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Топ-15 лучших пляжей Сочи в 2024 году: с пляжными дискотеками, аттракционами, для уединения и отдыха с детьми

Рейтинг лучших пляжей в Сочи, Адлере и окрестностях в 2024 году. Рассказываем, какой песчаный или пляж с бассейном и чистым морем выбрать для отдыха с детьми и без в Центральном районе Сочи, Адлере и недалеко от них.

Летом курорты Краснодарского края становятся особенно популярными для путешествий у россиян. Составили для вас подборку лучших пляжей Сочи в 2024 году, чтобы вам было проще выбирать место для отдыха в текущем сезоне.

Пляжи Сочи на карте города

У туристов есть свои предпочтения: одни любят размеренный отдых, другие предпочитают активный. Ниже мы расскажем про лучшие пляжи, которые находятся на территории Центрального района Сочи, Адлера и в других районах Большого Сочи.

  • «Маяк»;
  • «Ривьера»;
  • «Приморский»;
  • «Цирк»;
  • имени Мориса Тореза;
  • «Бархатные сезоны»;
  • пляж Олимпийского парка;
  • «Мандарин»;
  • «Чайка»;
  • «Огонек»;
  • «Дагомыс»;
  • «73-й километр»;
  • пляж санатория «Заполярье»;
  • «Багратион»;
  • «Лазурный».

Топ-5 лучших пляжей Центрального Сочи

Центральный Сочи — самый оживленный район города. Именно здесь расположен знаменитый Морской вокзал, а на променаде расположились самые популярные кафе и рестораны.

1. «Маяк»

Источник: Центральный городской пляж "Маяк"

Этот пляж находится в самом центре Сочи недалеко от Морского вокзала. Он известен зеленым настилом, фотогеничными лежаками и мини-бунгало. Еще один плюс — кафе на любой бюджет в шаговой доступности и отдельная детская площадка для семей.

Тип
Галечный
Вход
Бесплатный, но лежаки, зонты и бунгало — за дополнительную плату
Цена
Бунгало — 5000 руб., Комплект на одного человека — 900 руб., 
Комплект на двоих человек — 1500 руб., 
Комплект «Семейный» — 2000 руб., 
Шезлонг и матрас — 600 руб.
Развлечения
Анимация, выступления кавер-групп, пляжный волейбол, фудкорт. Программа постоянно обновляется на сайте
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Детская площадка, детская анимация

2. «Ривьера»

Источник: Центральный городской пляж “Ривьера”

Еще один минималистичный и красивый пляж, где можно сделать много красивых фотографий из отпуска. Примечателен тем, что расположен прямо у спуска в воду. Чтобы занять лучшие места, приходите пораньше — после обеда все лежаки, как правило, оккупированы туристами.

Тип
Галечный
Вход
По абонементу
Цена
На 3 дня: 
на одного — 2500 руб.; 
на двоих — 4150 руб. 
На 5 дней: 
на одного — 4050 руб.; 
на двоих — 6750 руб. 
На 7 дней: 
на одного — 5350 руб.; 
на двоих — 8950 руб.
Развлечения
Фитнес-зал под открытым небом, концерты, групповые занятия, анимация для детей
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Есть
Удобства для детей
Детская анимация, веревочный парк

3. «Приморский»

Источник: Freepik

Название пляж получил благодаря одной из старейших гостиниц, расположенной в Сочи. Здание было построено в 1936 году и считается памятником архитектуры города. Пляж очень легко узнать по статуе Нептуна около входа.

ТипГалечный
ВходБесплатный
Развлечения
Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, дайвинг, снорклинг
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Аренда нарукавников для детей

4. «Цирк»

Источник: Freepik

Муниципальный пляж не подойдет для роскошных фотографий в социальных сетях, но здесь аренда инвентаря значительно дешевле, чем на других. Рядом расположился променад с кафе, ресторанами и магазинами. Для путешествий с детьми пляж не очень подходит — на берегу расположены шаткие конструкции, часто бывают волны.

Тип
Галечный
Вход
Бесплатный
Развлечения
Прокат досок для виндсерфинга, SUP-серфинга и катамаранов
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Нет

5. Имени Мориса Тореза

Источник: Оздоровительный Комплекс «имени Мориса Тореза»

Пляж небольших размеров, но очень удобный по расположению. Здесь чаще всего отдыхают туристы, которые поселились далеко от набережной и не имеют собственного пляжа от отеля. Рядом расположен Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза с аквапарком и бассейном. Пляж подходит для детского отдыха — вход в море платный, также есть специальное ограждение в виде небольшого «лягушатника».

