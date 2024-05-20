Как собрать один чемодан на полгода: лайфхаки для путешествий с маленьким багажом

В путешествии налегке есть только плюсы — вы более мобильны, будет легче переезжать, можно выбирать любые рейсы и авиакомпании. Но стартовый набор вещей — одна из ваших основных опор, когда вы будете вдалеке от дома. Нужна золотая середина — не взять с собой всю жизнь, но и не остаться без самого нужного.