Как собрать один чемодан на полгода: лайфхаки для путешествий с маленьким багажом

Решили перейти на сторону цифрового кочевника, поменять жизнь или провести зиму в теплом климате? Начните с самого важного — сбора вещей.
В путешествии налегке есть только плюсы — вы более мобильны, будет легче переезжать, можно выбирать любые рейсы и авиакомпании. Но стартовый набор вещей — одна из ваших основных опор, когда вы будете вдалеке от дома. Нужна золотая середина — не взять с собой всю жизнь, но и не остаться без самого нужного.
Автор этого материала всегда путешествовала с одним чемоданом, который помещается в ручную кладь. Но не всегда опыт был удачным — спустя два года она нашла идеальную формулу успеха. Пользуйтесь этими лайфхаками — все, что вам понадобится, всегда окажется под рукой.
1. Подумайте о том, что реально пригодится
Это зависит от страны поездки и формата. Если собираетесь в Азию или путешествовать по горам, вечерние платья точно лишние, а вот без рюкзака будете как без рук.
Составьте список — например, нужно пять футболок, две пары шорт, три толстовки, шлепки и кроссовки. Собирайте чемодан по нему — так удобнее. Для коротких поездок это тоже отлично работает — распишите по дням, что вы будете носить. Обратите внимание на свою рутину — какими вещами вы пользуетесь каждый день? А теперь переходите ко второму пункту.
2. Сначала складывайте то, без чего нельзя обойтись
Лекарства, которые принимаете каждый день, зарядки, технику, банковские карты, санитайзер — у каждого свой набор. Этим и занимайте основное пространство чемодана, а остальное кладите, если поместится.
Отличный совет — учитесь избавляться от лишнего и не привязываться к вещам. Это даст ментальную и физическую свободу, а жизнь станет намного проще.
3. Составляйте капсулу
Все, как советуют модные стилисты. Но у каждого она будет своя: ориентируйтесь на свои потребности и погоду. Главная задача — чтобы все вещи сочетались между собой. Тогда набор будет минимальным, и вы не будете думать, что надеть.
Но обязательно добавьте легкую куртку, толстовку или свитер (они могут пригодится даже в +35, если поедете в горы). Кроме того, ваши планы могут поменяться — не нужно повторять опыт автора статьи: спустя полгода на Бали, собирая чемодан в Европу, найти теплую кофту для погоды в +10 было задачей со звездочкой.
Не берите то, что будет жалко потерять или испортить — в долгих путешествиях может случится всякое. Или оставьте эти вещи только для памятных фото (их же проверяйте при переездах в первую очередь).
4. Совершенствуйте навык упаковки
В детстве играли в тетрис? Вспоминайте, как это было. Сворачивайте вещи трубочкой, самое объемное и тяжелое кладите вниз. Купите чемодан с раздвигающимся пространством — это очень выручает. Еще хорошо экономят место вакуумные пакеты.
5. Проверьте, что можно купить на месте
Это касается всего — ухода, лекарств, одежды и шампуней. Фактически приобрести все по прилету будет выгоднее, чем платить за перевес и такси (с большим багажом сложнее перемещаться на общественном транспорте).
6. Собирайте чемодан дважды
Положите все вещи в одно место, не упаковывая их. Через день-два пересмотрите еще раз — скорее всего, вы решите, что половина вам не нужна. При необходимости можно повторить упражнение.
7. Кладите технику отдельно
Во-первых, это безопаснее — в чемодане компьютер, фотоаппараты и линзы могут разбиться. Во-вторых, они обычно весят немало и занимают приличное количество места. Купите прочный шоппер и берите с собой на борт (большинство авиакомпаний не против, если у вас будет две небольшие сумки в ручной клади).
8. Купите маленький чемодан для ручной клади
Он спасет спину и плечи, чтобы не таскать за собой сумку на ручке (везти чемодан на колесах куда удобнее). Кроме того, в него всегда можно положить несколько дополнительных маек и теплый свитер.
Высший пилотаж — упаковать в него минимальный набор вещей (туалетные принадлежности, белье, носки, футболку и брюки). На случай, если основной багаж улетит без вас (так иногда бывает).
9. Учитесь расставаться с милыми, но бесполезными вещами
Статуэтки, свечи, любимый плед и другие артефакты приносят больше проблем, чем пользы. Сохраняйте воспоминания в голове и в фотографиях на телефоне, а сувениры оставьте для туристов. Это еще и экологично: меньше спрос — меньше производства — меньше загрязнений атмосферы от производства.
Автор: Дарья Сизова