Мобильная работа в путешествии: 8 советов для цифровых кочевников

Проблемы релоканта и цифрового кочевника может понять только человек, который находится в том же положении. Поддержка друзей и семьи тоже важна. Но часто еще важнее получить совет от человека, который проходил или преодолевает прямо сейчас тот же путь, что и вы. Возможно, он подскажет вам в бытовых вопросах — расскажет про лучшую кофейную или посоветует самый удобный район для проживания под ваши запросы. А, быть может, поможет и с вещами глобальнее и подскажет, как, например, решить проблемы с отказом в визах, с банковскими счетами и глобальной неопределенностью в будущем.