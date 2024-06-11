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10 лучших ресторанов в Сочи в 2024 году: искусство вкуса и морская эстетика

Рейтинг топ-10 ресторанов в Сочи с меню, ценами, адресами. Рассказываем, в какие хорошие рестораны можно недорого сходить в Сочи на набережной с видом на море, с рыбной и другой кухней.

Сочи радует разнообразием гастрономических впечатлений в лучших ресторанах.
Источник: lesglamping.ru

Сочи продолжает радовать не только мягким климатом, комфортными пляжами для отдыха, горными и морскими пейзажами, но и разнообразием гастрономических впечатлений. С каждым годом ривьера расширяет свою кулинарную карту, привлекая туристов авторским меню, уникальной подачей и атмосферой. Предлагаем изучить нашу подборку из 10 лучших ресторанов в Сочи, которые стоит посетить в этом году.

Критерии отбора

Сочи — настоящий гастрономический рай, где каждый ресторан предлагает нечто уникальное. Вот краткий обзор критериев, на которые мы опирались при создании списка рекомендаций:

1. Качество блюд и меню: вкус и свежесть ингредиентов, оригинальность рецептов, разнообразие блюд, наличие сезонных и авторских предложений.

2. Обслуживание: внимание к деталям, скорость обслуживания, профессионализм.

3. Интерьер и атмосфера: уникальность дизайна, комфортность обстановки, соответствие атмосферы общей концепции ресторана.

4. Цена — качество: соотношение цены блюд и их качества и порции.
5. Эксклюзивность: уникальные блюда или специальные предложения, доступные только в этом ресторане.

Рейтинг топ-10 хороших ресторанов в Сочи

Делимся паролями и явками, куда отправиться в Сочи на завтрак, обед и ужин, где попробовать черноморских рапанов и в каком ресторане лучше всего отведать блюда русской кухни.

1. D.O.M

Лаконичный дизайн ресторанного комплекса D.O.M определенно интригует.
Источник: dom-restaurant.ru

Ресторанный комплекс D.O.M расположился на первой береговой линии в Grand Marina. Здесь и кафе, и двухуровневый ресторан, и терраса, и даже караоке. Величественное название проекта с отсылкой к древним римлянам, лаконичный дизайн и авторская кухня определенно интригуют. Начните день с полезного завтрака от шефа на панорамной террасе с видом на белоснежные яхты или побалуйте себя ужином во время заката, дополнив свой выбор бокалом вина из обширной винной карты. Меню здесь разнообразное: ресторан предлагает блюда от эскалопа с фуа-гра со шпинатом и соусом из дикой вишни до черноморских рапанов с биском и томатами — такой выбор порадует даже самых взыскательных гурманов, а еще поесть тут можно на любой кошелек.

Меню и цены

Капучино
300 руб.
Омлет с креветками и куркумой
850 руб.
Черноморские рапаны с биском и томатами 
1100 руб.
Большой стейк из палтуса
1950 руб.
Эскалоп с фуа-гра со шпинатом и соусом из дикой вишни
2500 руб.

Адрес: г. Сочи, ул. Несебрская, д. 1а.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 06:00.

2. «Горыныч»

Уютная терраса с видом на море в ресторане «Горыныч».
Источник: sch.gorynich.com

Кухня открытого огня в ресторане «Горыныч» предлагает интересные авторские версии привычных блюд, оригинальные сочетания ингредиентов и уникальные подачи: здесь можно попробовать свеклу с фундуком, черноморским анчоусом и лепешкой, цезарь с креветками и жареным сыром халуми и жареную барабульку. Уютная терраса с видом на море, комплиментарное игристое к завтраку, блюда на огне, крафтовый хлеб и пицца из дровяной печи — то, что нужно для расслабленного гедонистического отпуска.

Меню и цены

Капучино 
350 руб.
Оладьи из батата с муссом из авокадо
550 руб.
Жареная барабулька
790 руб.
Цезарь с креветками и жареным сыром халуми
990 руб.
Свекла с фундуком, черноморским анчоусом и лепешкой
520 руб.

