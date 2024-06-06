Топ-15 лучших пляжей Сочи в 2024 году: с пляжными дискотеками, аттракционами, для уединения и отдыха с детьми

«Маяк» Один из самых популярных городских пляжей Сочи. Он покрыт мелкой галькой, ширина его составляет около 40 м, длина — 500 м. Вход в воду достаточно резкий, поэтому пляж понравится тем, кто любит плавать и нырять

«Ривьера» Один из самых благоустроенных пляжей в Сочи. Его протяженность — около 300 м, ширина — до 50 м. Покрыт мелкой галькой, но при входе в воду можно встретить большие камни

«Приморский» Находится в самом центре города Сочи. Растянулся вдоль моря на 600 м, а его ширина достигает 20 м. Пляж покрыт мелкой галькой, а вход в воду пологий и безопасный

«Цирк» Один из самых необычных пляжей Сочи. Он расположен рядом с парком «Дендрарий» в устье реки Сочи. Покрыт мелкой галькой, вход в воду достаточно крутой. Это место подойдет любителям спокойного отдыха, так как здесь нет шумных развлечений

Имени Мориса Тореза

Находится в Центральном районе Сочи, недалеко от Морского вокзала. Он покрыт мелкой галькой, а морская вода здесь всегда чистая и прозрачная



«Бархатные сезоны»

Один из самых больших пляжей в европейской части России. Он простирается вдоль Черного моря от побережья до реки Мзымты. Пляж галечный, его ширина составляет около 50 м. Вход в воду пологий, глубина моря нарастает постепенно



Пляж Олимпийского парка

Представляет собой длинную полосу песка и гальки, протянувшуюся на 8 км вдоль берега Черного моря. Одно из самых популярных мест для купания и отдыха среди туристов и местных жителей благодаря своей чистоте, удобному расположению и развитой инфраструктуре



«Мандарин»

Современный и благоустроенный пляж, расположенный в живописном месте, рядом с парком развлечений «Сочи Парк». Покрыт мелкой галькой, вход в море пологий, что делает его идеальным местом для семейного отдыха



«Чайка»

Классический пляж для семейного отдыха. Здесь есть достаточно места и для туристов, и для местных, поэтому не придется толпиться на побережье и в воде



«Огонек»

Подходит для отдыха с детьми, так как расположен в отдалении от шумной части Имеретинской набережной и имеет пологий вход в воду без обрывов. Можно приезжать как со взрослыми детьми, так и с малышами



«Дагомыс»

Пляж «Дагомыс» подойдет для любителей тихого и размеренного отдыха. Основные посетители — местные жители, которые с удовольствием расскажут о своих любимых местах в Сочи и порекомендуют кафе или столовую для обеда



«73-й километр»

Самый популярный дикий пляж Сочи. Он примечателен своей территорией и доступностью. Здесь отсутствует необходимая инфраструктура, но также нет большого количества туристов. Подойдет тем, кто планирует абсолютное уединение



Пляж санатория «Заполярье»

Относится к санаторию «Заполярье», недавно открылся для частных посетителей за дополнительную плату. Гости получают доступ к бассейнам, термальным источникам и могут прогуливаться по дендрарию и территории санатория



«Багратион»

Расположен в Лазаревском, идеально подходит семьям с детьми: здесь есть необходимые развлечения и пологий вход в воду. Туристов не так много, как в Сочи и Адлере: «Багратион» расположен в отдалении от центральной части города