Тип
Галечный
Вход
Бесплатный
Развлечения
Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, дайвинг, снорклинг
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
«Лягушатник», оборудованный буйками

Топ-5 лучших пляжей Адлера

Адлер — более спокойный и размеренный район для отдыха. Кроме того, отсюда удобнее добираться до Красной Поляны, если вы планируете посетить горы. Здесь же расположена одна из главных достопримечательностей Сочи — Олимпийский парк.

1. «Бархатные сезоны»

Источник: Бархатные сезоны

Пляж расположен рядом с одноименным отелем и недалеко от границы с Абхазией, поэтому с берега можно наблюдать зелень соседней страны. Кроме того, если стоять лицом к морю и смотреть налево, открывается живописный вид на горы. Пляж идеально подходит для тех, кто хочет поймать дзен, а также для семей — вход в море достаточно пологий.

Тип
Галечный
Вход
Бесплатный
Развлечения
Анимация, прокат катамаранов, серфинг, аттракционы для детей, массаж и мастер-классы, велодорожка
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Аттракционы, анимация

2. Пляж Олимпийского парка

Источник: Freepik

Находится недалеко от главной достопримечательности Адлера. Несмотря на это, туристов здесь не так много — все гостиницы и гостевые дома расположены в другой стороне. Недалеко от пляжа есть порт Адлера с кофейнями, ресторанами и небольшими магазинами.

Тип
Галечный
Вход
Бесплатный
Развлечения
Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, катамараны, велодорожка
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Водные аттракционы (зависит от возраста ребенка)

3. «Мандарин»

Источник: OOO «Мандарин Молл»

Один из самых известных пляжей Адлера. Прославился тем, что на берегу есть мелкая галька необычного черного цвета. В пасмурную погоду здесь особенно красиво благодаря контрасту моря и побережья. Отдыхать здесь не очень удобно из-за расположения: пляж находится около торгового центра, может быть шумно.

Тип
Галечный, переходящий в песочный
Вход
Вход в пляжную зону свободный, для посещения бассейна нужно оплатить лежак или бунгало
Цена
Шезлонг взрослый — 2500 руб., 
Шезлонг детский — 200 руб. (до 10 лет), 
Бунгало — 10 000 руб. (взимается в качестве депозита)
Развлечения
Волейбольная площадка, школа серфинга, SUP-туры к дельфинам, аквапарк, детская площадка
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Есть
Удобства для детей
Детская площадка, детский аквапарк

4. «Чайка»

Источник: Freepik

Один из самых популярных пляжей в Адлере. Здесь отдыхают и местные, и туристы. Людей всегда много, но места хватает — территория пляжа огромная. Если хотите спокойный отдых, то лучше приходить до девяти утра и после пяти часов вечера.

Тип
Галечный, переходящий в песочный
Вход
Бесплатный
Развлечения
Гидромассаж с морской водой
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Аренда водных принадлежностей для детей

5. «Огонек»

Источник: Freepik

Еще один большой и широкий пляж Адлера, где можно спокойно отдохнуть всей семьей. Муниципальный пляж выглядит классическим для городского округа Сочи. Можно прийти со своим полотенцем и зонтиком, а можно арендовать шезлонг. Подходит для отдыха с детьми — вход в воду пологий, без резких обрывов.

Тип
Галечный, переходящий в песочный
Вход
Бесплатный
Развлечения
Доступны водные развлечения: «банан», «ватрушка», гидроцикл, катамараны
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Водные аттракционы (зависит от возраста ребенка)

Топ-5 лучших пляжей в других районах Большого Сочи

1. «Дагомыс»

Источник: Freepik

Расположен в одноименном микрорайоне — популярном месте для тихого и размеренного отдыха. Это пляж с мелкой галькой, где есть песчаные участки. Удобно отдыхать с маленькими детьми из-за пологого входа в море и протяженного мелководья.

Тип
Мелкая галька с песчаными участками
Вход
Бесплатный
Развлечения
Массаж, детский аквапарк с бассейном, спортивная площадка, организация морских прогулок
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Есть (детский) 
Удобства для детей
Детский аквапарк с бассейном 

2. «73-й километр»

Источник: Freepik

Дикий пляж, расположенный около микрорайонов Мамайка и Дагомыс. Здесь нет необходимой инфраструктуры, но отдыхать здесь любят местные — из-за того что нет туристов. Если у вас нет детей и вы привыкли к небольшому дискомфорту, а еще любите тихий и размеренный отдых, то вам этот пляж подойдет.

