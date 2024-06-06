Эксперты объяснили, как нужно спать, чтобы высыпаться

Одна заключается в перебирании разных слов, никак не связанных между собой. Мозгу быстро наскучит это занятие, и он предпочтет скорее отключиться, чтобы прекратить этот поток мыслей. Второй способ заключается в синхронизации слов на определенную букву алфавита и сердцебиение. Каждые восемь ударов сердца нужно думать об одном слове на какую-либо букву. Следующие восемь ударов — другое слово на ту же букву.