщ с гусем и копченой сметаной
|760 руб.
|Тартар из говядины с пармезановым айоле и трюфельным маслом
|998 руб.
|Запеченная утка с томленой грушей
|2190 руб.
Адрес: г. Сочи, ул. Бестужева, д. 1/1 (1-й этаж).
Время работы: ежедневно с 11:00 до 00:00.
6. «Плакучая Ива»
Если окажетесь в центре старого Сочи, загляните в рыбный ресторан от White Rabbit Family Юг: здесь можно отведать дары Черного моря. Интерьеры заведения создают ощущение, словно вы находитесь на яхте. Летом работает веранда. В меню, помимо разнообразия рыбы и морепродуктов, найдете азиатские блюда, а также европейские: здесь есть и ризотто с копченым угрем, и Том Ям с креветками и палтусом, и фетучини с креветками и помидорини. Ресторан предлагает необычное блюдо — хинкали с клубникой, стоит попробовать этот уникальный десерт.
Меню и цены
|Филе сибаса по-лигурийски с вонголе
|1350 руб.
|Фетучини с креветками и помидорини
|950 руб.
|Ризотто с копченым угрем
|1050 руб.
|Том Ям с креветками и палтусом
|990 руб.
|Хинкали с клубникой
|550 руб.
Адрес: г. Сочи, ул. Войкова, д. 3.
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.
7. «Яблоки печем»
Расположился в самом сердце Красной Поляны. Каждое блюдо здесь как отдельная история, приглашающая вернуться снова и снова. Уютную атмосферу создают веранда с панорамным видом на горы, камин, глиняные стены и расписные фрески, а еще собственная пекарня и авторские десерты. Пшенную кашу здесь подают в горшочке, а, а еще предлагают свою вариацию деревенского поке-боула с гречей и форелью.
Меню и цены
|Капучино
|320 руб.
|Черноморские рапаны
|840 руб.
|Сулугуни на гриле
|760 руб.
|Деревенский поке-боул с гречей и форелью
|680 руб.
|Пшенная каша в горшочке
|470 руб.
Адрес: г. Сочи, пос. Красная Поляна, Комсомольский пер., д. 4а.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.
8. «Сотерн»
Панорамный ресторан на Розе Хутор над облаками среди молчаливых вершин тысячелетних горных хребтов. Название заведения — отсыл к винодельческой зоне Sauternes, где производят одноименный сорт виноградного белого вина. Превосходное меню, уникальное оформление блюд, заботливое обслуживание и дружелюбное отношение персонала. Обстановка ресторана способствует расслабленному ужину и наслаждению разнообразием винного ассортимента. Из блюд французской кухни советуем попробовать улитки по-бургундски и суп «Дюбарри» с гребешком.
Меню и цены
|Капучино
|350 руб.
|Палтус, пюре из печеного картофеля, миндальный соус
|1550 руб.
|Улитки по-бургундски
|1250 руб.
|Суп «Дюбарри» с гребешком
|950 руб.
|Утиная ножка, крем из тыквы, черная смородина
|1150 руб.
Адрес: г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Гармонии, д. 1.
Время работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.
9. ZAYKA
Ресторан расположен в уединенной долине реликтовых лесов, где сливаются две реки — Медовеевка и Чвижепсе, вдали от туристических троп, так что смело отправляйтесь сюда за перезагрузкой. Также это место подойдет тем, кто путешествует с животными, здесь будут рады не только вам, но и вашему четвероногому другу. Интерьер ассоциируется с лесной сказкой. Из необычных блюд стоит попробовать уху из адлерской форели с дымком и бутерброд с красной икрой, а также лесной папоротник в сметане с говядиной.
Меню и цены
|Черноморские мидии в сливочном соусе с розмарином и томатами
|1190 руб.
|Кебаб из барашка с молодым картофелем и домашней аджикой
|1160 руб.
|Лесной папоротник в сметане с говядиной
|740 руб.
|Уха из адлерской форели с дымком и бутерброд с красной икрой
|790 руб.
|Кубанский борщ с красной фасолью, ростбифом из говядины и копченым салом
|690 руб.
