Топ-15 лучших пляжей Сочи в 2024 году: с пляжными дискотеками, аттракционами, для уединения и отдыха с детьми

Летом курорты Краснодарского края становятся особенно популярными для путешествий у россиян. Составили для вас подборку лучших пляжей Сочи в 2024 году, чтобы вам было проще выбирать место для отдыха в текущем сезоне.
Пляжи Сочи на карте города
У туристов есть свои предпочтения: одни любят размеренный отдых, другие предпочитают активный. Ниже мы расскажем про лучшие пляжи, которые находятся на территории Центрального района Сочи, Адлера и в других районах Большого Сочи.
- «Маяк»;
- «Ривьера»;
- «Приморский»;
- «Цирк»;
- имени Мориса Тореза;
- «Бархатные сезоны»;
- пляж Олимпийского парка;
- «Мандарин»;
- «Чайка»;
- «Огонек»;
- «Дагомыс»;
- «73-й километр»;
- пляж санатория «Заполярье»;
- «Багратион»;
- «Лазурный».
Топ-5 лучших пляжей Центрального Сочи
Центральный Сочи — самый оживленный район города. Именно здесь расположен знаменитый Морской вокзал, а на променаде расположились самые популярные кафе и рестораны.
1. «Маяк»
Этот пляж находится в самом центре Сочи недалеко от Морского вокзала. Он известен зеленым настилом, фотогеничными лежаками и мини-бунгало. Еще один плюс — кафе на любой бюджет в шаговой доступности и отдельная детская площадка для семей.
|Тип
|Галечный
|Вход
|Бесплатный, но лежаки, зонты и бунгало — за дополнительную плату
|Цена
|Бунгало — 5000 руб., Комплект на одного человека — 900 руб.,
Комплект на двоих человек — 1500 руб.,
Комплект «Семейный» — 2000 руб.,
Шезлонг и матрас — 600 руб.
|Развлечения
|Анимация, выступления кавер-групп, пляжный волейбол, фудкорт. Программа постоянно обновляется на сайте
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Детская площадка, детская анимация
2. «Ривьера»
Еще один минималистичный и красивый пляж, где можно сделать много красивых фотографий из отпуска. Примечателен тем, что расположен прямо у спуска в воду. Чтобы занять лучшие места, приходите пораньше — после обеда все лежаки, как правило, оккупированы туристами.
|Тип
|Галечный
|Вход
|По абонементу
|Цена
|На 3 дня:
на одного — 2500 руб.;
на двоих — 4150 руб.
На 5 дней:
на одного — 4050 руб.;
на двоих — 6750 руб.
На 7 дней:
на одного — 5350 руб.;
на двоих — 8950 руб.
|Развлечения
|Фитнес-зал под открытым небом, концерты, групповые занятия, анимация для детей
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Есть
|Удобства для детей
|Детская анимация, веревочный парк
3. «Приморский»
Название пляж получил благодаря одной из старейших гостиниц, расположенной в Сочи. Здание было построено в 1936 году и считается памятником архитектуры города. Пляж очень легко узнать по статуе Нептуна около входа.
|Тип
|Галечный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, дайвинг, снорклинг
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Аренда нарукавников для детей
4. «Цирк»
Муниципальный пляж не подойдет для роскошных фотографий в социальных сетях, но здесь аренда инвентаря значительно дешевле, чем на других. Рядом расположился променад с кафе, ресторанами и магазинами. Для путешествий с детьми пляж не очень подходит — на берегу расположены шаткие конструкции, часто бывают волны.
|Тип
|Галечный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Прокат досок для виндсерфинга, SUP-серфинга и катамаранов
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Нет
5. Имени Мориса Тореза
Пляж небольших размеров, но очень удобный по расположению. Здесь чаще всего отдыхают туристы, которые поселились далеко от набережной и не имеют собственного пляжа от отеля. Рядом расположен Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза с аквапарком и бассейном. Пляж подходит для детского отдыха — вход в море платный, также есть специальное ограждение в виде небольшого «лягушатника».
|Тип
|Галечный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, дайвинг, снорклинг
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|«Лягушатник», оборудованный буйками
Топ-5 лучших пляжей Адлера
Адлер — более спокойный и размеренный район для отдыха. Кроме того, отсюда удобнее добираться до Красной Поляны, если вы планируете посетить горы. Здесь же расположена одна из главных достопримечательностей Сочи — Олимпийский парк.