Адрес: г. Сочи, Ривьерский пер., д. 7, мкр-н Центральный.
Время работы: вс. — чт. с 9:00 до 22:00, пт. — сб. с 9:00 до 23:00.

3. «Мамай-Кале»

Ресторан «Мамай-Кале» напоминает загородный дом.
Источник: mamai-cale.com

Вы сможете насладиться аутентичным меню с особым акцентом на кавказские кулинарные традиции. Ресторан предлагает разнообразные мясные блюда, овощные закуски, сыры и другие яства этого региона. Здесь можно попробовать манты с бараниной и тыквой, каре молодого барашка и другие интересные блюда. Классические блюда европейской кухни в меню тоже присутствуют, например французский луковый суп четырьмя видами лука и сыром грюйер. Заведение расположено в живописном месте на территории Сочинского национального парка. Проведите время у бассейна в тени деревьев или же насладитесь ужином под живую музыку в стильном интерьере, скорее напоминающем загородный элитный клуб. Ресторан обладает большой коллекцией вин, а сомелье с радостью предложит вам правильное сочетание напитка с выбором блюд. Заведение позиционирует себя как ресторан в лесу — идеальное место для тех, кто устал от набережной и хочет перезагрузиться.

Меню и цены

Капучино420 руб.
Манты с бараниной и тыквой950 руб.
Черноморский горбыль1350 руб.
Французский луковый суп четырьмя видами лука и сыром грюйер
1100 руб. 
Каре молодого барашка
1490 руб.

Адрес:  г. Сочи, ул. Виноградная, д. 284/1.
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.

4. «По-тихому»

Уютная атмосфера ресторана «По-тихому» напоминает бар.
Источник: potihomu.ru

Гастробар предлагает оригинальную концепцию, объединяющую элементы гастрономии и бара, а также разнообразные блюда на любой вкус, включая закуски, основные блюда и десерты. В меню есть такие интересные позиции, как рапаны по-строгановски и оливье с рваной свининой и мясным ланспиком. Необычная подача десертов впечатляет: панна котту принесут в виде головы античной статуи. В гастробаре проводят вечеринки, гастроужины, винное казино и играют зажигательные диджей-сеты. За душевной атмосферой и теплом сюда точно стоит заглянуть.

Меню и цены

Капучино
250 руб. 
Рапаны по-строгановски 
590 руб. 
Оливье с рваной свининой и мясным ланспиком 
460 руб. 
Античная панна котта с ягодным дрессингом
420 руб. 
Брискет с пятачками из беби картофеля
990 руб. 

Адрес: г. Сочи, ул. Советская, д. 40 (тупик за СГУ).
Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.

5. GUSSI

Интерьер ресторана GUSSI словно из приключенческой сказки.
Источник: gussi-gussi.com

Необычное место на берегу Адлера — здесь вас встретит радушный хозяин гусь Эдуард, не удивляйтесь — это местная фишка заведения. Интерьер словно из машины времени или приключенческой сказки. Приходите сюда на завтрак или устройте настоящее пиршество на ужин с авторским меню от шеф-повара, обещающим незабываемые вкусовые впечатления: советуем попробовать борщ с гусем и копченой сметаной, а также запеченную утку с томленой грушей.

Меню и цены

Капучино
255 руб. 
Черноморские рапаны в сливочном соусе
929 руб. 
Борщ с гусем и копченой сметаной 
760 руб. 
Тартар из говядины с пармезановым айоле и трюфельным маслом 
998 руб. 
Запеченная утка с томленой грушей
2190 руб. 

Адрес: г. Сочи, ул. Бестужева, д. 1/1 (1-й этаж).
Время работы: ежедневно с 11:00 до 00:00.

