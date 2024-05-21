Мобильная работа в путешествии: 8 советов для цифровых кочевников

Зумы на байках, плавание в бассейне с компьютером и жизнь «по энергиям» хороши только в мемах. На деле — удаленная работа вызывает много вопросов и бытовых сложностей. Хорошая новость — мы собрали несколько простых способов нормализовать жизнь и расписание. Получайте от путешествий удовольствие, а не перманентный стресс.
Быть цифровым кочевником: ожидание и реальность
Все думают, что жизнь диджитал номада (от англ. — digital nomad) подобна раю — он живет в красивом месте где-нибудь на Бали, Шри-Ланке или в Таиланде, знакомится с интересными людьми, едет куда хочет и не зависит от обстоятельств. На деле получается иначе — цифровой кочевник каждый день сталкивается с миллионом сложностей и рискует, чтобы продолжать вести такой образ жизни. Единственный способ не сойти с ума — создавать себе внутренние опоры. Крепкая база и лайфхаки из списка помогут вам быть многозадачным и стабильным.
1. Берите переносную зарядку и несколько проводов
Всегда и везде — просто не выходите из дома без зарядки. Внезапно севший телефон может существенно испортить планы, и будет очень обидно.
Запасные провода и адаптеры с разными вилками значительно облегчат жизнь — в некоторых странах сложно найти оригинальные устройства, или они стоят дорого.
2. Не ориентируйтесь только на работу в кафе
Это красиво только на картинках в социальных сетях. На деле, может быть жарко, шумно, а в некоторых европейских городах сидеть в кафе часами просто не принято. Перед тем, как арендовать жилье, уточните скорость интернета в квартире и поищите рядом с новым домом коворкинги — на случай, если захочется сменить обстановку. Учтите, что в некоторых кафе и ресторанах вам не будут рады, если вы сидите за ноутбуком больше трех часов или в вечернее время.
3. Делите свой день на две части
С учетом часовых поясов — например, с 9 до 15 по Москве вы работаете, остальное время ваше — можете отдыхать, исследовать город и заниматься любыми приятными вам вещами. Пользуйтесь календарями, планнерами, электронными досками, сохраненными сообщениями в Telegram — как вам удобно. Это позволит избежать синдрома упущенных возможностей — вам не будет казаться, что жизнь проходит мимо.
4. Планируя длительность поездок, составляйте расписание дня с учетом рабочих часов
Отправляясь в новое место, продумайте, что вы точно хотите увидеть, и сопоставьте это с реальной рабочей загрузкой — если вы заняты шесть-восемь часов в день, посмотреть даже маленький город и насладиться новым местом за двое суток не получится.
Еще один важный пункт — давайте себе время на отдых после сложных перелетов. Не стремитесь в первый же день бежать во все сохраненные точки: так вы только выгорите и дойдете до нервного истощения. Лучше увидеть одну локацию качественно, чем три мельком — поверьте, во втором случае получите больше удовольствия и впечатлений.
5. Не стройте глобальных планов в загруженные дни
Не пытайтесь разорваться между тремя зумами, подъемом на вулкан и ужином с новыми друзьями — не сможете сосредоточиться ни на чем, все будет раздражать. Если видите, что расписание на завтра будет плотным, планируйте минимальные активности — например, исследуйте новую кофейню или ближайший парк. Так вы не провалите дедлайны и все равно смените картинку, а также сформируете новые нейронные связи.
6. Правильно себя настраивайте
Для вас каждая поездка — не отпуск или путешествие, а образ жизни. То, что вы не будете исследовать новое пространство 24/7, — нормально. Возможность работать не в офисе в своем городе, а в процессе путешествия — главное преимущество жизни цифрового кочевника. Но одно не может существовать без другого.
7. Держите фокус на важных мелочах
Неоплаченное вовремя жилье, просроченная виза, гигабайты мобильного интернета, которые закончились в дороге по незнакомому маршруту и другие, казалось бы, малозначимые нюансы тратят много времени и нервов. Ставьте напоминания на телефоне и избавляйте себя от лишнего стресса.
8. Становитесь частью комьюнити
Проблемы релоканта и цифрового кочевника может понять только человек, который находится в том же положении. Поддержка друзей и семьи тоже важна. Но часто еще важнее получить совет от человека, который проходил или преодолевает прямо сейчас тот же путь, что и вы. Возможно, он подскажет вам в бытовых вопросах — расскажет про лучшую кофейную или посоветует самый удобный район для проживания под ваши запросы. А, быть может, поможет и с вещами глобальнее и подскажет, как, например, решить проблемы с отказом в визах, с банковскими счетами и глобальной неопределенностью в будущем.
Автор: Дарья Сизова