1. «Бархатные сезоны»
Пляж расположен рядом с одноименным отелем и недалеко от границы с Абхазией, поэтому с берега можно наблюдать зелень соседней страны. Кроме того, если стоять лицом к морю и смотреть налево, открывается живописный вид на горы. Пляж идеально подходит для тех, кто хочет поймать дзен, а также для семей — вход в море достаточно пологий.
|Тип
|Галечный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Анимация, прокат катамаранов, серфинг, аттракционы для детей, массаж и мастер-классы, велодорожка
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Аттракционы, анимация
2. Пляж Олимпийского парка
Находится недалеко от главной достопримечательности Адлера. Несмотря на это, туристов здесь не так много — все гостиницы и гостевые дома расположены в другой стороне. Недалеко от пляжа есть порт Адлера с кофейнями, ресторанами и небольшими магазинами.
|Тип
|Галечный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, катамараны, велодорожка
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Водные аттракционы (зависит от возраста ребенка)
3. «Мандарин»
Один из самых известных пляжей Адлера. Прославился тем, что на берегу есть мелкая галька необычного черного цвета. В пасмурную погоду здесь особенно красиво благодаря контрасту моря и побережья. Отдыхать здесь не очень удобно из-за расположения: пляж находится около торгового центра, может быть шумно.
|Тип
|Галечный, переходящий в песочный
|Вход
|Вход в пляжную зону свободный, для посещения бассейна нужно оплатить лежак или бунгало
|Цена
|Шезлонг взрослый — 2500 руб.,
Шезлонг детский — 200 руб. (до 10 лет),
Бунгало — 10 000 руб. (взимается в качестве депозита)
|Развлечения
|Волейбольная площадка, школа серфинга, SUP-туры к дельфинам, аквапарк, детская площадка
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Есть
|Удобства для детей
|Детская площадка, детский аквапарк
4. «Чайка»
Один из самых популярных пляжей в Адлере. Здесь отдыхают и местные, и туристы. Людей всегда много, но места хватает — территория пляжа огромная. Если хотите спокойный отдых, то лучше приходить до девяти утра и после пяти часов вечера.
|Тип
|Галечный, переходящий в песочный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Гидромассаж с морской водой
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Аренда водных принадлежностей для детей
5. «Огонек»
Еще один большой и широкий пляж Адлера, где можно спокойно отдохнуть всей семьей. Муниципальный пляж выглядит классическим для городского округа Сочи. Можно прийти со своим полотенцем и зонтиком, а можно арендовать шезлонг. Подходит для отдыха с детьми — вход в воду пологий, без резких обрывов.
|Тип
|Галечный, переходящий в песочный
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, катамараны
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Водные аттракционы (зависит от возраста ребенка)
Топ-5 лучших пляжей в других районах Большого Сочи
1. «Дагомыс»
Расположен в одноименном микрорайоне — популярном месте для тихого и размеренного отдыха. Это пляж с мелкой галькой, где есть песчаные участки. Удобно отдыхать с маленькими детьми из-за пологого входа в море и протяженного мелководья.
|Тип
|Мелкая галька с песчаными участками
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Массаж, детский аквапарк с бассейном, спортивная площадка, организация морских прогулок
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Есть (детский)
|Удобства для детей
|Детский аквапарк с бассейном
2. «73-й километр»
Дикий пляж, расположенный около микрорайонов Мамайка и Дагомыс. Здесь нет необходимой инфраструктуры, но отдыхать здесь любят местные — из-за того что нет туристов. Если у вас нет детей и вы привыкли к небольшому дискомфорту, а еще любите тихий и размеренный отдых, то вам этот пляж подойдет.
|Тип
|Мелкая галька
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Отсутствуют
|Кабинки для переодевания
|Нет
|Душ
|Нет
|Туалет
|Нет
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Отсутствуют
3. Пляж санатория «Заполярье»
Санаторий открыл платный доступ для частных посетителей. Здесь есть бассейны, аэрарии, солярий, термальные и водные комплексы. Кроме того, на пляже не так много людей, большинство из них — постояльцы санатория.