6. «Плакучая Ива»

В ресторане «Плакучая Ива» создается ощущение, словно вы находитесь на яхте.
Источник: plakuchaya.ru

Если окажетесь в центре старого Сочи, загляните в рыбный ресторан от White Rabbit Family Юг: здесь можно отведать дары Черного моря. Интерьеры заведения создают ощущение, словно вы находитесь на яхте. Летом работает веранда. В меню, помимо разнообразия рыбы и морепродуктов, найдете азиатские блюда, а также европейские: здесь есть и ризотто с копченым угрем, и Том Ям с креветками и палтусом, и фетучини с креветками и помидорини. Ресторан предлагает необычное блюдо — хинкали с клубникой, стоит попробовать этот уникальный десерт.

Меню и цены

Филе сибаса по-лигурийски с вонголе
1350 руб. 
Фетучини с креветками и помидорини 
950 руб. 
Ризотто с копченым угрем
1050 руб. 
Том Ям с креветками и палтусом 
990 руб. 
Хинкали с клубникой
550 руб. 

Адрес: г. Сочи, ул. Войкова, д. 3.

Время работы: ежедневно с 12:00 до 00:00.

7. «Яблоки печем»

Уют ресторану «Яблоки печем» создает веранда с панорамным видом на горы.
Источник: yabloki-pechem.com

Расположился в самом сердце Красной Поляны. Каждое блюдо здесь как отдельная история, приглашающая вернуться снова и снова. Уютную атмосферу создают веранда с панорамным видом на горы, камин, глиняные стены и расписные фрески, а еще собственная пекарня и авторские десерты. Пшенную кашу здесь подают в горшочке, а, а еще предлагают свою вариацию деревенского поке-боула с гречей и форелью.

Меню и цены

Капучино
320 руб. 
Черноморские рапаны 
840 руб.
Сулугуни на гриле 
760 руб.
Деревенский поке-боул с гречей и форелью
680 руб.
Пшенная каша в горшочке
470 руб.

Адрес: г. Сочи, пос. Красная Поляна, Комсомольский пер., д. 4а.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 23:00.

8. «Сотерн»

Панорамный ресторан «Сотерн» всегда освещен солнцем.
Источник: soternrestaurant.com

Панорамный ресторан на Розе Хутор над облаками среди молчаливых вершин тысячелетних горных хребтов. Название заведения — отсыл к винодельческой зоне Sauternes, где производят одноименный сорт виноградного белого вина. Превосходное меню, уникальное оформление блюд, заботливое обслуживание и дружелюбное отношение персонала. Обстановка ресторана способствует расслабленному ужину и наслаждению разнообразием винного ассортимента. Из блюд французской кухни советуем попробовать улитки по-бургундски и суп «Дюбарри» с гребешком.

Меню и цены

Капучино
350 руб. 
Палтус, пюре из печеного картофеля, миндальный соус 
1550 руб. 
Улитки по-бургундски
1250 руб. 
Суп «Дюбарри» с гребешком
950 руб. 
Утиная ножка, крем из тыквы, черная смородина 
1150 руб. 

Адрес: г. Сочи, с. Эстосадок, ул. Гармонии, д. 1.

Время работы: ежедневно с 12:00 до 23:00.

9. ZAYKA

Ресторан ZAYKA ассоциируется с лесной сказкой.
Источник: lesglamping.ru

Ресторан расположен в уединенной долине реликтовых лесов, где сливаются две реки — Медовеевка и Чвижепсе, вдали от туристических троп, так что смело отправляйтесь сюда за перезагрузкой. Также это место подойдет тем, кто путешествует с животными, здесь будут рады не только вам, но и вашему четвероногому другу. Интерьер ассоциируется с лесной сказкой. Из необычных блюд стоит попробовать уху из адлерской форели с дымком и бутерброд с красной икрой, а также лесной папоротник в сметане с говядиной.

Меню и цены

Черноморские мидии в сливочном соусе с розмарином и томатами 
1190 руб. 
Кебаб из барашка с молодым картофелем и домашней аджикой
1160 руб. 
Лесной папоротник в сметане с говядиной
740 руб. 
Уха из адлерской форели с дымком и бутерброд с красной икрой
790 руб. 
Кубанский борщ с красной фасолью, ростбифом из говядины и копченым салом
690 руб. 