Адрес: г. Сочи, ул. Нарзанная, д. 13.
Время работы: ежедневно с 08:00 до 23:00.
10. Pro.Хинкали
Ресторан кавказской кухни на Черном море. Интерьер с этническими акцентами, яркими красными мотивами и открытой живой кухней наполняет атмосферу южным радушием кавказских застолий — эмоциональным, пряным и насыщенным. Удивительный панорамный вид открывается на Черное море, центральную набережную и морской порт. Хинкали здесь подают в вареном и жареном виде на выбор, цена радует — от 90 до 100 рублей за штуку. Стоит попробовать и традиционные блюда грузинской кухни, например сациви из домашней курицы и хачапури по-аджарски.
Меню и цены
|Мидии по-кавказски в сливочно-чесночном соусе
|770 руб.
|Люля-кебаб классический
|770 руб.
|Хинкали с говядиной
|От 90 руб.
|Хачапури по-аджарски
|От 520 руб.
|Сациви из домашней курицы
|490 руб.
Адрес: г. Сочи, Морской пер., д. 1/1Б.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 00:00.
Обзор лучших ресторанов в Сочи
Собрали в единую таблицу лучшие заведения города-курорта, чтобы вам проще было выбрать ресторан для завтрака, обеда или ужина, исходя из бюджета и предпочтений по кухне.
|Название ресторана
|Средний чек
|Кухня
|D.O.M
|3000 руб.
|Авторская, итальянская, паназиатская, средиземноморская
|«Горыныч»
|2500 руб.
|Гриль-бар, итальянская, американская
|«Мамай-Кале»
|3500 руб.
|Авторская
|«По-тихому»
|1500 руб.
|Авторская, грузинская, европейская
|GUSSI
|1500 руб.
|Русская, европейская
|«Плакучая Ива»
|2500 руб.
|Европейская, азиатская
|«Яблоки печем»
|2000 руб.
|Современная деревенская кухня
|«Сотерн»
|2500 руб.
|Европейская, французская
|ZAYKA
|3000 руб.
|Авторская, русская, европейская
|Pro.Хинкали
|1500 руб.
|Кавказская
Вопросы и ответы
Чтобы у вас сложилось полноценное представление о гастрономических возможностях города-курорта Сочи, ответили на частые вопросы туристов.
В какие рестораны можно сходить в окрестностях «Сочи Парка»?
Рекомендуем к посещению гастропаб La Punto, который сочетает лучшие традиции европейской и кавказской кухни: здесь можно отведать ньокки с томлеными говяжьими щечками и грибами и хачапури по-аджарски. Также отличный выбор — ресторан с игривым названием «Мое ты счастье»: в меню есть «ослепительные салаты» (например, с камчатским крабом и молодой бурратой), а также блистательные закуски — советуем попробовать тартар из тунца на рисовых чипсах. Оба заведения расположены на набережной.
Сколько денег понадобится на питание в Сочи во время отпуска?
Стоимость питания в Сочи может варьироваться в зависимости от уровня заведения и ваших предпочтений. В среднем на день на одного человека можно ориентироваться на следующие суммы:
- завтрак — от 500 рублей в кафе среднего уровня;
- обед — 600—1500 рублей в ресторане или столовой;
- ужин — 800—2500 рублей в хорошем ресторане.
Конечно, если вы планируете посещать более дорогие рестораны или включать в рацион морепродукты и деликатесы, лучше предусмотреть дополнительный бюджет.
Какие блюда стоит попробовать в Сочи?
Сочи славится своей кухней, которая сочетает кавказские и черноморские традиции. Вот несколько блюд, которые обязательно стоит попробовать: хачапури по-аджарски, шашлыки из мяса и птицы, пхали, суп харчо, рыба (например, барабулька) и различные морепродукты (черноморские рапаны, мидии, креветки).
Автор: Ксения Подлесная