|Тип
|Мелкая галька
|Вход
|Платный
|Цена
|Взрослый — 1500 руб.,
Детский (от 3 до 12 лет) — 750 руб.
|Развлечения
|Термальные источники, анимация, дендрарий, смотровая площадка
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Есть
|Удобства для детей
|Анимация, бассейн, аквапарк
4. «Багратион»
Пляж расположен недалеко от поселка Лазаревское. Это место — одно из любимых для отдыха у местных. Он расположен далеко от железной дороги, близко к горам и имеет мелкогалечное покрытие. Кроме того, из-за удаленности от центра Сочи здесь не так много отдыхающих.
|Тип
|Мелкая галька
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Дельфинарий, аквапарк, парасейлинг, экскурсии по побережью на лодке
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Дельфинарий, аквапарк
5. «Лазурный»
Еще один пляж, расположенный в поселке Лазаревское. Здесь нет волнорезов, поэтому вода и вход в море всегда чистые. Однако во время ветра появляются высокие волны, поэтому с детьми сюда лучше приезжать в ясную погоду.
|Тип
|Мелкая галька
|Вход
|Бесплатный
|Развлечения
|Прокат инвентаря для водных развлечений, гидроциклы, парасейлинг, детские аттракционы, волейбольная и баскетбольная площадки, яхтинг, пляжные дискотеки
|Кабинки для переодевания
|Есть
|Душ
|Есть
|Туалет
|Есть
|Бассейн
|Нет
|Удобства для детей
|Аттракционы
Отзывы туристов об отдыхе на пляжах Сочи
Отдыхающие в городе-курорте активно делятся своим мнением о пляжах: публикуем несколько интересных отзывов.
Мнение автора статьи:
"Муниципальные пляжи Сочи возвращают нас в детство, когда после долгого дня в море хочешь только горячий пирожок с картошкой и чурчхелу. Сейчас это место сильно изменилось: появилась хорошая инфраструктура, все пляжи регулярно убирают, на каждом метре дежурят спасатели. Единственным минусом может стать галька, на которой неудобно лежать и по которой неудобно идти в сторону моря, но и эта проблема решается арендой лежака и покупкой специальных тапочек для плавания — они продаются в каждом ларьке по дороге к морю.
Частные пляжи со всеми удобствами — идеальное место для фотографий и релакса. Лучше покупать абонемент на целый день и провести его на берегу моря под зонтом, в купальнике и с прохладительным напитком в руках. Центральная набережная Сочи — отдельное место для гастрономического путешествия: здесь вам предложат все — от свежайших мидий до острых блюд кавказской кухни. Важно выбрать именно то место, которое соответствует вашим ожиданиям: если вы хотите вечеринку нон-стоп, то для вас открыты все пляжи с анимацией, для тихого отдыха подойдут дикие".
Обзор лучших пляжей Сочи
Сравнить многообразие лучших пляжей Сочи тяжело, но возможно, если вся необходимая информация есть у вас под рукой.