Адрес: г. Сочи, ул. Нарзанная, д. 13.
Время работы: ежедневно с 08:00 до 23:00.

10. Pro.Хинкали

Почувствовать атмосферу южных кавказских застолий можно в ресторане Pro.Хинкали.
Источник: prohinkalisochimorskoi.familygardengroup.ru

Ресторан кавказской кухни на Черном море. Интерьер с этническими акцентами, яркими красными мотивами и открытой живой кухней наполняет атмосферу южным радушием кавказских застолий — эмоциональным, пряным и насыщенным. Удивительный панорамный вид открывается на Черное море, центральную набережную и морской порт. Хинкали здесь подают в вареном и жареном виде на выбор, цена радует — от 90 до 100 рублей за штуку. Стоит попробовать и традиционные блюда грузинской кухни, например сациви из домашней курицы и хачапури по-аджарски.

Меню и цены

Мидии по-кавказски в сливочно-чесночном соусе 
770 руб. 
Люля-кебаб классический
770 руб.
Хинкали с говядиной
От 90 руб. 
Хачапури по-аджарски
От 520 руб.
Сациви из домашней курицы 
490 руб. 

Адрес: г. Сочи, Морской пер., д. 1/1Б.
Время работы: ежедневно с 09:00 до 00:00.

Обзор лучших ресторанов в Сочи

Собрали в единую таблицу лучшие заведения города-курорта, чтобы вам проще было выбрать ресторан для завтрака, обеда или ужина, исходя из бюджета и предпочтений по кухне.

Название ресторана
Средний чек
Кухня
D.O.M
3000 руб.
Авторская, итальянская, паназиатская, средиземноморская
«Горыныч»
2500 руб.
Гриль-бар, итальянская, американская
«Мамай-Кале»
3500 руб.
Авторская 
«По-тихому»
1500 руб.
Авторская, грузинская, европейская
GUSSI
1500 руб.
Русская, европейская 
«Плакучая Ива»
2500 руб. 
Европейская, азиатская
«Яблоки печем»
2000 руб.
Современная деревенская кухня
«Сотерн»
2500 руб.
Европейская, французская
ZAYKA
3000 руб.
Авторская, русская, европейская
Pro.Хинкали
1500 руб.
Кавказская 

Вопросы и ответы

Чтобы у вас сложилось полноценное представление о гастрономических возможностях города-курорта Сочи, ответили на частые вопросы туристов.

В какие рестораны можно сходить в окрестностях «Сочи Парка»?

Новость

Рекомендуем к посещению гастропаб La Punto, который сочетает лучшие традиции европейской и кавказской кухни: здесь можно отведать ньокки с томлеными говяжьими щечками и грибами и хачапури по-аджарски. Также отличный выбор — ресторан с игривым названием «Мое ты счастье»: в меню есть «ослепительные салаты» (например, с камчатским крабом и молодой бурратой), а также блистательные закуски — советуем попробовать тартар из тунца на рисовых чипсах. Оба заведения расположены на набережной.

Сколько денег понадобится на питание в Сочи во время отпуска?

Стоимость питания в Сочи может варьироваться в зависимости от уровня заведения и ваших предпочтений. В среднем на день на одного человека можно ориентироваться на следующие суммы:

  • завтрак — от 500 рублей в кафе среднего уровня;
  • обед — 600—1500 рублей в ресторане или столовой;
  • ужин — 800—2500 рублей в хорошем ресторане.

Конечно, если вы планируете посещать более дорогие рестораны или включать в рацион морепродукты и деликатесы, лучше предусмотреть дополнительный бюджет.

Какие блюда стоит попробовать в Сочи?

Сочи славится своей кухней, которая сочетает кавказские и черноморские традиции. Вот несколько блюд, которые обязательно стоит попробовать: хачапури по-аджарски, шашлыки из мяса и птицы, пхали, суп харчо, рыба (например, барабулька) и различные морепродукты (черноморские рапаны, мидии, креветки).

Автор: Ксения Подлесная