Тип
Мелкая галька
Вход
Бесплатный
Развлечения
Отсутствуют
Кабинки для переодевания
Нет
Душ
Нет
Туалет
Нет
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Отсутствуют

3. Пляж санатория «Заполярье»

Источник: ООО «Санаторий «Заполярье»

Санаторий открыл платный доступ для частных посетителей. Здесь есть бассейны, аэрарии, солярий, термальные и водные комплексы. Кроме того, на пляже не так много людей, большинство из них — постояльцы санатория.

ТипМелкая галька
Вход
Платный
Цена
Взрослый — 1500 руб., 
Детский (от 3 до 12 лет) — 750 руб.
Развлечения
Термальные источники, анимация, дендрарий, смотровая площадка
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Есть
Удобства для детей
Анимация, бассейн, аквапарк

4. «Багратион»

Источник: Freepik

Пляж расположен недалеко от поселка Лазаревское. Это место — одно из любимых для отдыха у местных. Он расположен далеко от железной дороги, близко к горам и имеет мелкогалечное покрытие. Кроме того, из-за удаленности от центра Сочи здесь не так много отдыхающих.

Тип
Мелкая галька
Вход
Бесплатный
Развлечения
Дельфинарий, аквапарк, парасейлинг, экскурсии по побережью на лодке
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет 
Удобства для детей
Дельфинарий, аквапарк

5. «Лазурный»

Источник: Freepik

Еще один пляж, расположенный в поселке Лазаревское. Здесь нет волнорезов, поэтому вода и вход в море всегда чистые. Однако во время ветра появляются высокие волны, поэтому с детьми сюда лучше приезжать в ясную погоду.

Тип
Мелкая галька
Вход
Бесплатный
Развлечения
Прокат инвентаря для водных развлечений, гидроциклы, парасейлинг, детские аттракционы, волейбольная и баскетбольная площадки, яхтинг, пляжные дискотеки
Кабинки для переодевания
Есть
Душ
Есть
Туалет
Есть
Бассейн
Нет
Удобства для детей
Аттракционы

Отзывы туристов об отдыхе на пляжах Сочи

Отдыхающие в городе-курорте активно делятся своим мнением о пляжах: публикуем несколько интересных отзывов.

Мнение автора статьи:

"Муниципальные пляжи Сочи возвращают нас в детство, когда после долгого дня в море хочешь только горячий пирожок с картошкой и чурчхелу. Сейчас это место сильно изменилось: появилась хорошая инфраструктура, все пляжи регулярно убирают, на каждом метре дежурят спасатели. Единственным минусом может стать галька, на которой неудобно лежать и по которой неудобно идти в сторону моря, но и эта проблема решается арендой лежака и покупкой специальных тапочек для плавания — они продаются в каждом ларьке по дороге к морю.

Частные пляжи со всеми удобствами — идеальное место для фотографий и релакса. Лучше покупать абонемент на целый день и провести его на берегу моря под зонтом, в купальнике и с прохладительным напитком в руках. Центральная набережная Сочи — отдельное место для гастрономического путешествия: здесь вам предложат все — от свежайших мидий до острых блюд кавказской кухни. Важно выбрать именно то место, которое соответствует вашим ожиданиям: если вы хотите вечеринку нон-стоп, то для вас открыты все пляжи с анимацией, для тихого отдыха подойдут дикие".

Источник: Tripadvisor
Источник: Tripadvisor

Обзор лучших пляжей Сочи

Сравнить многообразие лучших пляжей Сочи тяжело, но возможно, если вся необходимая информация есть у вас под рукой.