|«Маяк»
|Один из самых популярных городских пляжей Сочи. Он покрыт мелкой галькой, ширина его составляет около 40 м, длина — 500 м. Вход в воду достаточно резкий, поэтому пляж понравится тем, кто любит плавать и нырять
|«Ривьера»
|Один из самых благоустроенных пляжей в Сочи. Его протяженность — около 300 м, ширина — до 50 м. Покрыт мелкой галькой, но при входе в воду можно встретить большие камни
|«Приморский»
|Находится в самом центре города Сочи. Растянулся вдоль моря на 600 м, а его ширина достигает 20 м. Пляж покрыт мелкой галькой, а вход в воду пологий и безопасный
|«Цирк»
|Один из самых необычных пляжей Сочи. Он расположен рядом с парком «Дендрарий» в устье реки Сочи. Покрыт мелкой галькой, вход в воду достаточно крутой. Это место подойдет любителям спокойного отдыха, так как здесь нет шумных развлечений
|Имени Мориса Тореза
|Находится в Центральном районе Сочи, недалеко от Морского вокзала. Он покрыт мелкой галькой, а морская вода здесь всегда чистая и прозрачная
|«Бархатные сезоны»
|Один из самых больших пляжей в европейской части России. Он простирается вдоль Черного моря от побережья до реки Мзымты. Пляж галечный, его ширина составляет около 50 м. Вход в воду пологий, глубина моря нарастает постепенно
|Пляж Олимпийского парка
|Представляет собой длинную полосу песка и гальки, протянувшуюся на 8 км вдоль берега Черного моря. Одно из самых популярных мест для купания и отдыха среди туристов и местных жителей благодаря своей чистоте, удобному расположению и развитой инфраструктуре
|«Мандарин»
|Современный и благоустроенный пляж, расположенный в живописном месте, рядом с парком развлечений «Сочи Парк». Покрыт мелкой галькой, вход в море пологий, что делает его идеальным местом для семейного отдыха
|«Чайка»
|Классический пляж для семейного отдыха. Здесь есть достаточно места и для туристов, и для местных, поэтому не придется толпиться на побережье и в воде
|«Огонек»
|Подходит для отдыха с детьми, так как расположен в отдалении от шумной части Имеретинской набережной и имеет пологий вход в воду без обрывов. Можно приезжать как со взрослыми детьми, так и с малышами
|«Дагомыс»
|Пляж «Дагомыс» подойдет для любителей тихого и размеренного отдыха. Основные посетители — местные жители, которые с удовольствием расскажут о своих любимых местах в Сочи и порекомендуют кафе или столовую для обеда
|«73-й километр»
|Самый популярный дикий пляж Сочи. Он примечателен своей территорией и доступностью. Здесь отсутствует необходимая инфраструктура, но также нет большого количества туристов. Подойдет тем, кто планирует абсолютное уединение
|Пляж санатория «Заполярье»
|Относится к санаторию «Заполярье», недавно открылся для частных посетителей за дополнительную плату. Гости получают доступ к бассейнам, термальным источникам и могут прогуливаться по дендрарию и территории санатория
|«Багратион»
|Расположен в Лазаревском, идеально подходит семьям с детьми: здесь есть необходимые развлечения и пологий вход в воду. Туристов не так много, как в Сочи и Адлере: «Багратион» расположен в отдалении от центральной части города
|«Лазурный»
|Знаменит своими пляжными дискотеками по вечерам. Приезжайте заранее, днем отдыхайте у берега, а вечером переодевайтесь и отправляйтесь на вечеринку
Вопросы и ответы
Иногда туристы сталкиваются с трудностями при выборе места для отдыха. Отвечаем на самые популярные вопросы о пляжах Сочи.
Где в Сочи самый лучший дикий пляж?
Таковым считается пляж «Спутник», который находится в Хостинском районе. Это место привлекает туристов чистой водой и галькой, которая при ходьбе ощущается как массажер. Однако стоит помнить, что на диком пляже нет привычных удобств, поэтому сюда нужно брать с собой все необходимое для комфортного отдыха.
Есть ли в Сочи нудистские пляжи?
Да. Они расположены преимущественно рядом с поселками. Такие пляжи считаются дикими: туда не приходят туристы и семьи с детьми. Как правило, подобные места расположены в укромных частях города и закрыты деревьями или лесным массивом.
Какой пляж в Сочи самый чистый?
«Бархатные сезоны»: он находится в Имеретинской низменности у подножия Кавказских гор. Пляж получил награду «Голубой флаг», которая подтверждает чистоту воды и прибрежной территории.
Какой пляж в Сочи лучше всего подходит для детей?
Если вы планируете отправиться на отдых с детьми, то стоит обратить внимание на пляж «Огонек» в Лазаревском районе. Здесь мелкое дно без крупных камней и валунов, вода хорошо прогревается, а набережная оборудована всем необходимым для комфортного отдыха с юными путешественниками.
Почему в Сочи так мало песчаных пляжей?
В основном в городе-курорте преобладают галечные пляжи. Это связано с тем, что на побережье Сочи проходит граница между горами и морем. Горные породы разрушаются под воздействием морского воздуха и воды, поэтому береговая линия покрыта галькой. Однако в Адлере перед Олимпиадой в 2014 году завезли песок для пляжа, поэтому в этом районе преобладает мелкая галька с песчаными участками.
Автор: Мария Иванова