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Гастрономический символ Индии, легендарные сосиски из Германии и другие традиционные блюда разных стран

Кулинарные шедевры, которые стоит попробовать любителям гастрономических путешествий. Рассказываем про традиционные блюда разных стран мира, обязательные к дегустации.

Источник: kuku.travel
Новость

Путешествия — это не только возможность увидеть новые места и познакомиться с разными культурами, но и шанс открыть для себя удивительное многообразие кулинарных традиций и попробовать уникальные блюда. Давайте вместе отправимся в гастрономический тур по разным странам и познакомимся с их национальными блюдами, которые стоит заказать из меню хотя бы раз в жизни.

1. Банни чау, ЮАР

Источник: eda.ru

Банни чау, или просто банни придумали африканцы индийского происхождения из города Дурбан примерно в 1940 году. Эту быструю в приготовлении еду удобно брать с собой. Для ее употребления даже не нужны столовые приборы. Поэтому банни распространилось по всей ЮАР и в наше время стало традиционным фаст-фудом.

Блюдо представляет собой карри из кролика с бобами и овощами внутри буханки хлеба без мякиша. Оригинальный банни чау был вегетарианским. Сейчас же существуют вариации с разными видами мяса и карри. Иногда в блюдо добавляют чипсы с соусом карри, жареную колбасу, сыр, яйца и колбасу полония. Также банни делают из половины или четверти хлеба. А на гарнир подают салат с морковью, перцем чили или луком.

2. Пибимпаб, Южная Корея

Источник: gastronom.ru

Пибимпаб — одно из популярнейших блюд корейской кухни. Впервые оно упомянуто в кулинарной книге неизвестного автора, написанной примерно в XIX веке. Название дословно переводится как «смесь из риса и других продуктов».

Рецепт соответствует названию: на белый отварной рис кладут нарезанные овощи и мясо, сырое яйцо или яичницу и заправляют пастой гочуджан из острого перца. У наполнения много вариаций, но чаще всего это — говядина, огурцы, цукини, дайкон, морковь, грибы, маринованный шпинат, ростки соевых бобов. Иногда мясо заменяют курицей или морепродуктами, а вегетарианская разновидность содержит только овощи или тофу. Непосредственно перед принятием пищи блюдо перемешивают.

3. Карривурст, Германия

Источник: eda.ru

Карривурст — один из знаменитейших гастрономических символов Германии наравне с пивом. Культовая закуска состоит из обжаренной и порезанной сосиски под томатным соусом с карри. В некоторых разновидностях вместе с карри используется вустерский соус, различные соки, пряности и даже кока-кола. Каждый из хозяев сосисочных, подающих карривурст, держит свой рецепт соуса в секрете. В качестве гарнира к блюду подают картофель фри.

Изобрела сосиски с карри хозяйка небольшой закусочной в берлинском районе Шарлоттенбург Герта Хойвер. В 1940-х Герта часто получала различные продукты от солдат в обмен на выпивку. Однажды ей достались индийская приправа карри и томатная паста. Так Хойвер впервые приготовила пикантный соус и полила им жареные свиные сосиски.

4. Цыплята тандури, Индия

Источник: eda.ru

Какая же индийская кухня без маринованных цыплят, запеченных в печи тандури? Птицу целиком или частями выдерживают в йогурте и добавляют кайенский перец, острый перец чили или другие пряности. Эта смесь приправ называется тандури масала. Далее курятину отправляют в печь, где она готовится до темно-красного цвета. Вместе с цыплятами тандури традиционно едят пшеничную лепешку наан и рис.

Изобретение блюда приписывается Кундану Лалу Гуджралу из Пенджаба. Он бежал из новообразованного Пакистана после раздела Индии в 1947 году и открыл ресторан в Дели. Его рецепт быстро разлетелся по всей Южной Азии и Ближнему Востоку и стал гастрономическим символом Индии.

4. Пад-тай, Таиланд

Источник: lafoy.ru

Традиционный тайский стритфуд из жареной рисовой лапши с тофу и ароматным соусом носит название пад-тай. В переводе оно означает «жареное из Таиланда». Изначальную версию блюда завезли торговцы из Китая в XIII—XVII вв.еке. Со временем рецепт претерпел изменения и стал национальным блюдом Королевства Таиланд.

Для приготовления классического пад-тая рисовую лапшу обжаривают с креветками, тофу и яйцом. Также добавляют пряно-сладкую заправку из пальмового сахара, рыбный соус и тамариндовую пасту. А в качестве добавки подают дробленый арахис, соевые ростки и хлопья сушеного перца чили.

5. Амок, Камбоджа

Источник: mavink.com

Считается, что рыбный амок берет свое начало еще в Кхмерской империи — примерно в IX веке. Однако во время правления режима красных кхмеров в 1970-х большую часть культурного и кулинарного наследия Камбоджи уничтожили. Но традиционный рецепт амока чудом сохранился.

Пресноводную рыбу готовят до консистенции мусса в карри и кокосовом молоке. Также добавляют яйца, лук, различные специи и лайм. Подают блюдо в импровизированной миске из банановых листьев и едят с приготовленным на пару рисом. Сейчас во многих заведениях Камбоджи также готовят амок с морепродуктами, курицей, свининой, говядиной или тофу.

Автор: Ирина Бокова