«Маяк»Один из самых популярных городских пляжей Сочи. Он покрыт мелкой галькой, ширина его составляет около 40 м, длина — 500 м. Вход в воду достаточно резкий, поэтому пляж понравится тем, кто любит плавать и нырять
«Ривьера»Один из самых благоустроенных пляжей в Сочи. Его протяженность — около 300 м, ширина — до 50 м. Покрыт мелкой галькой, но при входе в воду можно встретить большие камни
«Приморский»Находится в самом центре города Сочи. Растянулся вдоль моря на 600 м, а его ширина достигает 20 м. Пляж покрыт мелкой галькой, а вход в воду пологий и безопасный
«Цирк»Один из самых необычных пляжей Сочи. Он расположен рядом с парком «Дендрарий» в устье реки Сочи. Покрыт мелкой галькой, вход в воду достаточно крутой. Это место подойдет любителям спокойного отдыха, так как здесь нет шумных развлечений
Имени Мориса Тореза
Находится в Центральном районе Сочи, недалеко от Морского вокзала. Он покрыт мелкой галькой, а морская вода здесь всегда чистая и прозрачная
«Бархатные сезоны»
Один из самых больших пляжей в европейской части России. Он простирается вдоль Черного моря от побережья до реки Мзымты. Пляж галечный, его ширина составляет около 50 м. Вход в воду пологий, глубина моря нарастает постепенно
Пляж Олимпийского парка
Представляет собой длинную полосу песка и гальки, протянувшуюся на 8 км вдоль берега Черного моря. Одно из самых популярных мест для купания и отдыха среди туристов и местных жителей благодаря своей чистоте, удобному расположению и развитой инфраструктуре
«Мандарин»
Современный и благоустроенный пляж, расположенный в живописном месте, рядом с парком развлечений «Сочи Парк». Покрыт мелкой галькой, вход в море пологий, что делает его идеальным местом для семейного отдыха
«Чайка»
Классический пляж для семейного отдыха. Здесь есть достаточно места и для туристов, и для местных, поэтому не придется толпиться на побережье и в воде
«Огонек»
Подходит для отдыха с детьми, так как расположен в отдалении от шумной части Имеретинской набережной и имеет пологий вход в воду без обрывов. Можно приезжать как со взрослыми детьми, так и с малышами
«Дагомыс»
Пляж «Дагомыс» подойдет для любителей тихого и размеренного отдыха. Основные посетители — местные жители, которые с удовольствием расскажут о своих любимых местах в Сочи и порекомендуют кафе или столовую для обеда
«73-й километр»
Самый популярный дикий пляж Сочи. Он примечателен своей территорией и доступностью. Здесь отсутствует необходимая инфраструктура, но также нет большого количества туристов. Подойдет тем, кто планирует абсолютное уединение
Пляж санатория «Заполярье»
Относится к санаторию «Заполярье», недавно открылся для частных посетителей за дополнительную плату. Гости получают доступ к бассейнам, термальным источникам и могут прогуливаться по дендрарию и территории санатория
«Багратион»
Расположен в Лазаревском, идеально подходит семьям с детьми: здесь есть необходимые развлечения и пологий вход в воду. Туристов не так много, как в Сочи и Адлере: «Багратион» расположен в отдалении от центральной части города
«Лазурный»
Знаменит своими пляжными дискотеками по вечерам. Приезжайте заранее, днем отдыхайте у берега, а вечером переодевайтесь и отправляйтесь на вечеринку

Вопросы и ответы

Иногда туристы сталкиваются с трудностями при выборе места для отдыха. Отвечаем на самые популярные вопросы о пляжах Сочи.

Где в Сочи самый лучший дикий пляж?

Таковым считается пляж «Спутник», который находится в Хостинском районе. Это место привлекает туристов чистой водой и галькой, которая при ходьбе ощущается как массажер. Однако стоит помнить, что на диком пляже нет привычных удобств, поэтому сюда нужно брать с собой все необходимое для комфортного отдыха.

Есть ли в Сочи нудистские пляжи?

Да. Они расположены преимущественно рядом с поселками. Такие пляжи считаются дикими: туда не приходят туристы и семьи с детьми. Как правило, подобные места расположены в укромных частях города и закрыты деревьями или лесным массивом.

Какой пляж в Сочи самый чистый?

Новость

«Бархатные сезоны»: он находится в Имеретинской низменности у подножия Кавказских гор. Пляж получил награду «Голубой флаг», которая подтверждает чистоту воды и прибрежной территории.

Какой пляж в Сочи лучше всего подходит для детей?

Если вы планируете отправиться на отдых с детьми, то стоит обратить внимание на пляж «Огонек» в Лазаревском районе. Здесь мелкое дно без крупных камней и валунов, вода хорошо прогревается, а набережная оборудована всем необходимым для комфортного отдыха с юными путешественниками.

Почему в Сочи так мало песчаных пляжей?

В основном в городе-курорте преобладают галечные пляжи. Это связано с тем, что на побережье Сочи проходит граница между горами и морем. Горные породы разрушаются под воздействием морского воздуха и воды, поэтому береговая линия покрыта галькой. Однако в Адлере перед Олимпиадой в 2014 году завезли песок для пляжа, поэтому в этом районе преобладает мелкая галька с песчаными участками.

Автор: Мария Иванова